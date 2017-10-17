18 доказательств, что гены — те еще шутники
Мы храним в своем генотипе несколько тысяч генов, и иногда они проявляются в неожиданных комбинациях, как у этих людей. Они не стесняясь поделились своими природными особенностями со всем интернетом.
А AdMe.ru делится их фото с вами.
«Я наполовину азиатка, наполовину европейка, и у меня рыжие волосы. Как вам такая смесь?»
«Я не альбинос и не меланезиец, я светлоглазый и светловолосый темнокожий. Я существую»
«Мой брат-близнец — ирландец, а я нет»
«Наш отец — европеец, а мать из Аргентины. У моей сестры светлые волосы и голубые глаза, а я смуглая, и все подкалывают нас»
«Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я черная, а Люси — белая...»
«...А когда мы родились, мама потеряла дар речи»
«Я мулатка: мой отец чернокожий, а мать белая. Стоит ли говорить, что никто не верит?»
«Мой сын бы поверил!»
«У меня необычная сестра: она рыжая и с гетерохромией. Шедевр генетического искусства!»
«Люди постоянно спрашивают, что у меня с глазом. Отвечаю: секторальная гетерохромия»
«Многие думают, что мои глаза — это линзы или фотошоп...»
«...Тогда я показываю им свое детское фото с мамой»
«Так выглядит дистихиаз — когда ресницы растут в 2 ряда»
«У меня и моего парня родинки на одном и том же месте»
«Мои друзья идеально дополняют друг друга»
«Вся наша семья — рыжая! Кроме бабушки и тети»
«Двойняшки женились на двойняшках, иногда бывает и такое»
«Мы самая большая в мире семья альбиносов и гордимся этим»
«А это я»
«Я сделал себе визитку с надписью „Тот самый парень с белой бровью“. Как вам, ребята?»
Фото на превью mariaaylmer/instagram