15 актуальных слов, значение которых пора знать каждому грамотному человеку

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В стремительном XXI веке новые явления и понятия возникают моментально. Вместе с ними в язык приходит поток новых слов, запомнить значение которых не так-то просто. Большинство неологизмов английского происхождения, многие звучат для нашего уха непривычно. Конечно, в таком засилье англицизмов мало хорошего, особенно если можно подобрать равнозначный русский эквивалент. Тем не менее стоит помнить, что язык — явление живое и гибкое. У одних слов есть шанс попасть в словари, а другие безвозвратно канут через некоторое время.

Мы в AdMe.ru стараемся не отставать от времени, поэтому сделали подборку неологизмов, значение которых до конца понимает пока не каждый.

1. Коллаб

Совместная коллекция H&M и Giambattista Valli.

Слово происходит от английского collaboration — «сотрудничество». Возникло оно в среде художников и означало тогда совместную работу над произведением. Сегодня термин не привязан к конкретной профессиональной группе, а в целом означает любую совместную деятельность или слияние в одно целое. Сюда будет относиться проект двух корпораций или трех исполнителей. Например, бюджетная марка одежды H&M часто делает коллабы с люксовыми брендами, тем самым приближая их к покупателям со средним достатком. За такими линейками выстраиваются очереди желающих приобщиться к высокой моде.

2. Кибербуллинг

Кибербуллинг — это общее название для разных способов психологического давления, агрессии и издевательств в интернете, попросту травли на просторах сети. Обычно от этого страдают подростки, но бывает, достается и взрослым людям и даже знаменитостям, как случилось недавно с певицей Алсу.

3. Стрейтвошинг

Стрейтвошинг — попытка изобразить ЛГБТ-людей как гетеросексуальных, подогнать их под гетеросексуальные культурные нормы. Иногда исторических личностей изображают таким образом, чтобы они соответствовали общепринятым стандартам. Это такая «адаптация» ЛГБТ-героев в кино, журналистике, художественных произведениях. В результате у персонажа отнимается часть его идентичности. К примеру, фильм «Богемская рапсодия» обвинили в стрейтвошинге еще на этапе выхода трейлера.

4. Слоу-мувмент

Идея «все успевать», бесконечная погоня за прибылью, саморазвитием, модные увлечения и бешеный ритм жизни породили понятие слоу-мувмент (slow movement — «медленное движение»). Необязательно двигаться по жизни медленно или быстро, главное — в ритме, который удобен именно вам. Такова идея этой концепции.

5. Орбитинг

Термин «орбитинг» придумала 2 года назад автор сайта Man Repeller Анна Иовин. Она рассказала историю о том, как однажды сходила на 2 свидания с мужчиной из тиндера. После первого они добавили друг друга в соцсетях, а после второго он неожиданно исчез. При этом молодой человек продолжал лайкать посты Анны и просматривать все ее сториз. С орбитингом каждый из нас сталкивается ежедневно: это и бывшие, на которых мы подписаны, и одноклассники, с которыми давно не виделись, друзья, с которыми вам никак не удается поговорить. Вы в курсе, что происходит в их жизни, исправно лайкаете фото, несмотря на то, что не общались годами. Все это сохраняет ощущение близости.

6. Донат

Донат — это кандидат в члены рыцарского ордена, который обязался совершить паломничество на Святую Землю за свой счет. Хотя погодите, кажется, в современных реалиях донат (to donate — «передавать в дар») означает совсем другое: денежное пожертвование на какие-либо цели или в поддержку чего-либо. Так, например, можно сделать донат в пользу бездомных животных или независимой студии озвучки, которая переводит ваш любимый сериал.

7. Инклюзивность

Инклюзивность (от англ. inclusive — «включающий») подразумевает, что в жизни общества участвуют самые разные люди и никто из них, вне зависимости от внешности, возраста, физических данных, гендера, ориентации, состояния здоровья и других признаков, не чувствует себя обделенным или исключенным.

8. Мизогин

Слово «мизогиния» происходит еще из древнегреческого языка и означает неприязнь или укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, попросту женоненавистничество. Сегодня мы называем так убеждение в том, что женщина «недотягивает» до мужчин, что она существо глупое, слабое или даже опасное. Под определение мизогина подпадают и те мужчины, которые испытывают потребность в тотальном контроле над женщиной, приводящем к разрушению ее личности.

9. Наноинфлюэнсеры

Инфлюэнсер (от англ. influence — «влиять») — это человек, который способен привлекать к своему аккаунту в соцсетях внимание огромного количества людей. Часто это блогер или селебрити, но далеко не всегда. Наноинфлюэнсеры — это пользователи сети, у которых нет миллиона подписчиков и даже нескольких сотен тысяч. Количество их фолловеров исчерпывается несколькими тысячами, но они могут быть по-своему привлекательны для брендов. Во-первых, в случае, когда их аудитория оказывается целевой для компании. Заплатив пару сотен долларов, они получат внимание именно тех людей, на которых нацелены. Во-вторых, к таким блогерам больше доверия, ведь мало кто знает, что их ненавязчивый совет — всего лишь реклама. А вот «совет» от селебрити мало кого может провести.

10. Нейроразнообразие

Это концепция принятия расстройств аутистического спектра как особого типа мышления и восприятия мира. Активисты этого движения выступают против того, чтобы аутизм считали патологией. Таким образом, люди с аутизмом постепенно становятся видимыми обществом.

11. Читер

Читер происходит от английского слова cheater («мошенник»). Изначально оно использовалось в сленге геймеров: так там называют человека, который использует жульнические приемы в компьютерных играх — запрещенные программы и коды — и таким образом обходит установленные в игре правила и ограничения. Сегодня слово используется в широком смысле и означает того, кто получает незаконное преимущество в чем-то. Это жулик, обманщик, тот, кто изменяет супругу, пользуется шпаргалками, подделывает документы и т. д.

12. Воркшоп

Воркшоп (англ. workshop — «рабочая мастерская») — обучающее мероприятие, на котором участники получают знания самостоятельно. В ходе него все участники интенсивно взаимодействуют между собой, проявляют самостоятельность, инициативность и личную заинтересованность. Главное здесь — получить опыт, который невозможно извлечь из сухого изложения материала.

13. Фриганы

Фриганизма придерживаются люди, которым претит принцип потребительства. Более того, они всеми силами стремятся минимизировать количество своих отходов, а продукты питания ищут на свалках и в мусорных контейнерах у магазинов, выбирая пригодные в пищу. В отличие от бездомных фриганы поступают так из идейных соображений.

14. Пей-гэп

До сих пор во всем мире женщины получают меньше мужчин, выполняя работу наравне с ними. Такой разрыв в зарплате получил собственное название — пей-гэп (pay gap).

15. Меганмарклить

Недавнее решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отойти от королевских обязанностей наделало много шуму в мире. Пресса даже окрестила это событие словом «мегсит» — по аналогии с Брекситом. Многие британцы поддержали решение пары, а в соцсети даже появился глагол To Meghan Markle («меганмарклить»). Это значит заботиться о себе и своем ментальном здоровье и покидать комнату, ситуацию или окружение, где тебя не ценят. Пример: «А где Рома?» — «А, он меганмарклнул». Значение глагола можно и расширить. Новое слово — это ода уважению к себе и наличию личных границ. Например, если вы идете на вечеринку, то «меганмарклить» там будет означать, что вы не собираетесь писать бывшему, вернетесь домой пораньше и проспите 8 часов. А на работе «меганмарклить» будет означать, что вы знаете свои сильные профессиональные стороны и расстаетесь с работодателем, который не ценит вас по заслугам.