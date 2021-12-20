15 фактов о бренде Tiffany, за украшения от которого продадут душу многие модницы

Стильная бирюзовая коробочка от бренда Tiffany способна ускорить сердцебиение у многих девушек, ведь внутри лежит желанное украшение. И неважно, будет ли оно относительно недорогим серебряным или усыпанным драгоценными камнями: каждое будет сделано безупречно. И именно в этой безупречности кроется секрет популярного бренда.