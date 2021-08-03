15 доказательств того, что в Японии не обязательно идти в ресторан, для того чтобы шикарно поесть

Еда в Японии влюбляет в себя многих туристов. Сочетание риса со свежими морепродуктами, которое лежит в основе большинства блюд, покорило сердца не только местных жителей и гостей страны, но и представителей ЮНЕСКО. В 2013 году японскую кухню внесли в список нематериального культурного наследия. И что особенно важно, для того чтобы оценить искусство поваров, вовсе не обязательно идти в ресторан. Достаточно взять рамен в уличном ларьке или купить бэнто на железнодорожной станции.

AdMe.ru рассмотрел фотографии пользователей сети, недавно побывавших в Стране восходящего солнца, и убедился в том, что даже самая простая еда здесь выглядит как шедевр.

Варианты экибэнов на токийской станции

Экибэны — коробочки с обедами, которые продают на железнодорожных станциях. В них используются продукты, которые характерны для региона, где расположена станция.

Просто обед в роддоме в Японии

«В первый раз за последние полгода купил себе экибэн»

Обед из супермаркета

«Меня поражает, насколько вкусная еда на вокзалах в Японии»

«Самый обычный завтрак в отеле в префектуре Яманаси. Наверное, это одна из причин, почему японцы такие здоровые»

Рамен из университетской столовой

«Такояки с салатом из японского омлета. Стритфуд из Осаки. Вкусно»

«Поразительно, насколько доступна качественная еда в Японии. Этот рамен я купил в уличном ларьке»

«Только что съел потрясающее окономияки»

Окономияки — классическое блюдо японского стритфуда. В основе всегда лежит тесто — вроде блинного, но несладкое, на основе яиц. Начинкой может служить буквально что угодно: морепродукты, обжаренная лапша, овощи, сыр, грудинка. Получается что-то вроде омлета с огромным количеством дополнительных ингредиентов.

«Набор для лапши будто из ресторана со звездой Мишлен. Купил в сетевом супермаркете»

В минимаркете в Японии продаются симпатичные булочки в виде Hello Kitty с заварным кремом и яблоками

Праздничный ужин перед выпиской из японского роддома

Бэнто из обычного магазина за 450 иен

Идея того, что за $ 4,5 можно получить полноценный обед, мне покоя не дает. Я могу представить бургер за такую цену, но это же совсем другое. © Synaps4 / Reddit

Боул с лососем и икрой из супермаркета в Осаке примерно за $ 6,5

Скучаю по Японии, где суши из супермаркетов лучше и дешевле, чем во многих местах во Франции. © AdrianRiders / Reddit