15+ детей наших любимых звезд, которые так быстро подросли, что мы и не заметили

В детстве сыновья и дочери звезд вызывали умиление у публики, сегодня некоторые из них уже одного роста со своими родителями. При взгляде на звездных чад трудно удержаться, чтобы не вспомнить народную истину: чужие дети растут быстрее, чем свои собственные.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели дети известных людей тогда, когда под стол пешком ходили, и сейчас. И ахнули оттого, как быстро летит время.

Памела Андерсон и ее сын Брэндон Томас Ли

Сильвестр Сталлоне и его дочери

Лайонел Ричи и София Ричи

Лесли Манн и ее дочь Айрис

Стив Ирвин и его сын Роберт

Майкл Дуглас и его дочь Кэрис

Мадонна и ее дочь Лурдес Леон

Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер Севен

Джулианна Мур и ее дочь Лив Фрейндлих

Джеймс Марсден и его сын Джек

Арнольд Шварценеггер и его сын Кристофер

Ума Турман и ее сын Левон

Пирс Броснан и Дилан Броснан



Джессика Альба и ее дочь Онор

Джейми Фокс и его дочь Коринн Фокс

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма