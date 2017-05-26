15 доказательств того, что красивая улыбка меняет все

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не всем везет родиться с идеальной голливудской улыбкой. И даже знаменитости не исключение. На помощь приходят брекеты, пластинки и другие современные методы лечения — лишь бы хватило денег и терпения.

Но все затраченные усилия однозначно того стоят — мы в AdMe.ru в этом убедились на все 100 %.