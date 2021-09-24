15+ действий, которые в некоторых странах считаются нормой. А в других за них можно ой как схлопотать

В путеводителях по разным странам то и дело можно встретить списки, в которых перечисляется, что в конкретном государстве непременно нужно посетить, отведать или сделать. А вот предупреждения о том, чего лучше избегать, чтобы не нарваться на неприятности или не прослыть невежей, попадаются гораздо реже. И зря, ведь за рубежом многие банальные для нас вещи считаются строжайшим табу, тогда как кажущиеся нам диковинными привычки местных являются обычным делом.