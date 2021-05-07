15+ брендов, которые мы ошибочно считали зарубежными

У наших людей в голове укоренился миф, что все иностранное лучше. Наверное, поэтому некоторые предприниматели и основатели брендов решили назвать свое детище на иностранный манер. Однако как бы эти марки ни назывались, родом они из России (пусть иногда имеют производство в зарубежных странах), а отражается ли это на качестве, судить вам.