15 доказательств того, что русский язык не каждому окажется по зубам

Ох уж этот великий и могучий русский язык, который может довести до белого каления любого, кто начнет его изучать. Даже мы, носители, часто совершаем ошибки и не всегда можем выполнить правильно какое-нибудь каверзное задание, например назвать форму множественного числа слова «дно».

Пока вы думаете, AdMe.ru предлагает насладиться моментами, которые дарят нам знакомство с русским языком и его изучение.

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3. Удачи в России всем спортивным фанатам-иностранцам

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11. «Ы» — звук, будто вас ткнули в желудок

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13. С русским языком желаем терпения не только иностранцам, но и родителям

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