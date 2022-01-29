15+ человек, которые круто прокачали свою внешность. Причем некоторые обошлись даже без помощи профессионалов
Наверное, в мире мало людей, которые были бы полностью довольны своей внешностью. Как говорится, нет предела совершенству, и практически всегда можно что-то исправить. Кому-то для улучшения имиджа требуется помощь специалистов: диетологов, тренеров, хирургов или косметологов, а у кого-то получается справиться самостоятельно.
Мы в AdMe.ru считаем, что истинный бодипозитив заключается именно в том, чтобы человеку было комфортно в его теле. Так что люди, которые решились на перемены, вызывают у нас безмерное уважение.
18 vs 28 лет
С разницей в 7 лет в одном и том же костюме на Хеллоуин. 26 vs 33
Небольшая потеря веса, а как будто другой человек
«Результат после того, как я узнала о тяжелой атлетике и правильном питании»
Прошло 6 недель после операции на челюсти
«Из 19-летней школьницы в депрессии, которая бросила школу, я превратилась в счастливую 22-летнюю студентку»
«13 лет vs 22 года. Подростковый период был не из легких»
Через 4 недели после ринопластики и септопластики
Слева — 32 года, справа — 33. Отличный год тренировок, правильного питания и заботы о себе
17 vs 25 лет
Какие яркие перемены за 10 лет
8 месяцев после ринопластики и имплантации подбородка
«Сбросила более 130 кг и чувствую себя новым человеком»
«21 vs 25. С годами появилась уверенность в себе»
«До и после подтяжки губ. Очень довольна результатом!»
Левое фото было сделано в 2016 году, правое — в 2022-м. А лицо как будто помолодело
«Вот такого результата я добилась за 1 год и 8 месяцев. Это было непросто, но оно того стоило. Наконец-то я на финишной прямой!»
А вы когда-нибудь кардинально меняли свою внешность?
Фото на превью habaroa / Reddit
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