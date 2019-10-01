15 фактов о чукчах, которые кажутся абсурдными, но являются правдой

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Что делать, если друг начнет тонуть в море? Спасать его самостоятельно, звать на помощь, бросить ему доску или плавательный круг либо надеяться, что он сам выплывет? Чукчи точно знали: ничего делать не нужно. В море, по их поверьям, обитают духи, которые отвечают за переход в иной мир. И предпринимать какие-либо действия означает препятствовать могущественным существам.

Это лишь один из примеров того, как мышление чукчей отличается от нашего. AdMe.ru решил рассказать, чем еще поразительны их обычаи и поведение и что происходит в их жизни сейчас.

Предки чукчей заселили территорию Чукотки (Российская Федерация) на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. Сейчас численность этого народа немногим более 16 тыс. человек. Некоторые покинули прибрежные регионы Северного Ледовитого океана и расселились на территории России, Северной Америки и европейских стран. Само слово «чукча» переводится как «богатый оленями», что не совсем отражает действительность: среди представителей этого народа было много и тех, кто занимался разведением этих животных, и тех, кто охотился на крупных млекопитающих. И те и другие называли себя «луораветлан», что означает «истинные люди». Вот 15 любопытных фактов о луораветланах, которые откроют вам их жизнь с новой стороны.

1. Могли поменять пол по велению духов

По поверьям чукчей, духи обитают во всех предметах и явлениях. После достижения зрелости человек мог почувствовать в себе шаманские силы и под влиянием духов поменять пол. При этом чаще мужчины становились женщинами, а не наоборот. «Превращенный» мужчина начинал носить женскую одежду и украшения. Менялось и поведение такого чукчи. Исследователь В.Г. Богораз отмечал, что если задать ему нескромный вопрос, он мог заливаться густым румянцем и застенчиво закрывать лицо рукавом. При этом власть такого «превращенного» была весьма велика, и даже шаманы относились к нему со страхом и почтением. К началу XX века этот обычай полностью изжил себя.

2. Жили в ярангах, которые переносили с места на место

Чукчи селились в ярангах — невысоких палатках из кожи с отверстиями для вентиляции, которые затыкались мехом. В этих домах жили скученно, несколькими семьями, причем помещение для отдыха, отделенное пологом, было настолько теплым, что люди ходили обнаженными или в одном белье. Для освещения жилища могла использоваться лампа, заправленная китовым или моржовым жиром. Яранги оленеводов переносились с места на место вслед за перемещениями стада. Приморские чукчи, в отличие от них, вели оседлый образ жизни.

3. Могли назвать ребенка неприличным словом, но не знали мата

Юрий Рытхэу в книге «Дорожный лексикон» отмечает, что детям давали имена, которые обозначали что угодно: явления природы, вещи, названия зверей, а также отражали надежды, которые возлагали на новорожденного, или обстоятельства его появления на свет. Имя было всего одно, поэтому когда чукчи начали получать паспорта, они записывали его в качестве фамилии, а имя и отчество выбирали по своему вкусу. Иногда мальчика могли назвать словом, означающим мужской половой орган. Это не было оскорбительно: у чукчей не существовало табу на обнаженное тело или его отдельные части. Рытхэу вспоминает курьезный случай. Один из его земляков, уважаемый всеми оленевод, фамилия которого на чукотском означала соответствующий орган со звучным эпитетом «гремящий», был выдвинут на высокую должность. Когда писатель об этом узнал, он порадовался за него, но неосторожно проговорился о значении фамилии. С юмором в советские времена было туго, поэтому почти сразу пришло требование: вычеркнуть имя этого кандидата из всех бюллетеней. Впрочем, случая, чтобы девочке давали имя, обозначающее женские гениталии, писатель не помнит. Что касается ругательств, то их (в нашем понимании) чукчи не использовали вовсе. Самое обидное, что они могли сказать: «Ты совершенно ни на что не похож!» («Чекальван вальэгыт!»).

