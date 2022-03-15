15+ детей наших любимых звезд, которые так быстро подросли, что мы и не заметили
В детстве сыновья и дочери звезд вызывали умиление у публики, сегодня некоторые из них уже одного роста со своими родителями. При взгляде на звездных чад трудно удержаться, чтобы не вспомнить народную истину: чужие дети растут быстрее, чем свои собственные.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели дети известных людей тогда, когда под стол пешком ходили, и сейчас. И ахнули оттого, как быстро летит время.
Памела Андерсон и ее сын Брэндон Томас Ли
Сильвестр Сталлоне и его дочери
Лайонел Ричи и София Ричи
Лесли Манн и ее дочь Айрис
Стив Ирвин и его сын Роберт
Майкл Дуглас и его дочь Кэрис
Мадонна и ее дочь Лурдес Леон
Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер Севен
Джулианна Мур и ее дочь Лив Фрейндлих
Джеймс Марсден и его сын Джек
Арнольд Шварценеггер и его сын Кристофер
Ума Турман и ее сын Левон
Пирс Броснан и Дилан Броснан
Джессика Альба и ее дочь Онор
Джейми Фокс и его дочь Коринн Фокс
Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма
А какие дети звезд выросли на ваших глазах?
Фото на превью MEGA / Mega Agency / East News
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