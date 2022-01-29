15+ человек, которые круто прокачали свою внешность. Причем некоторые обошлись даже без помощи профессионалов

Наверное, в мире мало людей, которые были бы полностью довольны своей внешностью. Как говорится, нет предела совершенству, и практически всегда можно что-то исправить. Кому-то для улучшения имиджа требуется помощь специалистов: диетологов, тренеров, хирургов или косметологов, а у кого-то получается справиться самостоятельно.

Мы в AdMe.ru считаем, что истинный бодипозитив заключается именно в том, чтобы человеку было комфортно в его теле. Так что люди, которые решились на перемены, вызывают у нас безмерное уважение.

18 vs 28 лет

С разницей в 7 лет в одном и том же костюме на Хеллоуин. 26 vs 33

Небольшая потеря веса, а как будто другой человек

«Результат после того, как я узнала о тяжелой атлетике и правильном питании»

Прошло 6 недель после операции на челюсти

«Из 19-летней школьницы в депрессии, которая бросила школу, я превратилась в счастливую 22-летнюю студентку»

«13 лет vs 22 года. Подростковый период был не из легких»

Через 4 недели после ринопластики и септопластики

Слева — 32 года, справа — 33. Отличный год тренировок, правильного питания и заботы о себе

17 vs 25 лет

Какие яркие перемены за 10 лет

8 месяцев после ринопластики и имплантации подбородка

«Сбросила более 130 кг и чувствую себя новым человеком»

«21 vs 25. С годами появилась уверенность в себе»

«До и после подтяжки губ. Очень довольна результатом!»

Левое фото было сделано в 2016 году, правое — в 2022-м. А лицо как будто помолодело

«Вот такого результата я добилась за 1 год и 8 месяцев. Это было непросто, но оно того стоило. Наконец-то я на финишной прямой!»