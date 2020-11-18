15 честных графиков, которые с юмором описывают нашу жизнь

Если вы недавно задумывались, для чего вам нужны знания из школьной математики во взрослой жизни, то мы нашли ответ. Точнее, мы даже применили эти знания, добавив жизненности и юмора, и нарисовали графики, в которых вы наверняка узнаете себя.