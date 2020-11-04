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15 доказательств того, что русский язык не каждому окажется по зубам

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Ох уж этот великий и могучий русский язык, который может довести до белого каления любого, кто начнет его изучать. Даже мы, носители, часто совершаем ошибки и не всегда можем выполнить правильно какое-нибудь каверзное задание, например назвать форму множественного числа слова «дно».

Пока вы думаете, AdMe.ru предлагает насладиться моментами, которые дарят нам знакомство с русским языком и его изучение.

1.

© JuiceRU / pikabu

2.

3. Удачи в России всем спортивным фанатам-иностранцам

© HetmanXIII / twitter

4.

© leshiyural / twitter

5.

© Я люблю русский язык! / vk

6.

© AAluminium / twitter

7.

8.

© great_knee / twitter

9.

© фон Штырман / alt-a-vista.diary

10.

© Я люблю русский язык! / vk

11. «Ы» — звук, будто вас ткнули в желудок

© koffboy / twitter

12.

© LinaVaschenko / twitter

13. С русским языком желаем терпения не только иностранцам, но и родителям

© ImHrono / pikabu

14.

15.

© Я люблю русский язык! / vk

А теперь давайте проверим вас. Например, можно ли поставить слово «оладьи» в форму единственного числа? А есть ли существительное женского рода, аналогичное слову «борец»?

Фото на превью JuiceRU / pikabu
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