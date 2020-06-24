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15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

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Читаешь переписку с некоторыми людьми и невольно думаешь: «Прогуливали, ох прогуливали они в школе уроки русского языка!» До появления интернета и социальных сетей, возможно, было сложнее узнать, кто грамотен, а кто нет, но сегодня незнание правил бросается в глаза. Бороться с ним надо. С помощью книг, исправлений, юмора, сарказма и прочих словесных инструментов.

Мы в AdMe.ru за грамотность и образованность, поэтому надеемся, что люди вокруг начнут больше читать, а эта подборка укажет на больные места и поможет исправить свои ошибки.

1.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© dieselman / pikabu, © SanceZ1993 / pikabu

2.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© Я люблю русский язык! / vk

3.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© Ordinaryman35 / pikabu

4.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

5.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

6.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© dimadei4ik / pikabu

7.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

8.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© pexels

9.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© Jook16 / pikabu

10.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© ErikaMukachevo / pikabu

11.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© HalalPIG / pikabu

12.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© Region89 / pikabu

13.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© toxet / pikabu, © RCrusoe / pikabu

14.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

15.

15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь
© Week2nd / pikabu, © Hlammm / pikabu, © SlayZar / pikabu, © ZAUS / pikabu

А какие неправильно написанные слова доводят вас до истерики?

6714162
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