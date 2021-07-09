15+ человек поделились самыми странными комплиментами, которые они получали в своей жизни

Наверное, каждому человеку приятно получать комплименты. От этого поднимается и настроение, и самооценка. Однако случаются такие курьезные ситуации, когда один человек думает, что сделал комплимент, а вот его собеседнику так не кажется. Чаще всего такое происходит случайно, но есть определенная категория людей, которые просто не умеют говорить приятные слова.