15+ экспонатов, при виде которых ни у кого язык не повернется сказать, что в музеях скучно
Музеи любят не все: кому-то в них становится скучно, кому-то в принципе не по душе посещать такие места. Но есть хранилища древностей, которые могут удивить, например, реалистичностью композиций или тем, что в них можно потрогать экспонаты, а некоторые выставляют современные технологии и даже разрешают испытать их на себе.
Мы в AdMe.ru любим музеи и согласны с тем, что есть очень занятные экспозиции и артефакты, которые стоит увидеть хотя бы один раз.
Это не Хогвартс, а Музей Луны в Великобритании
- Нет, ну я на 99 % уверен, что это Хогвартс. © Gooberflagm2 / Reddit
Этот экспонат в Музее Эшмола показывает, что происходит с произведениями искусства, когда их трогают посетители
«Пожалуйста, потрогайте».
В этом году в лондонском Музее естествознания был создан гигантский рождественский свитер для тираннозавра
Это кровати древнеегипетского архитектора и его жены
- А что за история стоит за их подушками? Выглядят крайне неудобными. © MyOfficeAlt / Reddit
В уборной музея выставлены соответствующие экспонаты
Табличка «Пожалуйста, потрогай» в музее в Оксфорде
$ 1 млн в 20-долларовых купюрах — экспонат в чикагском Музее денег
Музей неона в Лас-Вегасе
В музее в Денвере есть аппарат, в который можно положить свою руку и увидеть собственные вены
Вязанье из стекла
Люди, посетившие этот музей в Исландии, оставляли булавки на карте в точках, откуда они приехали
Выставка Gaia в Глостерском соборе
Выставка фонарей «Бостонские огни» в зоопарке Франклина
Это ластик в виде уха в Музее Ван Гога
Эта статуя древнего египтянина в Филдовском музее естественной истории похожа на Майкла Джексона
А старинный бюст в одном из музеев Рима выглядит как Брюс Уиллис
«Нереальный сад» — выставка с элементами дополненной реальности
А вы любите музеи? Что необычного там встречали?
Фото на превью unnderwater / Reddit
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