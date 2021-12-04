15 эффектных образов с красных дорожек, которые словно срисованы с известных полотен

Все новое — это хорошо забытое старое. Подтверждение этому в современном мире встречается сплошь и рядом. Но чаще всего, конечно, делают отсылку к этой фразе, когда говорят о моде. Законодатели стиля открывают бабушкины сундуки и умело вписывают вещи оттуда в современные образы.