15 бьюти-трендов, в которых нет ни капли логики

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Мода меняется с молниеносной скоростью, но иногда ее слишком уж «заносит». Некоторые решения, которые нам предлагают внедрить в свою повседневную жизнь, годятся разве что для тематической вечеринки. AdMe.ru нашел несколько подобных и делится с вами. В конце поста — настоящая вишенка на торте!

15. Красные тени-прямоугольники

Нарочито графичные тени прямоугольной или квадратной формы — особый хит модных показов. Еще более актуальным ваш взгляд станет, если вы веберете красный оттенок теней. Выглядит, конечно, весьма экстравагантно.

14. Тени-румяна в половину лица

Если уж вы решились использовать красные тени, то можно пойти дальше — употребить их в качестве румян, растушевав на скулах, щеках и в целом где придется. Логика есть: зачем тратиться на два продукта, если можно использовать один? Некоторые и вовсе предпочитают продукт «три в одном» — красную помаду.

13. Ногти с мехом

Одним из ультрамодных экспериментов нейл-дизайнеров стали пушистые ногти, будто вы только что погладили свою любимую кошку, забыв, что ваш лак не просох. Впрочем, некоторые модницы так и поступают: заимствуют материал для маникюра у своих питомцев.

12. Мраморные губы

Бьюти-блогеры воспринимают свое лицо как холст, именно поэтому этот тренд очень быстро завоевал их внимание. Ведь, чтобы создать нечто подобное, нужно очень сильно постараться и потратить уйму времени.

11. Блестящие веснушки

Прошло то время, когда девушки стеснялись своих веснушек. Теперь модницы не только рисуют себе фейковые, но и идут дальше: лепят на лицо мелкие блестяшки, напоминающие веснушки. И отправляются в таком виде не только на маскарадную вечеринку.

10. Вчерашний макияж

Похоже, индустрия мейкапа стремится к упрощению жизни модницам. Это, конечно же, похвально. Но все же новый тренд вызывает больше вопросов, чем желания его попробовать. Это «вчерашний» макияж, небрежный, будто девушка всю ночь порхала с вечеринки на вечеринку и на снятие макияжа у нее сил не хватило.

9. Размазанная помада

Наверное, этот хитовый тренд вытекает из предыдущего. А что, очень удобно, и времени экономится уйма: можно не стараться с ювелирной точностью использовать карандаш и не поправлять макияж после каждого поцелуя.

8. Стрелки единорога

Конечно, все любят сказки и волшебных существ. Единорог так и вовсе на пике популярности. Создать стрелки в стиле единорога — искусство. Только вот для современного мира такой фантазийный мейк вряд ли подходит.

7. Гобелен на волосах

Прическа в стиле бохо — гобелен на волосах — настоящее произведение искусства. Для ее создания не только требуются нитки и иголки, но и.. пяльцы. Целое рукоделие!

6. Контуринг шеи

Хотя уже большинство визажистов ратует за естественный макияж, мы до сих пор контурируем все, что можно. Даже шею.

5. Баббл-ногти

Недавно нейл-мастера из США придумали новый тренд: ногти, похожие на надутую жвачку, которая вот-вот лопнет. Возник этот тренд полтора-два года назад, но по неизвестным причинам он до сих пор пользуется популярностью. Выглядит аппетитно.

4. Глиттер на губах

Крупные шиммерные частицы, придающие губам интенсивное сияние, — еще одно модное направление. Только стоит опасаться того, что ни один мужчина не решится поцеловать модницу с такими губами.

3. Карвинг бровей

Наносить тени вокруг бровей, таким образом подчеркивая их форму, — очень смелое решение бьюти-блогеров. Смотрится впечатляюще, если использовать для тематической фотосессии.

2. Пирсинг ногтей

Такой необычный модный тренд ввела Ким Кардашян. Модные блогеры с удовольствием подхватили тенденцию, и теперь инстаграм пестрит всевозможными вариациями на эту тему. А мы же задаемся вопросом: насколько удобно с таким ногтями мыть посуду?

1. Макияж «Мороженое»

Самой странной модной тенденцией по праву можно назвать макияж «мороженое». Жарким летом очень хочется охладиться, но ведь не таким же способом!

Бонус

Недавно одна японская компания предложила свежее решение, которое, возможно, вскоре станет модным: цепочки для... промежности купальника. Симпатичное украшение beachtail («пляжный хвостик») с камешками призвано игриво свисать между ног его обладательницы, когда та гуляет по пляжу.