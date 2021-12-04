15 эффектных образов с красных дорожек, которые словно срисованы с известных полотен
Все новое — это хорошо забытое старое. Подтверждение этому в современном мире встречается сплошь и рядом. Но чаще всего, конечно, делают отсылку к этой фразе, когда говорят о моде. Законодатели стиля открывают бабушкины сундуки и умело вписывают вещи оттуда в современные образы.
Мы в AdMe.ru заметили, что образы давно минувших лет раз за разом мелькают на ковровых дорожках. Как оказалось, в них много общего с произведениями искусства.
Жанна д’Арк (1903) и Зендея (2018)
Алтея (1895) и Леди Гага (2019)
Виржини Амели Авеньо Готро (1883–1884) и Анджелина Джоли (2018)
Изабелла I Кастильская (1848) и Приянка Чопра (2018)
Елизавета Баварская (1865) и Лили Коллинз (2019)
Мадемуазель Маргарит Карре (1870) и Джулия Баттерз (2020)
Фернандо Ниньо де Гевара (1600) и Вупи Голдберг (2021)
Лидия Александровна Стааль фон Гольштейн (1857–1858) и Леди Гага (2018)
Генри Чичеле (XV век) и Рианна (2018)
Адель Блох-Бауэр I (1907) и Анна Винтур (2018)
Ричард I Львиное Сердце (1841) и Дженнифер Лопес (2018)
Мария Луиза Бурбон-Пармская (1894) и Эмили Блант (2018)
Женщина в желтом платье (1907) и Леа Сейду (2015)
Мигель де Сервантес Сааведра (1600) и Леди Гага (2018)
Елена Троянская (1863) и Аманда Сейфрид (2018)
Образ с какой картины вам бы хотелось повторить?
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