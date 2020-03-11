15 детей знаменитостей, чье сходство с родителями стремится к нулю

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Есть дети, имеющие очевидное сходство со своими мамами и папами; иногда же яблоко от яблони падает так далеко, что в родство этих людей весьма трудно поверить. Наша сегодняшняя подборка как раз о таких случаях.

Редакция AdMe.ru выбрала 15 пар детей и родителей, которых, как может показаться, вовсе не связывают общие гены.

15. Стинг и его дочь Элиот Самнер

14. Деми Мур и ее дочь Таллула Уиллис

13. Памела Андерсон и ее сын Брэндон Томас Ли

12. Рон Перлман и его дочь Блейк Перлман

11. Брюс Уиллис и его дочь Румер Уиллис

10. Роберт Де Ниро и его сын Эллиот Де Ниро

9. Шер и ее сын Чез Боно

8. Пол Уокер и его дочь Мидоу Уокер

7. Роуэн Аткинсон и его дочь Лили Аткинсон

6. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон

5. Мадонна и ее дочь Лола Леон

4. Майкл Джексон и его дочь Пэрис Джексон

3. Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри

2. Синтия Никсон и ее сын Самуэль Джозеф Мозес

1. Пирс Броснан и его сын Дилан Броснан

А ваши дети сильно похожи на вас?

Фото на превью eliotsumner / Instagram, buuski / Instagram

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