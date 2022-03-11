15+ фактов о том, какой на самом деле была жизнь женщины в ХIХ веке

Во многом благодаря кино в нашем сознании укоренилось ошибочное представление о том, что жизнь аристократок прошлого была настоящей сказкой. Роскошные туалеты, грандиозные балы и галантные кавалеры — казалось бы, что еще нужно для счастья? Однако будни даже знатных дам старины сложно назвать беспечными.