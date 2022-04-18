15 доказательств того, что рекламщики вообще без понятия, как живут люди
Наверняка каждый из нас замечал, насколько сильно реклама бывает оторвана от реальности. Например, создатели рекламных роликов почему-то уверены, что девушки во время критических дней непременно носят белое и безостановочно танцуют. Или что ни один прием пищи невозможен без майонеза.
Мы в AdMe.ru вспомнили абсурдные рекламные сюжеты, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью.
Если верить роликам, критические дни — это время, когда девушка ощущает в себе небывалое желание носить белую одежду и танцевать прямо на улице
Шампунь — чудо-средство: стоит помыть голову и выйти на улицу, как набегут фотографы, кинорежиссеры и просто поклонники
Кофе способен разбудить одним своим ароматом, его даже пить не нужно
Энергетические напитки — выбор смелых экстремалов и любителей активного образа жизни
Жевательная резинка способна перебить любой неприятный запах (Спойлер: нет)
Чай пьют исключительно жители красивых особняков, а подает его всегда экономка
Помада, даже капризная красная, наносится одним легким движением, идеально ложится в один слой и не выходит за контур губ
Мужчины реагируют на парфюм как коты на сметану и могут влюбиться в незнакомку из-за дивного шлейфа духов
Детишки играют чинно и спокойно, не устраивают перепалки и не дерутся из-за игрушек. Вы хоть раз такое видели?
А вот и любимое блюдо любой рекламной семьи — майонез. На завтрак, обед и ужин. И главное, не забывать улыбаться!
Производители автомобилей, кажется, не думают о том, что автовладелец гораздо чаще будет стоять в пробках, чем разъезжать по живописным просторам
Шоколадку девушка с экрана ест элегантно, по одной дольке и только в окружении шелковых полотен. Даже не верится, что она в самом деле любит шоколад
Модный фен для укладки запросто заменит личного стилиста: один взмах щеткой — и волосы лежат идеально
Умываются тоже эффектно, непременно бросая одним движением пригоршню воды в лицо. Ну и что, что так ничего не смыть, зато красиво
Экранные котики ведут себя идеально: съедают все до крошечки и благодарно мурчат, а не «закапывают» миску и не издают возле нее утробные звуки
Какие еще рекламные сюжеты, мало похожие на реальную жизнь, вы помните?
Поделиться этой статьёй