15 доказательств того, что красивая улыбка меняет все

Не всем везет родиться с идеальной голливудской улыбкой. И даже знаменитости не исключение. На помощь приходят брекеты, пластинки и другие современные методы лечения — лишь бы хватило денег и терпения.

Но все затраченные усилия однозначно того стоят — мы в AdMe.ru в этом убедились на все 100 %.

Том Круз

Крис

Мария

Николь

Ханна

Мэттью Льюис

Ксения

Сара

Екатерина

Джорджина

Александр

Мишель

Аманда

Джейкоб

Дэвид Бекхэм

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