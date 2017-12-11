15 фотографий, которые вы не найдете в учебнике истории

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря изобретению фотографии мы можем хотя бы частично понять, как жили люди столетие назад, как выглядели и чем занимались. И все же редкие и уникальные кадры нужно еще найти. AdMe.ru сделал это за вас и теперь делится эмоциональными снимками, за каждым из которых стоит целая история.

Сироты «Титаника»

Мишель и Эдмон Навратиль пережили крушение «Титаника». Сопровождавший их отец погиб, и для поиска родных в газетах разместили фотографии. Настоящих имен детей никто не знал, поэтому их назвали Луи и Лола, или «сироты „Титаника“».

Работающий пенсионер

Пинхус Карлинский — надсмотрщик Черниговского водоспуска возле причала парома на Мариинском канале. Автор фото С. М. Прокудин-Горский записал, что в 1909 году Карлинскому было 84 года и он находился на службе 66 лет.

Достойный поступок

Солдаты специально выстроились в фигуру лошади, чтобы почтить память нескольких миллионов лошадей, ослов и мулов, погибших на полях сражений Первой мировой войны.

Предупреждение

Член ку-клукс-клана едет в машине, держа за окном веревку. Это предупреждение для жителей афроамериканского квартала Майами, которые должны были принять участие в выборах. Май 1939 года.

Неожиданный победитель

В 1951 году в очередном традиционном забеге Бостонского марафона первым к финишу пришел японец Шигеки Танака. За 6 лет до этого Танака пережил атомный удар американских ВВС в Хиросиме. Толпа встретила финиш японца молчанием.

Семья эпохи Великой депрессии

Фотограф Доротея Ланж очеловечила Великую депрессию, сняв пострадавших от безработицы. На фото под названием «Мать-переселенка» изображена Флоренс Томпсон — мать-одиночка, воспитывавшая 7 детей. Фото Томпсон опубликовали ведущие мировые газеты, что привлекло внимание к проблемам американцев того времени.

Президент умирает на своем посту

Президент Чили Сальвадор Альенде выбегает из своей резиденции во время переворота корпуса карабинеров во главе с Аугусто Пиночетом (11 сентября 1973 года). В руках президента автомат — подарок Ф. Кастро. Спустя некоторое время Альенде найдут застреленным из этого автомата.

Когда весь день лежишь на работе

На этом фото начала XX века запечатлены точильщики ножей, или, как их еще называли, «желтые животы» (из-за пыли, которая летела на них от шлифовального круга). Лежа на животе, работники предохраняли спину. А собаки не только составляли им компанию, но и согревали своим теплом, лежа на ногах хозяев.

Уважение

Японские женщины и подростки провожают армейских летчиков-камикадзе, отправляющихся на грузовике на аэродром. Японская империя, 1945 год.

Разгар холодной войны

Астронавт Дональд Слейтон и космонавт Алексей Леонов запечатлены в невесомости во время американо-советской космической миссии «Союз — Аполлон» 17–19 июля 1972 года. Один из примеров сотрудничества стран на фоне холодной войны.

Мгновения Нью-Йорка 40 лет назад

Офицеры полиции едут в вагоне поезда нью-йоркской подземки. До прихода к власти мэра Рудольфа Джулиани (мэр в 1994–2001 годах) Нью-Йорк мало походил на свой голливудский образ. Главным символом города в 70-80-е годы были многочисленные граффити, повсеместно размещаемые вандалами на зданиях и в транспорте.

Японские самураи на фоне сфинкса, 1864 год

Группа самураев, входившая в состав «миссии Икэда», на фоне сфинкса. В 1864 году по пути в Париж дипломатическая миссия японского сёгуна под руководством Икэды Нагаоки побывала в Египте.

Два революционера

Юрий Гагарин в жарких объятиях Фиделя Кастро. Фото сделано 26 июля 1961 года, в день годовщины штурма казарм Монкады (первого эпизода Кубинской революции). Кастро очень тепло отзывался о Ю. Гагарине и именно его наградил первым орденом «Плая-Хирон».

Война и мир

Британский патрульный в Белфасте (Северная Ирландия) в 1981 году позирует с маленькими местными жителями. До подписания Белфастского соглашения еще долгих 17 лет.

1 Мая — самый радостный день в году!

Девочка с шариками на первомайской демонстрации. Львов, 1968 год.