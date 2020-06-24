15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
Читаешь переписку с некоторыми людьми и невольно думаешь: «Прогуливали, ох прогуливали они в школе уроки русского языка!» До появления интернета и социальных сетей, возможно, было сложнее узнать, кто грамотен, а кто нет, но сегодня незнание правил бросается в глаза. Бороться с ним надо. С помощью книг, исправлений, юмора, сарказма и прочих словесных инструментов.
Мы в AdMe.ru за грамотность и образованность, поэтому надеемся, что люди вокруг начнут больше читать, а эта подборка укажет на больные места и поможет исправить свои ошибки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А какие неправильно написанные слова доводят вас до истерики?