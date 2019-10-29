Девушка честно рассказала о том, почему современная молодежь постоянно находится в депрессии
Поколение Z — это дети, родившиеся после 1995 года. А еще это поколение, которое «постоянно находится в депрессии и всего боится» — именно так написала в своем твиттере пользовательница под ником eivalance. И выводы девушки основаны не только на личном опыте, но и на результатах профессиональных исследований.
В AdMe.ru мы задумались, действительно ли депрессия и постоянный страх всего — основные черты этого поколения людей.
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Условия, в которых мы выросли, сообщают нам, что мир вокруг нас опасен: нельзя ходить одному от школы до дома — тебя украдут. Нельзя открывать дверь незнакомцам. 9/11, Беслан и другие теракты, которые некоторые из нас наблюдали еще детьми, тоже накладывают отпечаток.
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Благодаря интернету, любое, совершенно любое плохое событие доходит до нас. Раньше такого не было: достигаемость новостей была сильно ограничена. Мы же находимся под постоянным потоком негативной информации, которой на самом деле не стало больше за 50 лет, она просто стала до нас доходить.
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Глядя на эти новости, мы невольно примеряем их на свою жизнь и жизнь своих близких, боимся, что с ними что-то произойдет. Пытаемся заранее придумать выход, хотя ничего плохого еще не случилось.
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У старших поколений уже есть устоявшаяся работа, которая нужна. Но нынешние дети будут иметь профессии, которые сейчас еще даже не существуют. Мы оказались где-то между прошлым и будущим и должны понять, как самореализоваться в этой ситуации.
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Какой язык учить? Какая профессия будет востребована? Какую специальность выбрать, чтобы не остаться без средств к существованию? Этого не могут сказать и аналитики, но должны решить подростки.
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Все, абсолютно все блогеры грешат тем, что показывают идеализированную картинку своей жизни в соцсетях. Они не говорят вам, что их отец снова вернулся домой пьяным. Они не говорят, что их парализует от кошмаров. Они не говорят, что пахали. Мы сравниваем их жизнь со своей и думаем, что мы ничего не добились. Вот они-то молодцы. Вот они делают. А я — нет. Значит, я — плохой.
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Но в итоге за всем этим скрывается тот факт, что человеку нужен человек, иначе просто невозможно. Сегодня наблюдается острая нехватка социальных контактов, живого взаимодействия, и это очень плохо влияет на нервную систему. От одиночества, кстати, буквально вянут и умирают.
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Сейчас очень популярны юные знаменитости, чье творчество ориентировано на сверстников. Они нам транслируют: успех в юности возможен. Кто угодно может стать звездой, и ты тоже сможешь. Это, например, Селена Гомес или нынешние K-pop-мальчики. Но звезд делают, ими не рождаются. Мы сравниваем себя с ними. Мы думаем, что вот они-то добились. А мы — нет.
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То есть мы ругаем себя за то, что условно в 21 мы еще ничего не добились и выгуливаем мамину собаку. При этом мы забываем, что у нас с этими ребятами были абсолютно разные условия, в которых мы росли.
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Мне один мотивационный спикер сказал: «У меня есть девочка, она в 12 лет зарабатывает 60 тысяч! А чем ты занималась в 12 лет? В куклы играла?!» Нет, я в 12 лет жила в центре для детей из неблагополучных семей и давала показания в суде. Мне, вот честно, было совершенно не до этого.
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Нам бы понимать, что за всеми K-pop-мальчиками и девочками стоят взрослые люди с годами опыта в индустрии. И очень здорово развивать свои навыки, когда у твоих родителей есть возможность тебя обеспечивать. Не всем так повезло.
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Дети — потому что они дети — не привыкли фильтровать агрессию, исходящую от родителя. То есть от человека, которого мы по природе воспринимаем как того, кто будет заботиться, любить нас и поддерживать. К тому же, так как мы дети, мамины слова априори принимаем за правду.
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И, если мама говорит нам, что мы неудачники, мы ей верим. Если папа или другой авторитет говорит, что мы ни на что не способны, мы верим. И, несмотря на то что мы этими качествами можем и не обладать, их голоса заглушают нам все.
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На нас возложено много ожиданий: мы должны и с младшими детьми помогать, и сдать ЕГЭ на 100 баллов, и подрабатывать летом, потому что дома просто нет еды, и спасти, кстати, планету от разрушения, и восстановить экономику, и накормить Африку, и саморазвиваться при этом.
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Суть в том, что нынешняя молодежь — едва ли не самое эмпатичное поколение за всю историю, которое переживает за себя и за «того парня», хочет изменить мир, но при этом еще должно жить в условиях, которые для человека вообще не приспособлены.
Если разобраться, у поколения Z немало сложностей. А вы согласны с такой аргументацией?
Фото на превью Eivalance / Twitter