15 детей знаменитостей, чье сходство с родителями стремится к нулю
Есть дети, имеющие очевидное сходство со своими мамами и папами; иногда же яблоко от яблони падает так далеко, что в родство этих людей весьма трудно поверить. Наша сегодняшняя подборка как раз о таких случаях.
Редакция AdMe.ru выбрала 15 пар детей и родителей, которых, как может показаться, вовсе не связывают общие гены.
15. Стинг и его дочь Элиот Самнер
14. Деми Мур и ее дочь Таллула Уиллис
13. Памела Андерсон и ее сын Брэндон Томас Ли
12. Рон Перлман и его дочь Блейк Перлман
11. Брюс Уиллис и его дочь Румер Уиллис
10. Роберт Де Ниро и его сын Эллиот Де Ниро
9. Шер и ее сын Чез Боно
8. Пол Уокер и его дочь Мидоу Уокер
7. Роуэн Аткинсон и его дочь Лили Аткинсон
6. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон
5. Мадонна и ее дочь Лола Леон
4. Майкл Джексон и его дочь Пэрис Джексон
3. Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри
2. Синтия Никсон и ее сын Самуэль Джозеф Мозес
1. Пирс Броснан и его сын Дилан Броснан
А ваши дети сильно похожи на вас?
Фото на превью eliotsumner / Instagram, buuski / Instagram