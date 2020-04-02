15+ человек, чья уникальность была предначертана судьбой

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Говорят, каждый человек индивидуален. Но есть счастливчики, которые оправдывают это утверждение даже на 200 %. Эти люди обладают специфическими особенностями внешности, будь то необычный рост или родинка, без которых уже не представить их личность.

Мы в AdMe.ru открыли для себя 15+ человек, глядя на которых невольно говоришь: «Ну ничего себе!»

1. «Яо Мин посетил ресторан моей подруги, ее рост — 125 см»

2. Его родимое пятно приняло форму сердечка!

3. Выражение ее лица бесценно

4. «Глаза моего друга разного цвета»

5. Малышка с витилиго

6. «Я унаследовала полосу на брови»

7. «Мой брат со своим другом, обоим по 13»

8. «Мой сын похож на Дэнни Де Вито»

9. «Покупательница разрешила мне сделать фото ее 12 пальцев»

10. «У меня есть пара родинок, которые выглядят как пирсинг в брови»

11. У этой женщины идеально разделены натуральные каштановые и светлые волосы

12. «Моя дочь родилась с „французским маникюром“»

13. У нее заразительная улыбка

14. «Волосы моего двоюродного брата делают его похожим на ведущего теленовостей»

15. Ньяким Гатвеч — модель с самой темной кожей в мире

16. Витилиго на одной половине лица

17. «Использовал пончики как единицу роста. Я 27 пончиков в высоту»

18. У этого ребенка ресницы круче, чем у любой любительницы наращивания