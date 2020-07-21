15+ человек, которые хотели купить что-то суперское, но остались с разбитым сердцем
Покупка новых вещей порой напоминает игру в русскую рулетку. Бывает, заказываешь красивое платье в интернет-магазине, а когда оно наконец приходит, оказывается, что размер не тот или оно вообще выглядит совсем не так, как на фото. Или покупаете себе что-нибудь вкусненькое, а оно ни капли не напоминает картинку на обертке. Покупать что-либо впервые всегда непросто.
Мы в AdMe.ru выбрали 20 фотографий, чтобы показать вам, как производители иногда дурят покупателей. Возможно, это поможет вам в следующий раз быть осмотрительнее.
1. «Ни одной шоколадной крошки не обнаружено»
«Мятное с шоколадной крошкой».
2. «Если честно, этот бассейн с самого начала казался моей жене подозрительно дешевым»
3. «Купил новую обувь онлайн»
4. Глухие затемняющие шторы
«Глухие шторы».
5. «Это был последний раз, когда я купил прикольный уличный коврик по интернету»
6. «Купил вязаного попугайчика-кореллу по интернету, но он оказался совсем не такой милый, как на фотографиях»
7. Некоторые производители знают толк в экономии
8. По крайней мере листочки завиваются!
9. «Люблю свои новые башмаки!»
10. «Попробовал сегодня печеньки с шоколадной крошкой от нового бренда»
11. «Я был немного разочарован»
12. «Большой настенный гобелен, который купил мне лучший друг, и то, что в итоге пришло»
13. «Друг купил на eBay за $ 5 iPad, который отправили из Гонконга. Не могу перестать смеяться»
14. «Я не ожидал, что он будет идеальным, но вы шутите, что ли?!»
15. Разочаровывающий шоколад
16. А где весь крем?
17. «Думал, у меня будет больше суши...»
18. «С нетерпением ждал вечернего перекуса...»
19. Малыш Йода выглядит здесь совсем иначе
Вы сталкивались с подобными ситуациями, когда покупали что-то в интернете? Если у вас есть фотографии, которые сильно отличаются от того, что вы ожидали увидеть, не забудьте поделиться ими с нами.