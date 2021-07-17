15+ фактов о балах, которые и двести-то лет назад поражали, а уж сейчас так вообще

Родись мы лет 200 назад в кругах британских аристократов, лето для нас было бы особенно горячим, ведь это самый разгар Сезона. Именно так, с большой буквы, назывался период, когда знатное общество гудело, как улей: повсюду давали балы и званые вечера, семьи выводили в свет своих дочерей, а мужчины искали выгодную партию. На первый взгляд это время может показаться блестящим и восхитительным. Однако в реальности на балах действовали строгие правила, многие из которых здорово удивляют обывателей XXI века.