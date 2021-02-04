15+ доказательств того, что Марокко есть чем изумить помимо мандаринов

Марокко — это страна, где можно увидеть бескрайний океан, палящую пустыню, заснеженные горы, шумные рынки и неповторимый колорит. Козы здесь лазают по деревьям, чай подается особым образом, а разнообразие цветов в одежде и городах просто радует глаз.

Мы в AdMe.ru мечтаем побывать во многих странах мира, и Марокко, конечно же, находится в первой половине нашего списка. Если вы уже были там, то будем ждать и ваших комментариев об этой уникальной стране.

В Марокко козы «пасутся» на деревьях, потому что в стране не так много пастбищ

В разных городах Марокко цвет машин такси разный; к примеру, в Касабланке цвет такси — темно-красный, в Марракеше — цвета охры, в Танжере — цвета морской волны

Город Гулимин, расположенный на юге Марокко и на севере Западной Сахары, часто называют вратами пустыни (или портом пустыни). Здесь расположен один из крупнейших верблюжьих рынков

Чай здесь подают особым образом — наливая его из высоко поднятого металлического чайника в небольшие стеклянные стаканы

Продавцы воды, которые бродят по улицам и рынкам, не устанавливают на воду конкретную цену, потому что все, что приносит покупатель, их удовлетворяет. Часто они дают чашку воды тем, у кого нет денег

Город Агадир был разрушен землетрясением 1960 года. Но он был полностью перестроен с соблюдением обязательных сейсмических норм. Сейчас это крупнейший морской курорт Марокко

«Я влюбилась в двери в этой стране. Кажется, каждая из них уникальна, и в ее создание вложена вся душа хозяина»

«Фото, которое я сделал на рынке в Марокко»

Таджин, или тажин, — блюдо из мяса и овощей, а также специальная посуда для приготовления этого блюда. Выглядит очень красиво

«Друг скинул мне это фото города Шефшауэн, похожее на картину»

Бабуши — кожаные туфли без задников, один из видов национальной обуви в Марокко. Самых ярких цветов, как все в этой стране

Великолепие океана завораживает, а заодно привлекает серфингистов со всего мира

Аргания, из плодов которой производят аргановое масло, известное своими полезными пищевыми и косметическими свойствами, произрастает только в Марокко

«Умение торговаться — это искусство. Поэтому когда мой муж умело „поборолся“ за цену товара, то его уважительно назвали бербером и даже предложили вместе выпить чаю»

«На случай, если вы искали красивые обои для рабочего стола, вот фото, которое я сделал в Марокко»

«Если будете в Марокко, обязательно посетите пляж Легзира. Если Шефшауэн — это синий город, словно небо, то пляж Легзира — словно Марс»

Что вы еще знаете или слышали о Марокко, что вызывает восторг и желание отправиться туда как можно скорее?