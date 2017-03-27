15 доказательств того, что взрослые мужчины — это миф

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Мужчины с виду существа очень серьезные: ходят в костюмах, галстуках, решают важные дела, руководят большими компаниями и даже целыми странами. Но при этом умудряются сохранить детскую непосредственность. AdMe.ru предлагает вам самим убедиться с помощью этих фотографий, что взрослых мужчин попросту не существует. Эти ребята чертовски хорошо маскируются!

Коротко о том, как я буду развлекаться в старости

Так мой отец прикидывается мертвым, чтобы напугать соседей

Похоже, играть с детьми ему намного веселее, чем со взрослыми

Ты опять по магазинам? Ну, я здесь подожду, покатаюсь

Шопинг с любимым — это очень весело

Папа помог дочке сделать выпечку для садика. Угадайте, какую булочку он приготовил

Папа, как и прежде, ищет приключений, но вот качели уже не выдерживают

Сколько радости в этих глазах!

Девушка этого парня собиралась слишком долго, и он превратился в Хатико

Соло на воображаемой гитаре актуально в любом возрасте

Ох уж эти конструкторы... Все бы скупил!

Иногда мне кажется, что мой парень любит пиццу больше, чем меня

Все, сын, ты уже покатался! Моя очередь

Жена сказала, что нам с друзьями нужно чаще бывать на свежем воздухе