15 бестактных вопросов, в ответ на которые хочется ввернуть словцо поострее

Каких только вопросов не получает каждый из нас в свой адрес. Некоторые из них даже ставят в тупик от неожиданности настолько, что потом, оставшись одни, мы продумываем возможный остроумный ответ. Не всегда люди осознают, насколько их высказывания могут быть неуместны или бестактны, поэтому, даже если нужный ответ не пришел в голову, сохраняйте достоинство и чувство юмора.