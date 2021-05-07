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15+ брендов, которые мы ошибочно считали зарубежными

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У наших людей в голове укоренился миф, что все иностранное лучше. Наверное, поэтому некоторые предприниматели и основатели брендов решили назвать свое детище на иностранный манер. Однако как бы эти марки ни назывались, родом они из России (пусть иногда имеют производство в зарубежных странах), а отражается ли это на качестве, судить вам.

Мы в AdMe.ru уверены, что главное — это не откуда вещи, а как они работают. Автор статьи, например, обожает чай Tess.

Российская марка Gulliver с 1997 года выпускает одежду для малышей и подростков

Бренд Gloria Jeans был создан в Ростове-на-Дону Владимиром Мельниковым

Российская марка обуви Paolo Conte, созданная в 2001 году

Российский бренд обуви и аксессуаров Calipso

Бренд Oodji был основан в Санкт-Петербурге в 1998 году

Российский бренд Vitek компании Golder Electronics принадлежит предпринимателю Андрею Деревянченко

Бытовая техника бренда Redmond курируется петербургской компанией «Технопоиск»

Российско-китайский бренд Scarlett компании Arima Holding Corp был основан российскими предпринимателями

Бренд Tess принадлежат питерской компании «Орими Трейд»

Бренд Camelot занимался пошивом обуви в Польше и Китае под контролем российской компании

Curtis — московский бренд чайной компании «Май»

Бренд Green Mama основали уроженцы Екатеринбурга Олег и Ирина Насобины

Incity — российский бренд, созданный основателями ОАО «Модный континент»

Зубная паста и другая продукция московского бренда Splat производится на заводах в Новгородской и Московской областях

Бренд SHI-SHI основан дизайнером из Нижнего Новгорода Юлией Шинкаревой

Завод Proplex (оконная система) был построен в Московской области в 1999 году

Компания Rolsen Electronics основана в 1994 году Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым

А какие из этих брендов ваши любимые?

Фото на превью Елена Н. / Юла
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