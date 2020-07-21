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15+ человек, которые хотели купить что-то суперское, но остались с разбитым сердцем

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Покупка новых вещей порой напоминает игру в русскую рулетку. Бывает, заказываешь красивое платье в интернет-магазине, а когда оно наконец приходит, оказывается, что размер не тот или оно вообще выглядит совсем не так, как на фото. Или покупаете себе что-нибудь вкусненькое, а оно ни капли не напоминает картинку на обертке. Покупать что-либо впервые всегда непросто.

Мы в AdMe.ru выбрали 20 фотографий, чтобы показать вам, как производители иногда дурят покупателей. Возможно, это поможет вам в следующий раз быть осмотрительнее.

1. «Ни одной шоколадной крошки не обнаружено»

© Snarti / reddit

«Мятное с шоколадной крошкой».

2. «Если честно, этот бассейн с самого начала казался моей жене подозрительно дешевым»

© Mea05cer / reddit

3. «Купил новую обувь онлайн»

© teddytalent / reddit

4. Глухие затемняющие шторы

© billiepembroke87 / reddit

«Глухие шторы».

5. «Это был последний раз, когда я купил прикольный уличный коврик по интернету»

© kp7486 / reddit

6. «Купил вязаного попугайчика-кореллу по интернету, но он оказался совсем не такой милый, как на фотографиях»

© aoloya / reddit

7. Некоторые производители знают толк в экономии

© vicesam / twitter

8. По крайней мере листочки завиваются!

© SuccLady / reddit

9. «Люблю свои новые башмаки!»

© Max Hoang Trinh / facebook

10. «Попробовал сегодня печеньки с шоколадной крошкой от нового бренда»

© gerswinx5 / reddit

11. «Я был немного разочарован»

© Katyt1828 / reddit

12. «Большой настенный гобелен, который купил мне лучший друг, и то, что в итоге пришло»

© shufflethecards / reddit

13. «Друг купил на eBay за $ 5 iPad, который отправили из Гонконга. Не могу перестать смеяться»

© Lasion / imgur

14. «Я не ожидал, что он будет идеальным, но вы шутите, что ли?!»

© TerraAdAstra / reddit

15. Разочаровывающий шоколад

© hello_my_name_is_max / reddit

16. А где весь крем?

© Alexander_Macedonski / reddit

17. «Думал, у меня будет больше суши...»

© _That_One_Fellow_ / reddit

18. «С нетерпением ждал вечернего перекуса...»

© elchrick08 / reddit

19. Малыш Йода выглядит здесь совсем иначе

© McFly42_ / reddit

Вы сталкивались с подобными ситуациями, когда покупали что-то в интернете? Если у вас есть фотографии, которые сильно отличаются от того, что вы ожидали увидеть, не забудьте поделиться ими с нами.

Фото на превью vicesam / twitter
84102943
5k