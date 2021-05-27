15 деревьев, которые выглядят как декорации фантастического фильма, но растут на нашей планете

На нашей планете произрастает более 60 000 видов деревьев. Когда задумываешься о том, как мало из них мы видели не то что вживую, но хотя бы на фото, становится поистине грустно. А ведь среди них так много уникальных экземпляров, которые выглядят буквально не от мира сего: деревья-карлики и растения необъятной толщины, долгожители, паразиты, деревья, усаженные диковинными цветами и усыпанные острыми колючками, с плодами, растущими просто на стволах, и цветами с одурманивающим ароматом.

Мы в AdMe.ru решили поближе познакомить вас с загадочным миром флоры и рассказать о деревьях, которые хоть и напоминают декорации фантастического фильма, но растут на нашей родной Земле.

1. Курупита гвианская, или «пушечное дерево»

Если вы когда-нибудь будете прогуливаться по лесам Южной Америки или Азии, советуем вам смотреть не только под ноги, но и наверх, ведь вам на голову может ненароком упасть «пушечное ядро». Именно так в народе называют тяжелые плоды курупиты гвианской. В период цветения на дереве распускаются крупные желто-розовые цветы, опьяняющие своим сладковатым ароматом. Интересно, что опылением этих цветов занимаются летучие мыши.

2. Глициния китайская

Отдыхая в тени ветвей, усыпанных ароматными фиолетовыми цветами, невольно почувствуешь себя в волшебной стране. Хотя родина этой разновидности глицинии — Китай, ее можно встретить во многих странах с умеренным климатом, например в США. Чаще всего растение высаживают вдоль наружных стен или возле пергол, чтобы создать бесподобные цветущие арки.

3. Сократея обнаженнокорневая, или «ходячая пальма»

Свое название пальма получила благодаря уникальным длинным корням, произрастающим наружу и напоминающим ноги. Их строение породило множество легенд среди местных жителей и туристов о способности дерева передвигаться, а некоторые ученые объясняют досковидные корни адаптацией пальмы к затоплению почвы и жизни в болотистой местности.

4. Конфетное дерево

Официальное название этого дерева звучит как сбывшаяся мечта любого ребенка или просто сладкоежки. Ароматные сочные плодоножки конфетного дерева содержат большое количество сахара и по вкусу напоминают кисловатый изюм. Они съедобны и в необработанном виде, но на их основе изготавливают также конфеты и лекарственные препараты, а древесину используют в производстве мебели.

5. Радужный эвкалипт

Благодаря невероятной окраске это дерево может составить конкуренцию многим мировым достопримечательностям. От своих сородичей радужный эвкалипт отличается разноцветной корой, причем изначально она имеет ярко-зеленый цвет и приобретает бордовые, фиолетовые, оранжевые и другие оттенки, только созревая. Высота этого чуда природы нередко достигает 75 м. Родиной радужного эвкалипта являются Индонезия, Папуа — Новая Гвинея и Филиппины, но сегодня его можно встретить и во многих других странах.

6. Драконово дерево

Этот любопытный представитель рода драцена (Dracаena) произрастает в Марокко, на Канарских островах, островах Зеленого Мыса и на Мадейре и является официальным символом острова Тенерифе. С древних времен дерево является источником «драконовой крови» — ярко-красной смолы, выделяемой им при надрезе коры. Ее используют в качестве красителя и в народной медицине.

7. Жакаранда мимозолистная

Родина этого дерева — Южная Америка, но из-за потрясающих долгоцветущих цветов сине-сиреневого оттенка оно распространилось по всему миру и влюбило в себя миллионы. К тому же, несмотря на хрупкий и утонченный внешний вид, жакаранда практически без потерь выдерживает морозы до −12 градусов.

8. Сосны Кривого леса

Недалеко от городка Грыфино в Польше находится одно из самых уникальных мест Европы — Кривой лес. Свое название роща получила благодаря изогнутым стволам здешних сосен, придающих месту поистине сказочный вид. Доподлинно неизвестно, почему деревья имеют такую необыкновенную форму, вероятнее всего, здесь не обошлось без человеческого вмешательства. В любом случае тайна, которая окутывает Кривой лес, делает его еще более популярным среди туристов.

9. Равенала, или «дерево путешественников»

Свое название растение получило не просто так. Дело в том, что оболочка стеблей накапливает дождевую воду, которую можно употреблять в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем листья равеналы, напоминающие по форме опахало, имеют тенденцию расти по линии с востока на запад, поэтому путники могут использовать их в качестве своеобразного компаса. Отдельными чертами дерево путешественников напоминает сразу несколько растений, а в целом не похоже ни на одного представителя зеленого царства.

10. Фикус бенгальский

В Индии это чудо природы считают священным и часто высаживают на территории храмов. Фикус бенгальский просто поражает своими размерами: дело в том, что он способен развивать стволообразные воздушные корни, самый большой представитель этого вида занимает по площади 19 107 кв. м. Кроме того, дерево является долгожителем — его возраст может достигать 400 лет.

11. Хлопковое дерево

Один из священных символов мифологии майя, это дерево славится своими колючими шипами, которыми обильно покрыт его ствол. Но «визитной карточкой» растения являются даже не шипы, а большие плоды, напоминающие по форме авокадо, из которых добывают мягкое волокно под названием капок. Этот эластичный и легкий пух наподобие хлопка обладает высокими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами, благодаря которым он используется в изготовлении подушек, одеял, мягкой мебели и прочего.

12. Брахихитон наскальный, или «бутылочное дерево»

Уроженец Австралии получил свое название из-за необыкновенного ствола, напоминающего бутыль, широкая часть которого может достигать 2 м в диаметре. Форма брахихитона обусловлена тем, что дерево стремится накопить влагу для того, чтобы выжить в засушливом климате.

13. Кипарисы на озере Каддо

В Техасе на границе с Луизианой расположилось озеро, на территории которого находится самый большой кипарисовый лес на планете. Зрелище восхитительное, ведь в некоторых особенно живописных местах деревья растут прямо из воды.

14. Дерево Туле

Дословно название этого растения переводится как «старый человек из воды». Оно находится на площади рядом с церковью в городе Санта-Мария-дель-Туле (Мексика) и известно на весь мир тем, что окружность его ствола достигает целых 36 м. Кстати, изначально предполагалось, что дерево Туле представляет собой несколько сросшихся воедино деревьев, но тесты ДНК подтвердили, что это все же единое растение.

15. Жаботикаба

Уникальное вечнозеленое дерево широко распространено в тропических регионах многих стран, а его «фишкой» являются фиолетовые плоды, напоминающие виноград, которые растут прямо на стволе и ветвях. Стоят они недешево, что вовсе неудивительно, ведь жаботикаба начинает плодоносить лишь на 10–20 году жизни. Мякоть плодов употребляют в свежем виде, а также готовят на их основе мармелад, желе, соки и другие напитки.