15 доказательств того, что красивая улыбка меняет все
Не всем везет родиться с идеальной голливудской улыбкой. И даже знаменитости не исключение. На помощь приходят брекеты, пластинки и другие современные методы лечения — лишь бы хватило денег и терпения.
Но все затраченные усилия однозначно того стоят — мы в AdMe.ru в этом убедились на все 100 %.
Том Круз
Крис
Мария
Николь
Ханна
Мэттью Льюис
Ксения
Сара
Екатерина
Джорджина
Александр
Мишель
Аманда
Джейкоб
Дэвид Бекхэм
Фото на превью Zoetrope Studios