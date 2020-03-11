15 детей знаменитостей, чье сходство с родителями стремится к нулю

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Есть дети, имеющие очевидное сходство со своими мамами и папами; иногда же яблоко от яблони падает так далеко, что в родство этих людей весьма трудно поверить. Наша сегодняшняя подборка как раз о таких случаях.