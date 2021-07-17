15+ фактов о балах, которые и двести-то лет назад поражали, а уж сейчас так вообще
Родись мы лет 200 назад в кругах британских аристократов, лето для нас было бы особенно горячим, ведь это самый разгар Сезона. Именно так, с большой буквы, назывался период, когда знатное общество гудело, как улей: повсюду давали балы и званые вечера, семьи выводили в свет своих дочерей, а мужчины искали выгодную партию. На первый взгляд это время может показаться блестящим и восхитительным. Однако в реальности на балах действовали строгие правила, многие из которых здорово удивляют обывателей XXI века.
Мы в AdMe.ru попытались разобраться в великосветских традициях, которые существовали на балах несколько веков назад.
- 200 лет назад посещение балов было, пожалуй, основным способом проведения досуга. Их устраивали не только представители высшего общества, но и различные клубы и ассоциации, в которые объединялись пожарные, учителя, военные.
- Купечество тоже вовсю старалось подражать аристократии и проводить свои балы. Правда, возможности были куда скромнее. Например, окна в купеческих домах практически не открывались, и в комнатах стоял тяжелый запах. Чтобы освежить воздух, приходилось использовать подручные средства: окуривать комнаты мятой или опрыскивать уксусом.
- В Российской империи балы проводились отдельно не только для разных сословий и профессий, но и для разных возрастов. Были популярны мероприятия для юных дев: на так называемом белом балу их родители подыскивали для них подходящую пару. А молодожены находились в ожидании «розового» бала, который устраивали специально для тех, кто только-только скрепил себя узами брака.
- Желающие попасть на бал должны были внести определенную плату. И если в XIX веке «входной билет» стоил 50 центов, то сегодня придется выложить кругленькую сумму, которая может доходить до нескольких сотен евро.
- Обычно мероприятие начиналось около 8 часов вечера, а заканчивалось ближе к 4 утра. Все участники были в отличной физической форме. Шутка ли — выделывать различные па почти без остановки 8 часов!
- Ужин на балах подавали довольно поздно — не раньше часу ночи. Поэтому всем приглашенным рекомендовалось предварительно подкрепиться дома.
- В Англии самым распространенным угощением во время ужина был «белый суп» — сытное и вкусное блюдо, которое готовили из бульона, молотого миндаля и сливок и ели практически повсеместно. А в России в бальном меню нередко присутствовала традиционная еда: уха, калачи, кулебяка.
- Дичь, лобстеры и мороженое с пармезаном считались совершенно обычными блюдами на балах. Нередко организаторы использовали многоэтажные конструкции, декорированные цветами, золотой бумагой и бусинами: на них подавали десерты, и это выглядело чрезвычайно эффектно.
- Одно и то же платье можно было надевать на бал лишь пару раз. Все аксессуары, такие как перчатки и веера, также должны были быть новыми. С собой танцующие обязательно брали запасную пару туфель на случай, если вдруг потребуется замена.
- Танцевать обычно учились у старших родственников или нанятых учителей. Также выпускались специальные гравюры, по которым можно было разучить движения.
- Современный дресс-код даже рядом не стоял со строгими правилами викторианских балов. Внешний вид дамы — цвет волос и кожи, особенности фигуры — предопределял выбор костюма. Поэтому женщины были вынуждены одеваться именно так, а не иначе: блондинки носили платья нежных пастельных цветов, а брюнетки выбирали яркие наряды.
- Последовательность танцев тоже была строго регламентирована. В Российской империи, например, бал открывался полонезом. Во время этого неспешного танца, который мог длиться полчаса и более, танцующие знакомились и общались. Из-за этого полонез нередко даже называли «ходячим разговором».
- Дама не могла отказать в танце непонравившемуся ей мужчине. Если она отклоняла хотя бы одно предложение, то должна была отвергнуть и приглашения других кавалеров.
- Перчатки в первую очередь выполняли гигиеническую функцию: их надевали, чтобы не касаться кавалера потными от танца руками. Белые перчатки считались лучшим выбором. Если же даме хотелось надеть кремовые или жемчужные, то ей следовало следить за тем, чтобы не испачкать костюм партнера, ведь от тепла рук краситель ткани мог начать растекаться.
- Правила запрещали джентльмену использовать парфюм. Максимум он мог надушить свой носовой платок, и при этом духи должны были быть высочайшего качества.
- 200 лет назад для аристократов бал был не развлечением, а своего рода общественной нагрузкой. В Российской империи нельзя было пропустить мероприятие просто так: это разрешалось только в случае тяжелой болезни или траура.
- Балы не теряют своей популярности и в XXI веке. Например, за € 95 сегодня любой желающий может купить билет на бал в Вене, который проводится уже более 150 лет. На некоторых балах женщины могут получить подарок только лишь за то, что пришли. Это может быть все что угодно: от ложки до изысканного браслета из драгоценного металла.
Какое правило вам было бы сложнее всего соблюдать на балу?
Фото на превью Pride & Prejudice / Focus Features
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