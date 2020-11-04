15 доказательств того, что русский язык не каждому окажется по зубам
Ох уж этот великий и могучий русский язык, который может довести до белого каления любого, кто начнет его изучать. Даже мы, носители, часто совершаем ошибки и не всегда можем выполнить правильно какое-нибудь каверзное задание, например назвать форму множественного числа слова «дно».
Пока вы думаете, AdMe.ru предлагает насладиться моментами, которые дарят нам знакомство с русским языком и его изучение.
1.
2.
3. Удачи в России всем спортивным фанатам-иностранцам
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. «Ы» — звук, будто вас ткнули в желудок
12.
13. С русским языком желаем терпения не только иностранцам, но и родителям
14.
15.
А теперь давайте проверим вас. Например, можно ли поставить слово «оладьи» в форму единственного числа? А есть ли существительное женского рода, аналогичное слову «борец»?
Фото на превью JuiceRU / pikabu