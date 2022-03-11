15+ фактов о том, какой на самом деле была жизнь женщины в ХIХ веке
Во многом благодаря кино в нашем сознании укоренилось ошибочное представление о том, что жизнь аристократок прошлого была настоящей сказкой. Роскошные туалеты, грандиозные балы и галантные кавалеры — казалось бы, что еще нужно для счастья? Однако будни даже знатных дам старины сложно назвать беспечными.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, так ли чудесен был XIX век, каким его рисуют в наших любимых фильмах, и разузнали некоторые пикантные факты о жизни женщин позапрошлого столетия.
- В XIX столетии ни одна дама не выходила из дома без уксусницы — небольшой шкатулки с губкой, пропитанной духами, эфирными маслами или уксусом. С помощью «оживляющего» флакончика маскировали дурные запахи, а также приводили в чувства нежных барышень, которые в силу своей впечатлительности могли упасть в обморок при малейшей возможности или потерять сознание из-за слишком туго зашнурованного корсета.
- Уксусницы хранили в ридикюлях или крепили к цепному поясу — шатлену. Коробочки изготовлялись из серебра и золота, украшались резьбой и драгоценными камнями.
- В эпоху Регентства дамы не носили трусики. Несмотря на то что уже тогда существовали панталоны, они были прерогативой мужчин. А вот барышни из высших слоев танцевали на балах безо всякого нижнего белья.
- Первые трусы, напоминающие скорее свободные шорты с разрезом в зоне промежности, появились лишь в 1806 году, а вошли в обиход в 1820-м.
- Под легкие платья, напоминающие античные туники, надевали сорочку, укороченный корсет, чулки и нижнюю юбку. Льняные и хлопчатобумажные рубашки предотвращали дорогостоящие ткани нарядов от загрязнения, впитывая пот и излишки себума.
- А нижние юбки защищали подол платьев от грязи. Шагая по улице, девушки приподнимали наряд, и все брызги приходились на слой под ним. Стирка была делом затратным и трудоемким, поэтому стирали в основном только белье.
- Помимо этого, нижняя одежда не позволяла просвечивать тончайшим материалам вроде муслина и батиста, из которых шилось основное количество туалетов.
- Но некоторые женщины специально смачивали юбки водой, чтобы максимально подчеркнуть изгибы тела мокрой материей. Такая практика была очень редкой, а репутация у этих дам была под стать их смелости.
- В Викторианскую эпоху беременная женщина представляла собой зрелище, безмерно оскорбляющее общественную мораль. Поэтому во избежание косых взглядов дамы тщательно скрывали растущий живот от посторонних с помощью специальных корсетов со шнуровкой по бокам, позволяющих регулировать тугость обхвата по мере необходимости.
- Во время беременности также предписывали постельный режим. Поэтому еще одной причиной утаивания интересного положения было нежелание дам отказываться от светских выходов, пусть даже и на несколько месяцев.
- Особое отношение было к менструациям. Врачи советовали женщинам отдыхать в эти дни. И не только телом, но и умом. Всякая нагрузка, и в особенности умственная, по мнению докторов, была сопряжена с риском развития болезней и даже бесплодия. Рекомендовалось освобождать от учебы девочек-подростков, дабы не нанести вред их здоровью. А также им не разрешали купаться в эти дни, чтобы защитить от переохлаждения.
- Но далеко не все дамы могли позволить себе роскошь лежать пару дней без дела, поэтому многие продолжали выполнять домашние обязанности вопреки рекомендациям.
- Некоторые врачи рассматривали менструацию как опасную болезнь, которая при неконтролируемом течении могла привести к безумию. Поэтому нередко женщинам назначали успокаивающие средства.
- Считалось, что дом — единственное безопасное место для женщины. Этикет запрещал дамам выходить «по делам» одним, их везде и всюду сопровождали компаньоны.
Также этикет не позволял им задерживаться вне дома, подолгу гулять по городским улицам, переговариваться с кем бы то ни было и даже заглядывать в витрины магазинов.
- И так как покупками, как правило, занимался обслуживающий персонал, то многие хозяйки мечтали о том, чтобы просто заглянуть в магазин и затовариться. Так продолжалось до тех пор, пока на рынке не появились первые универмаги, обеспечивающие прекрасному полу социально приемлемое и безопасное место для покупок.
- В новых магазинах работали в основном женщины. А цены были фиксированными, чтобы женщинам не приходилось торговаться.
Какие из перечисленных фактов о жизни в XIX веке показались вам наиболее любопытными?
Фото на превью Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, East News
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