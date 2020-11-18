15 честных графиков, которые с юмором описывают нашу жизнь
Если вы недавно задумывались, для чего вам нужны знания из школьной математики во взрослой жизни, то мы нашли ответ. Точнее, мы даже применили эти знания, добавив жизненности и юмора, и нарисовали графики, в которых вы наверняка узнаете себя.
Мы в AdMe.ru понимаем, что иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или один раз начертить, чем долго описывать словами, поэтому надеемся, что сегодняшнее творчество поднимет вам настроение.
1. Счастье во время рабочей недели
2. Жесткость отбора у женщин
3. Жесткость отбора у мужчин
4. Желание ребенка собирать лего «много-много раз, обещаю, только купите»
5. Ощущения на работе
6. Мыслительный процесс в течение суток
7. Утренние сборы
8. Вера в гороскопы
9. Для чего нужен мизинец
10. Угроза расставания
11. Повод, чтобы смочить горло
12. Уровень громкости в фильмах
13. Погода в России
14. Виды котов
15. Смена настроения за сутки
А какие закономерности во взрослой жизни заметили вы?