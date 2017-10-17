18 доказательств, что гены — те еще шутники

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Мы храним в своем генотипе несколько тысяч генов, и иногда они проявляются в неожиданных комбинациях, как у этих людей. Они не стесняясь поделились своими природными особенностями со всем интернетом. А AdMe.ru делится их фото с вами.

«Я наполовину азиатка, наполовину европейка, и у меня рыжие волосы. Как вам такая смесь?»

«Я не альбинос и не меланезиец, я светлоглазый и светловолосый темнокожий. Я существую»

«Мой брат-близнец — ирландец, а я нет»

«Наш отец — европеец, а мать из Аргентины. У моей сестры светлые волосы и голубые глаза, а я смуглая, и все подкалывают нас»

«Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я черная, а Люси — белая...»

«...А когда мы родились, мама потеряла дар речи»

«Я мулатка: мой отец чернокожий, а мать белая. Стоит ли говорить, что никто не верит?»

«Мой сын бы поверил!»

«У меня необычная сестра: она рыжая и с гетерохромией. Шедевр генетического искусства!»

«Люди постоянно спрашивают, что у меня с глазом. Отвечаю: секторальная гетерохромия»

«Многие думают, что мои глаза — это линзы или фотошоп...»

«...Тогда я показываю им свое детское фото с мамой»

«Так выглядит дистихиаз — когда ресницы растут в 2 ряда»

«У меня и моего парня родинки на одном и том же месте»

«Мои друзья идеально дополняют друг друга»

«Вся наша семья — рыжая! Кроме бабушки и тети»

«Двойняшки женились на двойняшках, иногда бывает и такое»

«Мы самая большая в мире семья альбиносов и гордимся этим»

«А это я»

«Я сделал себе визитку с надписью „Тот самый парень с белой бровью“. Как вам, ребята?»