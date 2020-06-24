15 человек, которым нужно вызвать скорую филологическую помощь

Читаешь переписку с некоторыми людьми и невольно думаешь: «Прогуливали, ох прогуливали они в школе уроки русского языка!» До появления интернета и социальных сетей, возможно, было сложнее узнать, кто грамотен, а кто нет, но сегодня незнание правил бросается в глаза. Бороться с ним надо. С помощью книг, исправлений, юмора, сарказма и прочих словесных инструментов.