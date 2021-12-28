15+ экспонатов, при виде которых ни у кого язык не повернется сказать, что в музеях скучно

Музеи любят не все: кому-то в них становится скучно, кому-то в принципе не по душе посещать такие места. Но есть хранилища древностей, которые могут удивить, например, реалистичностью композиций или тем, что в них можно потрогать экспонаты, а некоторые выставляют современные технологии и даже разрешают испытать их на себе.

Мы в AdMe.ru любим музеи и согласны с тем, что есть очень занятные экспозиции и артефакты, которые стоит увидеть хотя бы один раз.

Это не Хогвартс, а Музей Луны в Великобритании

Нет, ну я на 99 % уверен, что это Хогвартс. © Gooberflagm2 / Reddit

Этот экспонат в Музее Эшмола показывает, что происходит с произведениями искусства, когда их трогают посетители

«Пожалуйста, потрогайте».

В этом году в лондонском Музее естествознания был создан гигантский рождественский свитер для тираннозавра

Это кровати древнеегипетского архитектора и его жены

А что за история стоит за их подушками? Выглядят крайне неудобными. © MyOfficeAlt / Reddit

В уборной музея выставлены соответствующие экспонаты

Табличка «Пожалуйста, потрогай» в музее в Оксфорде

$ 1 млн в 20-долларовых купюрах — экспонат в чикагском Музее денег

Музей неона в Лас-Вегасе

В музее в Денвере есть аппарат, в который можно положить свою руку и увидеть собственные вены

Вязанье из стекла

Люди, посетившие этот музей в Исландии, оставляли булавки на карте в точках, откуда они приехали

Выставка Gaia в Глостерском соборе

Выставка фонарей «Бостонские огни» в зоопарке Франклина

Это ластик в виде уха в Музее Ван Гога

Эта статуя древнего египтянина в Филдовском музее естественной истории похожа на Майкла Джексона

А старинный бюст в одном из музеев Рима выглядит как Брюс Уиллис

«Нереальный сад» — выставка с элементами дополненной реальности