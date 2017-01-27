15 фактов из жизни Древнего Рима, о которых не рассказывали на уроках истории

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Оказывается, Древний Рим — это не только философы, гладиаторы и театры. Римляне оставили после себя много загадок, а про некоторые их традиции нам уж точно никогда бы не рассказали в школе на уроке истории, и это к лучшему. AdMe.ru собрал для вас 15 самых необычных фактов о римлянах.

1. Римляне пили кровь гладиаторов

В Древнем Риме пили кровь убитых гладиаторов. Считалось, что таким образом в человека входит жизненная сила. Несколько римских авторов описывают, как после гладиаторских боев собирали кровь мертвых гладиаторов и продавали ее как лекарство. Римляне считали, что гладиаторская кровь могла вылечить эпилепсию.

2. Римляне не умирали молодыми

Хотя средняя продолжительность жизни в Древнем Риме составляла 25 лет, многие римляне доживали до старости и могли похвастаться вполне привычной нам продолжительностью жизни. Вероятно, на установление цифры в 25 лет повлияли частые смерти женщин во время родов, а также высокая детская смертность. В среднем же римляне жили не особо меньше нашего.

3. Измерение времени было скорее условным

Римский час мог длиться от 75 наших современных минут летом и до 44 зимой. Дело в том, что по большей части римляне ориентировались на солнце. 12 дневных часов начинались с рассветом, а после заката отсчитывалось еще 12 ночных. Но так как длительность дня зимой и летом сильно отличалась, то и длина каждого часа могла изменяться. Поэтому римляне довольно терпимо относились к опозданиям и не отличались особой пунктуальностью.

4. Сиреневый цвет только для богачей

У римлян было принято встречать незнакомцев «по одежке», а точнее, по ее цвету. Вариантов было два: все «натуральные» цвета, будь то оттенки коричнево-желтого и серо-черного, были естественным цветом овечьей шерсти и потому воспринимались как признак скромных, бедных граждан; а все оттенки красного, фиолетового, зеленого создавались искусственно, с помощью дорогих красителей, привозившихся издалека, и считались признаком богатства и аристократизма. Особым шиком считалось ношение сиреневой одежды.

5. Монобровь считалась признаком ума

В Риме среди женщин высоко ценились густые, сросшиеся брови. Они считались признаком высокого интеллекта, так что римские модницы шли на разные ухищрения, чтобы увеличить густоту и кустистость своих бровей. Например, использовали искусственные брови, сделанные из козьей шерсти. А приклеивали их на лицо с помощью древесной смолы.

6. Стоматология была востребована

В Древнем Риме существовали свои стоматологи, а сами римляне очень заботились о здоровье зубов. Археологами даже была обнаружена женская челюсть с зубными протезами. Ученые считают, что такие изделия древних дантистов были предназначены не столько для успешного поглощения пищи, сколько для демонстрации богатства, ведь позволить себе сверкать полным ртом зубов могли только очень обеспеченные люди.

7. Римляне недолюбливали философов

В Римской империи родились такие выдающиеся философы, как Сенека и Марк Аврелий. Тем не менее многие римляне были враждебно настроены по отношению к философии. С точки зрения практичных римлян изучение философии с ее концентрацией на внутреннем мире человека делает людей не приспособленными к активной жизни и службе государству. Гален, врач императорского двора, заметил, что римляне считали философию не более полезной, чем сверление семян проса.

8. Римские военачальники не сражались

В искусстве военачальников часто изображают сражающимися на передовой рядом со своими солдатами. Однако обычно римские командиры не принимали участия в бою. Они занимали командные посты и руководили действиями армии со своего «капитанского мостика», чтобы лучше ориентироваться в происходящем. Только в исключительных обстоятельствах, когда бой был почти проигран, военачальнику полагалось либо наложить на себя руки, либо пойти искать смерти от рук врага.

9. Существовала традиция пить яд

С конца I века н. э. римские императоры завели традицию ежедневно употреблять небольшое количество каждого известного яда в попытке получить иммунитет. Смесь ядов называлась митридатум в честь Митридата Великого, царя Понтийского, который впервые опробовал этот метод.

10. Преследования христиан

Римляне верили, что у них есть веские причины преследовать христиан. Римляне считали, что их империя опирается на многобожие. Христиане же утверждали, что языческие боги — злые демоны, или вовсе отрицали их существование. Если бы римляне разрешили распространять им свои убеждения, это разозлило бы их богов. Впрочем, римские преследователи давали христианам все шансы признать традиционных богов и таким образом избежать мученической смерти. Но верующие не могли пойти на такую сделку.

11. На пирах было принято вызывать рвоту

Римляне настолько любили переизбыток во всем, что даже ввели традицию вызывать рвоту во время банкетов. По словам Сенеки, римляне на пирах ели до тех пор, пока в них просто не лезло больше, а потом вызывали рвоту, чтобы освободить желудок и продолжать есть.

12. Римлянки красили волосы

Римские женщины красили волосы. Изначально крашеные волосы считались признаком женщин легкого поведения, однако третья жена императора Клавдия, Мессалина, ввела моду на ношение разноцветных париков, а позже и на окраску волос среди римской знати.

13. Кони участвовали в политике

Инцитат был любимым конем императора Калигулы. По словам Светония, была воздвигнута статуя Инцитата из мрамора и слоновой кости, у него были пурпурные одеяния и сбруя из драгоценных камней. Дион Кассий рассказывает, что конь питался овсом, смешанным с золотым чешуйками. Светоний также пишет, что Калигула планировал сделать Инцитата консулом. Возможно, таким образом император хотел подшутить над сенатом, показывая, что даже лошадь в состоянии выполнить работу сенатора.

14. Не пользовались мылом

Римляне принимали ванну каждый день, однако мыло не использовали. Вместо этого они натирали себя маслами, а потом соскребали их вместе с грязью с помощью специальных скребков.

15. Использовали необычный способ стирки

Римляне использовали человеческую мочу для стирки вещей. Рабочие заполняли чан одеждой, после чего заливали ее мочой. После этого один человек залезал в чан и топтался по одежде, чтобы отстирать ее.