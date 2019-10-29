Девушка честно рассказала о том, почему современная молодежь постоянно находится в депрессии

Сейчас очень популярны юные знаменитости, чье творчество ориентировано на сверстников. Они нам транслируют: успех в юности возможен. Кто угодно может стать звездой, и ты тоже сможешь. Это, например, Селена Гомес или нынешние K-pop-мальчики. Но звезд делают, ими не рождаются. Мы сравниваем себя с ними. Мы думаем, что вот они-то добились. А мы — нет.

То есть мы ругаем себя за то, что условно в 21 мы еще ничего не добились и выгуливаем мамину собаку. При этом мы забываем, что у нас с этими ребятами были абсолютно разные условия, в которых мы росли.

Мне один мотивационный спикер сказал: «У меня есть девочка, она в 12 лет зарабатывает 60 тысяч! А чем ты занималась в 12 лет? В куклы играла?!» Нет, я в 12 лет жила в центре для детей из неблагополучных семей и давала показания в суде. Мне, вот честно, было совершенно не до этого.