4. Женщины чукчей были весьма свободолюбивы

Развод всегда был делом простым, и примерно треть женщин чукчей разрывала семейные узы хотя бы раз в жизни. И хотя родственные связи ценились, случалось, что близкие так допекали человека, что он (или она) уходил от них. Особенно сложно приходилось женщинам чукчей-оленеводов. На них возлагалось множество обязанностей (от самостоятельной установки яранги до стирки, готовки и присматривания за стадом), и нередко они терпели придирки со стороны тестя или других родных, пока не решались жить самостоятельно или примкнуть к другой семье. До начала XX века существовала традиция группового брака (в котором инициатива все-таки принадлежала женщине), но потом постепенно исчезла.

5. Женщины во время родов не стонали и не просили о помощи

Обычай запрещал роженицам каким-либо образом выражать страдание. Им не помогали даже другие женщины. Молодая мать сама обрезала пуповину, выбрасывала послед и делала все для новорожденного. Если роженица просила о помощи — всю жизнь потом терпела насмешки. И даже ее мужа дразнили «повитушный».

6. Одними из первых придумали детские подгузники

Для защиты от холода матери так закутывали детей, что малыши были похожи на шары. А на грудничков надевали своеобразные подгузники — подкладки из мха и оленьего меха, которые хорошо впитывали продукты жизнедеятельности. Подросшего мальчика быстро отучали от привычки мочиться в постель: если утром оленья шкура, на которой он спал, была мокрой, то утром его отправляли бегать вокруг яранги, держа ее на себе.

7. Строго соблюдали семейную иерархию

Глава семьи обладал неограниченной властью и распоряжался жизнью любого из своих родственников. Остальные могли лишь роптать, но даже не пытались ему противодействовать. Мужчина мог иметь 2–3 жен, причем во время обеда все лучшие куски мяса доставались супругу, а жены и дети довольствовались остатками. В. Кузнецова, которая длительное время прожила в яранге, в своих дневниках отмечала, что количество еды, выделяемое членам семьи, зависело от объемов проделанной работы. Так как у нее не хватало сил выполнять физически тяжелый труд чукотских женщин, при дележе ей доставались самые маленькие, лишенные жира куски мяса или вообще только чай.

8. Не переносили соли, зато ели похлебку с мохом, извлеченным из желудка оленя

Пища коренных жителей Чукотки могла показаться отталкивающей неподготовленным людям. Они ели мороженое мясо, нерпичий жир, кашу из щавеля, коренья, внутренности животных, пили их кровь. А в числе самых популярных блюд у этого народа были ферментированное мясо (копальхен) и горячая похлебка с монялом — полупереварившимся мхом, извлеченным из желудка оленя. Зато соль чукчам казалась горькой, а мягкий хлеб они считали кислым на вкус. Сейчас многие представители этого северного народа едят и консервы, и хлебобулочные изделия. Однако именно мясо оленей для них является наиболее здоровой и подходящей пищей.

9. Проявляли нечеловеческую выносливость и нечувствительность к холоду и голоду

Маленькие дети целые дни проводили на открытом воздухе и, несмотря на сильный ветер и мороз, не выказывали никаких признаков неудовольствия. А женщины в 30-градусные морозы устраивались на улице с шитьем. Их руки оставались открытыми в течение нескольких часов работы. Причем труд настолько согревал их, что они скидывали верх одежды, оставляя открытыми плечи, и бросали за пазуху комья снега, чтобы охладиться. Также чукчи проявляли удивительную выносливость: пастухи могли проводить по 2–3 суток без сна, а на охоту мужчины всегда отправлялись с небольшим запасом пищи. В случае неудачи охотники могли почти ничего не есть несколько суток, но не теряли проворства в преследовании добычи. Однако временами даже железные организмы чукчей давали сбой. Так, молодая женщина, проведя весь день за шитьем, ночью стерегла стадо. А утром ей надо было приготовить поесть, вскипятить чай, и спать она ложилась только по окончании второго дня. Но усталость брала свое, и она лила воду из чайника мимо посуды или просто падала как подкошенная, засыпая прямо на ходу.

10. Пот чукчей не имел запаха

Этнограф В. Кузнецова еще в 50-х годах XX века отмечала, что чукчи могли жить в грязи, а вшей было так много, что их наличие считалось практически нормой. Сейчас чукчи уже соблюдают правила гигиены, хотя пользоваться дезодорантом им, в отличие от европейских народов, нет необходимости: их пот не имеет выраженного запаха. Любопытно, что даже ушная сера чукчей отличается от нашей: она сухая, словно порошок.

