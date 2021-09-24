15+ действий, которые в некоторых странах считаются нормой. А в других за них можно ой как схлопотать
В путеводителях по разным странам то и дело можно встретить списки, в которых перечисляется, что в конкретном государстве непременно нужно посетить, отведать или сделать. А вот предупреждения о том, чего лучше избегать, чтобы не нарваться на неприятности или не прослыть невежей, попадаются гораздо реже. И зря, ведь за рубежом многие банальные для нас вещи считаются строжайшим табу, тогда как кажущиеся нам диковинными привычки местных являются обычным делом.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в изучение треда, в котором люди рассказывали о жизни в разных странах. И узнали, почему в Таиланде лучше не прикасаться к чужой голове, как в Мексике подзывают официантов и к чему привела обыкновенная вежливость в Германии.
- Помню, когда мне было лет 11, мы с сестрами приехали в Италию. И случайные прохожие, в основном пожилые люди, постоянно подходили и трепали нас по волосам. Нам было до жути неловко. Но потом нам объяснили, что в Италии светлые волосы — редкость, поэтому к блондинкам здесь часто проявляют повышенный интерес. © snowandbaggypants / Reddit
- В Корее считают, что чем громче вы чавкаете, тем больше хвалите блюдо. Так вы даете повару понять, что приготовленная им еда — пальчики оближешь. А вот если вы будете есть тихо, он может подумать, что где-то дал маху. © ShuuubaShubaShuba / Reddit
- Во многих странах люди, приветствуя ребенка, кладут ему руку на голову и взъерошивают волосы. В Таиланде голова считается священным местом и самой чистой частью тела, поэтому такой жест здесь считается очень оскорбительным. © fifadex / Reddit
- Мы, чтобы сказать спасибо водителю, который нас пропустил, часто поднимаем вверх руку или машем. А вот в Греции так делать не стоит: здесь этим жестом посылают человека куда подальше. © R9_Solar / Reddit
- У меня был сосед-китаец, который постоянно на меня пялился. Прямо буквально таращился. Однажды он стоял у себя на участке, а я садился в свою машину и решил взглянуть на него в ответ. И тогда мы просто пялились друг на друга добрых секунд 20. Я проиграл «гляделки», потому что это было мучительно неловко. Но позже, изучая китайскую культуру, я узнал, что в Китае такое поведение является нормой. А вот у нас в США это кажется странным и неуместным. Сосед не говорил по-английски, поэтому я даже не мог объяснить ему, что нам с женой не по себе от его пристального взгляда. © New_Example7867 / Reddit
- Я из Филиппин, и у нас считается нормой сказать кому-то: «Ты так растолстел!» © rematado / Reddit
- В Китае, если вы пришли к кому-то в гости и вас пригласили за стол, никогда не съедайте всю порцию. Оставьте на тарелке хотя бы маленький кусочек. Потому что, если вы этого не сделаете, хозяева расстроятся и подумают, что недостаточно хорошо вас накормили. © Pale-Concentrate-111 / Reddit
- Мы в Бразилии обожаем обниматься, даже с первыми встречными. Бразильцы вообще очень открытые и тактильные люди. У нас считается нормальным касаться друг друга плечом или рукой во время разговора, болтать с незнакомыми людьми, стоя в очереди. Хотя во многих культурах такую степень тактильности и общительности посчитают чем-то странным. © tdeinha / Reddit
- Однажды я путешествовал по Европе с другом из Танзании, очень интеллигентным и вежливым парнем. В ресторанах он часто подзывал официантку, щелкая пальцами. Видимо, на его родине это считается вполне уместным. Мне тогда пришлось объяснить ему, что здесь об этой привычке лучше забыть. © El_mochilero / Reddit
- В Германии улыбка считается одной из форм флирта. Когда у нас открылся Walmart, сотрудникам пришлось переучиваться: не улыбаться посетителям и не быть чересчур приветливыми. Дело в том, что многие немецкие мужчины задерживались в магазинах, пытаясь завязать знакомство с консультантами, думая, что те пытаются их закадрить, хотя девушки просто вежливо улыбались. © notjawn / Reddit
- В Нидерландах считается невежливым держать руки в карманах, особенно при общении с клиентами и проведении презентаций. © Lvcivs2311 / Reddit
- Если вы придете к кому-то в гости в странах Персидского залива, ни в коем случае не расхваливайте предметы быта или интерьера. Иначе хозяева будут вынуждены подарить вам эти вещи. © ashfordbelle / Reddit
- Недавно, пока моего мужа не было в городе, у меня гостила его сестра. Видимо, в их культуре в знак благодарности принято помогать хозяевам дома с уборкой и готовкой. А вот у нас, американцев, это скорее проявление неуважения и попытка заткнуть за пояс, продемонстрировать, что хозяева недостаточно хорошо с этим справляются. В первое же утро сестра мужа встала на час раньше меня, подмела весь дом и не разрешила мне помогать ей готовить ужин. Я пыталась вежливо объяснить ей, что в этом нет необходимости, но она настаивала. © Eened / Reddit
- Я пуэрториканец. Когда мне было 13 лет, мы переехали в США. Я так удивился, что никто здесь, здороваясь, не целуется в щеку. У нас в Пуэрто-Рико целовать в щеку нужно всех без исключения, это знак уважения. Какие все-таки разные у нас культуры. © ljalax14 / Reddit
- У нас в Таиланде считается неприемлемым перешагнуть через кого-то. Например, когда компания людей сидит вокруг костра или лежит на траве в парке. В таких случаях большинство из вас просто переступило бы через человека рядом, но у нас это считается неуважительным. Лучше извиниться и вежливо попросить пропустить вас, тайцы непременно оценят этот жест. © fifadex / Reddit
- Мне с трудом удалось убедить свою бабушку не подзывать официантов, издавая чмокающие звуки, как при поцелуе. Оказывается, в Мексике это в порядке вещей: так люди привлекают внимание. © lost_survivalist / Reddit
А с какими неожиданными запретами или привычками сталкивались вы, путешествуя по разным странам?