15 доказательств того, что рекламщики вообще без понятия, как живут люди

Наверняка каждый из нас замечал, насколько сильно реклама бывает оторвана от реальности. Например, создатели рекламных роликов почему-то уверены, что девушки во время критических дней непременно носят белое и безостановочно танцуют. Или что ни один прием пищи невозможен без майонеза.

Мы в AdMe.ru вспомнили абсурдные рекламные сюжеты, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью.

Если верить роликам, критические дни — это время, когда девушка ощущает в себе небывалое желание носить белую одежду и танцевать прямо на улице

Шампунь — чудо-средство: стоит помыть голову и выйти на улицу, как набегут фотографы, кинорежиссеры и просто поклонники

Кофе способен разбудить одним своим ароматом, его даже пить не нужно

Энергетические напитки — выбор смелых экстремалов и любителей активного образа жизни

Жевательная резинка способна перебить любой неприятный запах (Спойлер: нет)

Чай пьют исключительно жители красивых особняков, а подает его всегда экономка

Помада, даже капризная красная, наносится одним легким движением, идеально ложится в один слой и не выходит за контур губ

Мужчины реагируют на парфюм как коты на сметану и могут влюбиться в незнакомку из-за дивного шлейфа духов

Детишки играют чинно и спокойно, не устраивают перепалки и не дерутся из-за игрушек. Вы хоть раз такое видели?

А вот и любимое блюдо любой рекламной семьи — майонез. На завтрак, обед и ужин. И главное, не забывать улыбаться!

Производители автомобилей, кажется, не думают о том, что автовладелец гораздо чаще будет стоять в пробках, чем разъезжать по живописным просторам

Шоколадку девушка с экрана ест элегантно, по одной дольке и только в окружении шелковых полотен. Даже не верится, что она в самом деле любит шоколад

Модный фен для укладки запросто заменит личного стилиста: один взмах щеткой — и волосы лежат идеально

Умываются тоже эффектно, непременно бросая одним движением пригоршню воды в лицо. Ну и что, что так ничего не смыть, зато красиво

Экранные котики ведут себя идеально: съедают все до крошечки и благодарно мурчат, а не «закапывают» миску и не издают возле нее утробные звуки