15 безумных фактов, каждый из которых удостоился собственной статьи в «Википедии»

16

38

23.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Википедия», писать и править статьи в которой может любой человек в мире, появилась на свет в 2001 году. Сегодня в самой большой энциклопедии на планете можно найти статьи на 301 языке, общее количество которых — около 40 млн. «Википедию» часто критикуют за недостоверность информации и субъективность, однако в научных работах все чаще можно встретить ссылки на нее, а сами ученые признают, что она способствует развитию науки. Однако помимо научных статей в «Википедии» можно найти и те, что просто рассказывают интересные факты, которые расширяют кругозор, а иногда и поднимают настроение.

AdMe.ru проштудировал для вас интернет-энциклопедию и выбрал 15 необычных фактов и изображений.

Факт № 1

Салат из шоколадного батончика «Сникерс» — блюдо, которым вас угостят, если вы приедете на Средний Запад США, например в штат Айова. В состав салата, помимо шоколадки, входят яблоки сорта «гренни смит» и взбитые сливки. Иногда в него добавляют и другие ингредиенты, например фрукты, пудинги, мягкий сыр, а порой даже и майонез.

Факт № 2

Чтобы облегчить передачу данных, современные программы типа Skype удаляют из онлайн-эфира звуки, громкость которых ниже определенного уровня. Однако собеседнику некомфортно слышать тишину, которая неизбежно возникает в разговоре: речь может казаться неразборчивой, а резкие перепады громкости — раздражать. Поэтому принимающей стороне добавляют так называемый комфортный шум, который не мешает разговору, однако различим человеческим ухом.

Факт № 3

Кот Купер с прилипшими к нему кусками пенопласта — иллюстрация к статье о статическом электричестве.

Факт № 4

В «Википедии» есть статья о «Википедии». А еще есть статья, откуда ведут ссылки на все другие статьи в интернет-энциклопедии. И так для каждого из языков, на которых она написана. А еще там можно найти статью под названием «Список очень, очень, очень глупых идей для статей, которые вы никогда, никогда, никогда не должны создавать».

Факт № 5

Пятидесятидвухгерцевого кита называют самым одиноким китом в мире, а все потому, что он единственный из китовых поет на частоте 52 Гц. Это ниже, чем самая низкая нота на тубе, инструменте с очень низким звуком. Из-за этой особенности его не могут слышать сородичи, поэтому считается, что этот кит (которого, кстати, только слышали, но не видели) проводит свою жизнь в одиночестве. Впрочем, ученые зафиксировали и другие похожие сигналы, причем на расстоянии друг от друга, так что надежда на то, что кит все же не одинок, остается. Ученые считают, что причиной необычной тональности звуков может быть мутация, глухота кита или то, что это уникальное животное — гибрид синего кита и какого-то иного вида.

Факт № 6

Число Данбара, названное так в честь ученого-антрополога Роберта Данбара, — это число эмоциональных связей с другими людьми, которые мы можем удерживать в голове. Обычно оно равно от 150 до 230, однако чаще всего называют именно 150. Помимо прочего, оно может объяснять, почему иногда после долгой ссоры с лучшим другом или любимым человеком, который вдруг пытается наладить отношения, мы отталкиваем его: возможно, что количество связей с людьми за то время, когда друг или партнер отсутствовал, превысило 150. Кроме того, исследования, проведенные другими учеными, показали, что даже самые дружелюбные пользователи соцсетей, число друзей которых превышает 1 000 человек, более-менее регулярно общаются со 150 из них, а близко — не более чем с 20.

Факт № 7

«Космический латте» — так называется цвет нашей Вселенной. Во время голосования за наименование оттенка, которое проходило в Университете Джона Хопкинса, где и открыли цвет космоса, победило название «космический капучино», однако позже было решено изменить на «латте», так как на итальянском языке latte означает «молочный», а наша Галактика, как известно, называется Млечный Путь.

