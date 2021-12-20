15 фактов о бренде Tiffany, за украшения от которого продадут душу многие модницы
Стильная бирюзовая коробочка от бренда Tiffany способна ускорить сердцебиение у многих девушек, ведь внутри лежит желанное украшение. И неважно, будет ли оно относительно недорогим серебряным или усыпанным драгоценными камнями: каждое будет сделано безупречно. И именно в этой безупречности кроется секрет популярного бренда.
Нам в AdMe.ru стало любопытно проследить, как зарождалась и развивалась одна из самых успешных компаний нашего времени.
- Еще в 1837 году компанию основали Чарльз Тиффани и Джон Янг, но их первый магазин был далек от «гламурности» — партнеры торговали канцелярией и мелкими предметами одежды. Но позже, когда Чарльз стал единственным владельцем бренда, он решил, что продавать ювелирные украшения интереснее, переименовал магазин в Tiffany & Company и стал развивать только это направление.
- В честь открытия много лет назад бренд выпустил коллекцию с клеймом Tiffany & Co «1837». И выпускает ее до сих пор.
- Вдохновительницей бренда была жена Наполеона III, императрица Евгения де Монтихо. Она слыла самой большой модницей своего времени, была настоящей иконой стиля. Когда Чарльз Тиффани увидел ее портрет, он понял, что оттенок морской волны ее платья станет очень популярным. И будет хорошей идеей сделать его официальным цветом Tiffany.
«Императрица Евгения в окружении фрейлин».
- Для продвижения бизнеса Чарльз создал первый в США почтовый каталог — «синюю книгу», обложка которой была оформлена в официальном цвете Tiffany. Увидев, насколько такой прием удачен, многие бренды последовали его примеру.
- Цвет был воссоздан компанией Pantone — производителем индивидуальных оттенков. И поскольку Tiffany & Co. является владельцем этого цвета, вы не сможете найти точно такой же где-либо еще.
- Именно Чарльз ввел моду на помолвочные и обручальные кольца с крупным камнем, которые уже стали классикой. В 1886 году он решил, что выделить камень таким образом, чтобы он чуть возвышался над самим кольцом, будет хорошей идеей. И вскоре чуть ли не каждая американка стала мечтать именно о таком украшении.
- Отдельные роскошные предметы дизайна от Tiffany тоже стали классикой, например лампа из цветного стекла. Стив Джобс, который слыл очень аскетичным человеком и предпочитал лаконичный интерьер, помимо проигрывателя считал достойной своего жилища именно эту лампу.
- В магазинах Tiffany есть жесткое правило: вам никогда не продадут упаковку фирменного цвета, потому что она бесплатна, но может попасть в руки владельца только вместе с купленным украшением. В газетной статье 1906 года писали: «У Тиффани есть одна вещь на складе, которую вы не можете купить у него. Это одна из его коробочек».
- И сам Чарльз, и последующие владельцы бренда знали, что дизайнеры украшений — ключевые люди в компании. Поэтому всегда работали с лучшими. Так называемый второй золотой век Tiffany начался под управлением Уолтера Ховинга в 1955 году. Он нанял Жана Шлюмберже, чей творческий стиль уникальным образом сочетал драгоценные камни и очень детализированный дизайн. К тому же он начал работать с ранее неизвестными камнями, настоящими природными сокровищами: кунцитом, морганитом, цаворитом и танзанитом, названными в честь выдающихся людей в истории Tiffany или стран происхождения камней.
- Дизайнеры Эльза Перетти и Палома Пикассо присоединились к Tiffany & Co. в 1970-х и 1980-х годах и разработали одну из самых красивых и ярких коллекций Tiffany. Палома Пикассо была вдохновлена граффити на зданиях Манхэттена в 70-х годах. Она переосмыслила уличное искусство города в шикарные графические украшения, которые популярны и по сей день.
- Компания Tiffany владеет одним из самых крупных и необычных бриллиантов из тех, что когда-либо были найдены и подвергнуты огранке. Вес необработанного алмаза составлял 57,484 г. Когда он был обнаружен в 1878 году на руднике Кимберли в Южной Африке, геммологу Tiffany Джорджу Фредерику Кунцу, которому доверили огранку бриллианта, было всего 23 года. Прежде чем приступить к работе, он изучал драгоценный камень в течение года. Кунц вырезал из алмаза подушкообразную форму с 82 гранями — на 24 больше, чем у традиционного круглого бриллианта, — чтобы добиться максимального блеска.
- Историк ювелирных изделий и бриллиантов Герберт Тилландер назвал это «звездной бриллиантовой огранкой». Интересно, что Кунц не учился в колледже. Он изучал минералогию по книгам и полевым исследованиям.
- Этот знаменитый бриллиант за $ 30 млн надевали всего 4 человека. Леди Гага он достался, когда она была участницей церемонии вручения «Оскара» в 2019 году. Кроме нее его носили миссис Шелдон Уайтхаус на балу Тиффани в 1957 году, Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и Бейонсе в своем клипе 2021 года.
- Компания всегда уделяла внимание дизайну не только изделий, но и интерьеру и общей атмосфере своих магазинов. Интересно, что именно магазин компании стал одним из первых полностью кондиционированных зданий в Нью- Йорке, и это обстоятельство, безусловно, влияло на комфорт покупателей и «помогало» им совершать покупки.
- «Завтрак у Тиффани» был первым фильмом, снятым в магазине, при этом магазин охраняли 40 человек. Вдохновленные фильмом руководители компании решили открыть собственное кафе — Blue Box Cafe.
А вам нравятся украшения этой компании или вы считаете, что они переоценены?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News
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