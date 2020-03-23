15 давно забытых трендов, которые вновь оказались на пике в 2020 году

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Фотографии в альбомах 20-летней давности способны показать нам такое, что многие предпочли бы забыть. На них мы носим одежду диких цветов, странные аксессуары и наряды, которые сейчас кажутся нелепыми. Сегодня повторять такие эксперименты вряд ли кто-то захочет, хотя многие модные тенденции 1990-х и 2000-х уже успели к нам вернуться.

Мы в AdMe.ru пересмотрели новости модных показов, вспомнили самые яркие тренды прошлого и в очередной раз убедились, что мода циклична. Тех, кто дочитает статью до конца, ждет небольшой бонус. Вы сможете увидеть одну из самых трендовых причесок этого сезона, которая вернулась к нам аж из 60-х годов прошлого столетия.

1. Кислотные и неоновые оттенки

Популярные некогда яркие оттенки, от которых режет глаз, снова в моде. Лимонно-желтый, дикий салатовый, ярко-розовый и светящийся оранжевый уже начинают заполнять гардеробы модниц. А тем, кому подобные цвета кажутся слишком вызывающими, дизайнеры предлагают выбирать их приглушенные и разбеленные оттенки.

2. Ободки и заколки

Практически каждая девчонка в начале нулевых использовала ободок для волос. Это было красиво и удобно: надел и пошел. Сейчас снова в моде объемные ободки и декорированные повязки. Также в список трендов возвращаются ленты и платки для волос.

3. Ультракороткие шорты

До неприличия короткие шортики триумфально вернулись в моду вместе с коллекциями известных дизайнеров. Если длина шорт все же вас смущает, можно надеть под них тонкие колготы такого же цвета — так тоже модно.

4. Кроп-топ

Одним из самых популярных трендов конца девяностых — начала нулевых был тренд на укороченные топы. Многие голливудские красавицы щеголяли на красных дорожках с открытыми животами и, казалось, выглядели бесподобно. Спустя какое-то время кроп-топы перешли в разряд антитрендов, и мы забыли о них до прошлого года. Улучшенные версии топов вернулись в моду в 2019-м и продолжают оставаться популярными. Только сейчас модницы предпочитают не показывать миру свой не всегда идеальный живот и сочетают топы с брюками или юбками высокой посадки.

5. Бралет

Еще одна версия модных укороченных топов, которые больше похожи на нижнее белье, пробирается в список трендов 2020 года. Дизайнеры доказывают, что кружевные и шелковые бралеты могут смотреться очень изящно и совсем не пошло.

6. Кожаные вещи

В 2020 году кожа снова на пике популярности. И дело касается не только поднадоевших многим кожаных лосинов. В тренде кожаные рубашки, брюки, костюмы, платья и плащи — совсем как в старой доброй «Матрице». А самые бесстрашные модницы уже примеряют на себя образы полностью из кожаных вещей.

7. Джинсы и брюки клеш

В то время как джинсы-скинни собираются пополнить список антитрендов, позабытые всеми брюки клеш вновь возвращаются в моду. Только, в отличие от 90-х, сейчас в топе штаны с нормальной и высокой посадкой, которые делают фигуру более женственной.

8. Майка-алкоголичка

Если в начале нулевых мы носили майки с кедами и брюками карго, пытаясь создать образ пацанки, то сегодня их рекомендуют сочетать с более женственными вариантами низа. Аккуратные или широкие праздничные брюки, пышные юбки и обувь на каблуке — самое оно.

9. Юбки макси

Юбки макси вновь вдохновили дизайнеров в 2020 году. Этот не совсем практичный тренд обещает стать не только основой вечерних образов, но и войти в повседневную жизнь. Например, модницы смогут носить такие юбки в офис.

10. Чокер

Вновь одним из главных трендов сезона становятся чокеры. Причем чем массивнее, тем лучше. Многослойные и широкие украшения, бижутерия с шипами, камнями и подвесками, чокеры с ультраблеском обещают быть самыми модными в этом сезоне.

11. Шотландская клетка

Несмотря на то что клетка — орнамент вне времени, в этом сезоне она заслуживает особого внимания. Клетчатые пальто, твидовые платья и костюмы как никогда актуальны. А самым трендовым цветовым сочетанием будет черно-белый тартан.

12. Шляпы-ведра

Если шляпы-ведра раньше носили в основном мужчины, то теперь эту тенденцию подхватили и женщины. Только в их модных образах шляпки перестали быть похожими на тонкие бабушкины панамы. В тренде головные уборы из кожи, велюра, фетра или набивной ткани.

13. Бахрома

Вещи с бахромой — один из трендов наступившего сезона. Эту деталь в образе можно легко дозировать — выбирать полностью бахромистую одежду, как у Мадонны, необязательно.

14. Перья

Помимо бахромы, в список трендов вернулись и перья. И пока дизайнеры предлагают носить пернатую одежду для вечерних выходов, некоторые звезды уже адаптировали тренд для повседневной носки.

15. Акцент на ремни

В начале нулевых мы любили носить контрастные ремни на бедрах: с юбками, джинсами, туниками и обтягивающими платьями. К счастью, это время прошло, пояса вернулись на законное место — на талию. А еще перестали сверкать стразами и напоминать тонкие ниточки. Теперь в моде широкие ремни, больше похожие на укороченную версию корсета.

Бонус: возвращение укладки «флип»

Любимая прическа Джеки Кеннеди, Катрин Денев, Брижит Бардо и многих других красавиц прошлого теперь снова в тренде. Укладку «флип» уже испробовали голливудские звезды, такие как Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Хейли Бибер. В этом сезоне она вновь обещает покорить сердца модниц по всему миру.