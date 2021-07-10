15 фактов о прошлом, которые звучат как безумная выдумка, но являются чистой правдой

Иногда, залезая в интернет, поражаешься, какие безумные вещи вытворяют наши современники. Кто-то производит меховые босоножки , кто-то участвует с безумных челленджах, кто-то просто тратит весь день на то, чтобы ругаться с незнакомыми людьми в соцсетях.

Если вы считаете, что ваше поколение — самое странное и нелогичное за всю историю человечества, редакция AdMe.ru спешит вас утешить: это не так. Почитайте, что творили люди в прошлом, и убедитесь, что тренды TikTok — далеко не самая абсурдная вещь на свете.