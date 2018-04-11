15+ человек поделились в сети суперспособностями, которые нам всем просто необходимы

Кто из нас хотя бы раз не мечтал стать невидимым или не хотел бы понимать животных? А порой так не хватало возможности телепортироваться куда-нибудь поближе к морю и солнцу. В интернете люди решили тоже пофантазировать на эту тему, добавив в свои мысли немало юмора и сарказма.

AdMe.ru собрал твиты о суперспособностях, о которых мечтают люди в разных уголках планеты.

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А о какой суперспособности мечтаете вы? Делитесь с нами в комментариях.

Фото на превью Gabriel Conte / twitter

3 На склад!
2 Комментарии
  • 11 апреля 2018
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