11. Обладали очень хорошим обонянием

Раньше взаимное обнюхивание заменяло этому народу поцелуи. Чукча-отец, оставляя семью, мог поцеловать жену, но чаще прикладывался носом к шейке своего малыша и втягивал запах его тела и одежды. Более того, этнограф В.Г. Богораз упоминает, что в годы войн между чукчами и коряками, еще одним коренным населением прибрежных районов Северного Ледовитого океана, чукчи по запаху костей могли определить, кому они принадлежат: своим или врагам.

12. Пристрастились к алкоголю из-за изменений в питании

У этого народа имеются те же ферменты, которые перерабатывают спирт, что и у нас: алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа. Просто они пьянеют даже от небольшого количества алкоголя. А повальное пристрастие к спиртным напиткам возникло после перехода от традиционного рациона, в который входило большое количество мяса и животного жира, к углеводной пище. Белково-липидное питание не способствовало накоплению гормонов стресса, а современный образ жизни, социальные проблемы и изменение диеты заставляет чукчей искать способ «повысить настроение».

13. Различали только 4 цвета

Недостаток цветового разнообразия в окружающей природе привел к тому, что люди этого северного народа до начала XX века различали лишь несколько цветов: белый, черный, красный и серый. В мехе оленьих шкур (и только в нем) они также замечали желтоватый оттенок. Все остальные цвета ими четко не различались. Фраза «цвет, подобный траве» могла означать зеленый, желтый и даже синий, а темно-синий оттенок они принимали за черный. Сейчас чукчи свободно владеют русским языком и вместе с ним переняли и цветовосприятие.

14. У чукчей есть анекдоты про русских

Есть множество предположений о том, почему об этом народе столько анекдотов. Возможно, всему виной забавное с точки зрения русскоязычного населения звучание слова «чукча» (хотя правильно оно произносится как «чаучу») или недостаток знаний о жителях севера, который позволяет поверить любой байке. Несомненно, когда чукчи столкнулись с новыми для себя явлениями, предметами и продуктами, они реагировали, на наш взгляд, странно (хотя наше поведение на Крайнем Севере им, пожалуй, тоже показалось бы лишенным логики). Любопытно, что и у чукчей есть анекдоты о русских. Немало сложено баек об украинцах, которых на Чукотке довольно много (согласно переписи населения 2010 года, 2 869 человек — почти в 2 раза больше, чем эскимосов).

15. Сейчас чукчи имеют высшее или среднее образование, но даже хорошо зарабатывая, не становятся богатыми

Мало кто сейчас занимается традиционной деятельностью: охотой на морского зверя или разведением оленей. Всего на Чукотке в 2011–2015 годы было 800 оленеводов. Многие молодые чукчи переехали в другие части России или занимаются обычной работой: служат вахтерами, сотрудниками ЖКX. Почти все чукчи живут в обычных домах с отоплением, а иногда и евроремонтом. Хотя большая часть жилищ уже находится в аварийном состоянии. Но завезти стройматериалы в города и поселки Чукотки слишком сложно. Зато за время, пока губернатором был Роман Абрамович, в этих местах появилось несколько кинотеатров, школ и больниц, а сами дома были покрашены в яркие цвета, чтобы внести немного красок в скучный серо-белый пейзаж.

В советские годы, когда образование для всех стало обязательным, детей отдавали учиться в школы-интернаты, так как школ в поселках Чукотки не было. Благодаря этому чукчи стали грамотными и сейчас почти все имеют среднее или высшее образование. В то же время дети видели семью только на каникулах, поэтому росли оторванными от традиционной культуры. Многие из представителей народа бедны и вынуждены продавать оленину ниже себестоимости. Но есть и те, кто преуспел, обычно это охотники на морских млекопитающих. У некоторых из них заработки доходят до 2–3 млн рублей в год, но это не делает их богатыми, поскольку чукчи привыкли делиться всем заработанным с родственниками: дядями, племянниками, двоюродными братьями — и часто угощают их, пока деньги не кончатся.