15+ человек поделились самыми странными комплиментами, которые они получали в своей жизни
Наверное, каждому человеку приятно получать комплименты. От этого поднимается и настроение, и самооценка. Однако случаются такие курьезные ситуации, когда один человек думает, что сделал комплимент, а вот его собеседнику так не кажется. Чаще всего такое происходит случайно, но есть определенная категория людей, которые просто не умеют говорить приятные слова.
Прочитав множество историй о неоднозначных и довольно странных комплиментах, мы в AdMe.ru поняли, что нужно быть аккуратнее в попытках сделать комплимент другому человеку.
- Мой «любимый» комплимент мне сделали на работе. Сотрудник — дедушка, 86 лет. Собственно комплимент: «Ты такая стройная, как коленки у петуха!» Вот как хочешь, так и понимай. © Shu / AdMe
- На работе был у нас дядька, который любил посидеть в нашем кабинете и поточить лясы. Как-то попросил он меня передать то ли карандаш, то ли еще какую-то ерунду. Я передала, а он задумчиво и так в пространство говорит: «Некрасивые девушки — самые добрые». А потом как бы очнувшись: «Настя, какая вы добрая». © Кистеперая Рыба / AdMe
- «С правильным макияжем из тебя получится действительно красивая девушка». Кстати, я парень. © The_red_juice / Reddit
- Помню, в 15 лет на мой вопрос: «С каким животным я у тебя ассоциируюсь?» — мой бойфренд ответил, что с коровой. Мой шок длился, кажется, вечность. А он все убеждал меня, что глаза у них бездонные и что они бесконечно добрые. Я с коровами близко не общалась, и мне казалось тогда, что это был худший ответ в мире. © Solita / AdMe
- Лежала под капельницей в больнице — экстренно привезли, давление на нуле. Поскольку я приехала прямо из офиса, была при параде: на шпильках, в узкой юбке, с макияжем.
Положили в процедурной на кушетку. Тут заходит дедушка: седой, старенький, но в костюме, с тростью, в шляпе — и говорит: «Девушка! Вы как Спящая красавица — такая бледная и прекрасная!» В моей голове, занятой совсем другими проблемами, тогда четко сформировалась мысль: «Хорошо, что я голову помыла! Волосы красиво по подушке рассыпаются...» © Алина / AdMe
- Комплимент от дочери 8 лет: «Папа, ты как худой борец сумо!» © vrochek / Pikabu
- Самые странные комплименты которые я слышала: «Вау, какая мимика!»; «У тебя такой красивый затылок»; «Твои ладошки похожи на зефирки». Хоть бы раз сказали, что я неглупая и симпатичная. © Подслушано / Ideer
- В японской культуре, как только тебе исполнилось 20 лет, ты официально считаешься взрослым. В этот день девушек наряжают в кимоно. Когда я попросила свою знакомую помочь мне его надеть, она сказала: «У тебя идеальный тип фигуры для кимоно!» Я радостно улыбнулась, но потом услышала: «Считается, что девушки с плоской грудью и без талии — идеал. А вот одевать мою дочь всегда так непросто». © Serina Kurahashi / Quora
- «Ты такой загорелый, как ты так загорел?» Я индиец. © Adepte / Reddit
- Я пришел на встречу выпускников в честь 25-летия окончания школы, и одна женщина, которую я знал в те годы, не узнала меня. Когда я назвал ей свое имя, она сказала: «О боже! Теперь ты такой красивый!» © irishamerican / Reddit
- Как-то вечером я ехала в автобусе, напротив меня сидела пожилая женщина. Так вот, она сидела и улыбалась мне пару минут. Я не знала, улыбается она именно мне или просто так, но все-таки улыбнулась ей в ответ. Перед тем как выйти на своей остановке, она подошла ко мне и сказала: «Ты даже красивее Мерил Стрип!» Я была в замешательстве, ведь Мерил Стрип на 35 лет старше меня и я никогда не думала о ней как о красивой женщине. © The_red_juice / Reddit
- Когда мне было 13 лет, я была не очень уверена в себе и почти никогда не получала комплименты. Однажды я и тогда еще моя лучшая подруга сидели на остановке и ждали автобус. Внезапно она обернулась, посмотрела на меня и сказала: «Знаешь что? Ты действительно хорошенькая. Хотела бы я быть похожей на тебя. О, кроме этого уродливого носа, разумеется». Она улыбнулась и отвернулась. А я потом переживала по поводу своего носа на протяжении нескольких лет. © Josephine Antic Dahl / Quora
- Мой бойфренд после знакомства с моей семьей сказал: «Ты такая утонченная, трудолюбивая, успешная. Я не понимаю, как ты появилась у них». Для ясности: мои родители не миллионеры, и мы не проводили отпуск в модных местах, но они воспитали двоих детей, пока работали и учились в колледже. Мама и брат — учителя, а папа — программист, очень успешный и трудолюбивый. Излишне говорить, что вскоре после этого эпизода я с тем молодым человеком рассталась. © KC Fort / Quora
- Я разбиралась с документами по проекту, когда увидела, что коллега смотрит на меня. Он сидел рядом, и у него было такое серьезное, немного загадочное лицо. Я была уверена, что сейчас мне скажут комплимент по поводу моих волос или выразительных глаз. Через секунду коллега сказал: «Знаешь, я думаю, что ты похожа на мопса!» Я саркастически уточнила: «Что? Это комплимент?» Он взволнованно ответил: «Да, вы оба невысокого роста и с симпатичными короткими ногами! А еще эти щенячьи глаза... У тебя тоже просто идеальные глаза!» © Himadri Shekhar / Quora
- Иду по набережной. На скамейке сидят двое мужчин. Как только я поравнялась с ними, один как гаркнет: «Нельзя!» Я аж на месте подпрыгнула. Не понимаю: «Что нельзя-то?» А он: «Нельзя быть на свете красивой такой». © unknown author / Pikabu
- Мой парень часто говорит мне необычные комплименты, но один из них я вспоминаю уже полгода: «Ты нежная, как губы кота». © Подслушано / Ideer
- Дочка смотрит, как я заплетаю косу, и констатирует: «Раньше у мамы был хвостик как у лошадки, а стал как у мышки». Умением говорить комплименты явно пошла в папу. © Bash.im
- С молодым человеком видимся не очень часто. Утром, пока он спал, я помыла голову. Вечером гладит мои волосы и выдает: «Я так редко вижу тебя с чистыми волосами! Они у тебя такие классные!» Я, конечно, догадалась, что это комплимент, а не претензия, но на всякий случай все-таки решила уточнить. © unknown author / Bash.im
Какой самый странный комплимент получали вы? А сами любите делать комплименты?
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