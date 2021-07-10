15 фактов о прошлом, которые звучат как безумная выдумка, но являются чистой правдой
Иногда, залезая в интернет, поражаешься, какие безумные вещи вытворяют наши современники. Кто-то производит меховые босоножки, кто-то участвует с безумных челленджах, кто-то просто тратит весь день на то, чтобы ругаться с незнакомыми людьми в соцсетях.
Если вы считаете, что ваше поколение — самое странное и нелогичное за всю историю человечества, редакция AdMe.ru спешит вас утешить: это не так. Почитайте, что творили люди в прошлом, и убедитесь, что тренды TikTok — далеко не самая абсурдная вещь на свете.
- Древние египтяне мумифицировали еду, чтобы фараоны и просто знатные люди могли поужинать на том свете. Кстати, состав, которым обрабатывали говяжьи ребра, был намного сложнее того, которым бальзамировали тело человека.
- В древности на берегах Нила тоже было что-то вроде полиции. Стражи порядка использовали для ловли преступников собак и бабуинов.
- В Древнем Риме за ношение штанов могли изгнать из города. Запрет на этот предмет гардероба был введен в 397 году, и его нарушение каралось ссылкой. Сапоги, кстати, тоже были под запретом.
- Власти Древнего Рима по всем важным вопросам советовались с цыплятами. Но не с простыми, а со священными. Перед принятием судьбоносного решения птиц на некоторое время оставляли без еды, а потом выдавали зерно. Если цыплята ели жадно, значит, прогноз хороший, если отказывались от корма — неблагоприятный.
- Викинги были большими модниками. Они гладили свою одежду горячими камнями. А еще эти суровые северные мужчины красили волосы в блонд и подпиливали зубы. Археологи обнаружили останки мужчин, на верхних передних зубах которых были вырезанные вертикальные бороздки. Исследователи считают, что эти бороздки заполнялись краской — вероятнее всего, красной.
- У инков одна из единиц измерения времени была привязана к варке картофеля. Она составляла примерно 1 час — столько, сколько необходимо было готовить корнеплод.
- Современная карусель возникла из ранних рыцарских традиций Европы и Ближнего Востока. Рыцари скакали по кругу, перебрасывая шары друг другу. Слово «карусель» произошло от итальянского Carosella и испанского Carosella («маленькая битва», использовавшаяся крестоносцами для описания боевой подготовки и игры турецких и арабских всадников в XII веке). Это раннее устройство было, по сути, механизмом для обучения кавалерии; он готовил и укреплял всадников для реального боя, когда они использовали свои мечи против ложных врагов.
- Французский король Генрих III очень любил маленьких собачек породы бишон фризе. Его величество даже носил их в корзине, которую носил на шее.
- Бенджамин Хорниголд, пират конца 1600-х — начала 1700-х годов, однажды ограбил торговое судно исключительно из-за шляп. Дело в том, что накануне вечером он и его команда побросали свои шляпы за борт.
- В 1745 году король Людовик XV организовал бал, на котором он и его придворные блистали в костюмах тисовых деревьев. На «вечеринке» присутствовали 15 тысяч человек. Именно там его величество познакомился с Жанной-Антуанеттой Пуассон, известной впоследствии как маркиза де Помпадур.
- В викторианской Англии любительниц езды на велосипеде пугали тем, что их лицо будет обезображено (оно покраснеет, а под глазами залягут тени), а также повышенным риском аппендицита.
- В то же время у англичан были серьезные проблемы с зубами, в частности, из-за того, что они употребляли много сахара. Поэтому, когда девушка выходила замуж, ей на свадьбу дарили полное удаление зубов и протезы, которые, кстати, изготавливались из настоящих человеческих зубов.
- Лорд Байрон, когда учился в колледже, завел себе медведя и держал его в общежитии. И у него была на это причина: правила колледжа запрещали держать на его территории собак.
- Однажды писатель Джон Толкин и его друг коллега Клайв Льюис (автор «Нарнии») пришли на новогоднюю вечеринку в костюмах белых медведей. Причем вечеринка не была костюмированной.
- Белые медведи были безумно популярны в Германии с 20-х по 60-е годы прошлого века. И взрослые, и дети обожали фотографироваться с людьми в костюмах полярных мишек. Любовь немцев к этим животным объясняют 2 факторами. Во-первых, в 20-е годы в берлинский зоопарк привезли 2 медведей, и все хотели их увидеть. Во-вторых, образ мощного зверя использовался для продаж напитка Fanta, который стал альтернативой кока-коле.
Как вы считаете, какая историческая эпоха больше всего наполнена странностями?
Фото на превью Tutankhamun / ITV, Vikings / A&E Television Networks
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