15+ человек, которые хотели купить что-то суперское, но остались с разбитым сердцем

Покупка новых вещей порой напоминает игру в русскую рулетку. Бывает, заказываешь красивое платье в интернет-магазине, а когда оно наконец приходит, оказывается, что размер не тот или оно вообще выглядит совсем не так, как на фото. Или покупаете себе что-нибудь вкусненькое, а оно ни капли не напоминает картинку на обертке. Покупать что-либо впервые всегда непросто.

Мы в AdMe.ru выбрали 20 фотографий, чтобы показать вам, как производители иногда дурят покупателей. Возможно, это поможет вам в следующий раз быть осмотрительнее.

1. «Ни одной шоколадной крошки не обнаружено»

«Мятное с шоколадной крошкой».

2. «Если честно, этот бассейн с самого начала казался моей жене подозрительно дешевым»

3. «Купил новую обувь онлайн»

4. Глухие затемняющие шторы

«Глухие шторы».

5. «Это был последний раз, когда я купил прикольный уличный коврик по интернету»

6. «Купил вязаного попугайчика-кореллу по интернету, но он оказался совсем не такой милый, как на фотографиях»

7. Некоторые производители знают толк в экономии

8. По крайней мере листочки завиваются!

9. «Люблю свои новые башмаки!»

10. «Попробовал сегодня печеньки с шоколадной крошкой от нового бренда»

11. «Я был немного разочарован»

12. «Большой настенный гобелен, который купил мне лучший друг, и то, что в итоге пришло»

13. «Друг купил на eBay за $ 5 iPad, который отправили из Гонконга. Не могу перестать смеяться»

14. «Я не ожидал, что он будет идеальным, но вы шутите, что ли?!»

15. Разочаровывающий шоколад

16. А где весь крем?

17. «Думал, у меня будет больше суши...»

18. «С нетерпением ждал вечернего перекуса...»

19. Малыш Йода выглядит здесь совсем иначе