Факт № 8

В 1712 году в Швеции было не только 29 (хотя год был не високосный), но и 30 февраля. Это было связано с переходом с юлианского календаря на григорианский и обратно. При первом переходе они решили не смещать время на 11 дней вперед, а просто пропустить високосные годы на 40 лет, в течение которых в феврале должно было быть по 28 дней. Но все пошло не по плану, 1704 и 1708 гг. стали високосными, из-за чего время в Швеции разошлось на 1 день с юлианским и на 10 — с григорианским календарем. Чтобы упростить обратный переход на юлианский календарь, шведский король издал указ об увеличении 1712 года на 2 дня: 29 и 30 февраля.

Факт № 9

С самого появления фотографии и до 1920-х годов в Великобритании существовал жанр фотографии под названием «спрятанная мать». Под специально изготовленной одеждой или парчовой тканью скрывалась мать, удерживающая ребенка в неподвижном состоянии, чтобы фотограф мог сделать снимок, создание которого в то время требовало выдержки. Иногда мать стояла сбоку от ребенка, и тогда ее изображение фотограф стирал со снимка или просто-напросто обрезал.

Факт № 10

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo — грамматически верная фраза на английском языке, в которой слово buffalo использовано в трех значениях: существительное «бык», прилагательное «буффальский» (то есть имеющий отношение к городу Буффало) и глагол «пугать». Перевести же фразу можно так: «Буффальские бизоны, которых пугают буффальские бизоны, пугают буффальских бизонов».

Факт № 11

Частица «О боже мой» — обнаруженный уловителем космических лучей космический ливень из частиц, чья скорость составляла более 99,99 % от скорости света. Произошло это в 1991 году, с тех пор подобные явления фиксировались несколько десятков раз. По мнению ученых, его источник находится примерно в том районе, где мы наблюдаем созвездие Большой Медведицы.

Факт № 12

Одна из самых странных страниц «Википедии» посвящена ничему иному, как расположению туалетной бумаги на держателе. В ней рассказывается о настоящих исследованиях, целью которых было узнать, как большая часть людей предпочитает вешать бумагу: чтобы верхний лист был над рулоном или под рулоном. Более того, были даже установлены причины, по которым люди вешают бумагу тем или иным образом, а также преимущества и недостатки каждого из них.

Факт № 13

В ходе битвы при Карансебеше, произошедшей в 1788 году во время Австро-турецкой войны, австрийская армия уничтожила сама себя из-за грандиозной драки, устроенной несколькими перебравшими алкоголя солдатами. Все началось после того, как гусары перешли через реку в поисках турецких войск, но обнаружили лишь цыган, которые продали им несколько бочек горячительного напитка. Последовавшие за гусарами пехотинцы, с которыми те отказались делиться «добычей», затеяли ссору, в ходе которой кто-то случайно (или неслучайно) выстрелил, после чего завязалась драка. Часть дерущихся ринулась на свой берег, и кто-то в шутку крикнул: «Турки! Турки!» Это спровоцировало панику, а в дальнейшем — и настоящую битву, в которой одна часть армии дралась с другой. Так турецкая армия выиграла сражение, даже не приняв в нем участие.

Факт № 14

18 августа 1976 года в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей произошел инцидент, связанный с тополем, который, по мнению северокорейцев, посадил Ким Ир Сен. Американские и южнокорейские военные стали обрубать ветки, мешающие виду на вражескую сторону, и северокорейцы попросили прекратить работу. Офицеры, занимавшиеся обрезкой, отказались, и те набросились на них с топорами, убив двоих и ранив девятерых. Через три дня американцы и южнокорейцы за 42 минуты уничтожили дерево, оставив 6-метровый пень. Во время операции над зоной кружили вертолеты и самолеты армии США.

Факт № 15

«Википедия» может быть и кулинарной книгой. В интернет-энциклопедии есть статья, в которой перечислены рецепты бутербродов со всего мира. Кстати, Россия представлена в ней бутербродом с маслом и красной икрой.