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15 эффектных образов с красных дорожек, которые словно срисованы с известных полотен

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Все новое — это хорошо забытое старое. Подтверждение этому в современном мире встречается сплошь и рядом. Но чаще всего, конечно, делают отсылку к этой фразе, когда говорят о моде. Законодатели стиля открывают бабушкины сундуки и умело вписывают вещи оттуда в современные образы.

Мы в AdMe.ru заметили, что образы давно минувших лет раз за разом мелькают на ковровых дорожках. Как оказалось, в них много общего с произведениями искусства.

Жанна д’Арк (1903) и Зендея (2018)

Алтея (1895) и Леди Гага (2019)

Виржини Амели Авеньо Готро (1883–1884) и Анджелина Джоли (2018)

Изабелла I Кастильская (1848) и Приянка Чопра (2018)

Елизавета Баварская (1865) и Лили Коллинз (2019)

Мадемуазель Маргарит Карре (1870) и Джулия Баттерз (2020)

Фернандо Ниньо де Гевара (1600) и Вупи Голдберг (2021)

Лидия Александровна Стааль фон Гольштейн (1857–1858) и Леди Гага (2018)

Генри Чичеле (XV век) и Рианна (2018)

Адель Блох-Бауэр I (1907) и Анна Винтур (2018)

Ричард I Львиное Сердце (1841) и Дженнифер Лопес (2018)

Мария Луиза Бурбон-Пармская (1894) и Эмили Блант (2018)

Женщина в желтом платье (1907) и Леа Сейду (2015)

Мигель де Сервантес Сааведра (1600) и Леди Гага (2018)

Елена Троянская (1863) и Аманда Сейфрид (2018)

Образ с какой картины вам бы хотелось повторить?

Фото на превью Dante Gabriel Rossetti / Helen of Troy / Kunsthalle Hamburg / Wikimedia Commons, Hahn Lionel / ABACA / East News
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