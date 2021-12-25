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15 голливудских актрис, которые после родов зацвели, как подснежники по весне

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Вероятно, вы встречали девушек, которые после родов переставали за собой ухаживать, и их былая красота канула в Лету. Возможно, в вашей жизни или в жизни ваших знакомых был такой непростой период. Да, с маленькими детьми о себе думать становиться сложнее. Но не только сохранить внешность, но и стать еще прекраснее после появления малышей реально. Звезды тому доказательство.

AdMe.ru разглядел фотографии голливудских красавиц до родов и после. Поверьте, после рождения детей эти женщины стали еще роскошнее.

Скарлетт Йоханссон — 37 лет, 2 детей

Хэлли Берри — 55 лет, 2 детей

Сара Джессика Паркер — 56 лет, 3 детей (в том числе 2 рожденных суррогатной матерью)

Эльса Патаки — 45 лет, 3 детей

Дженнифер Гарнер — 49 лет, 3 детей

Дениз Ричардс — 50 лет, 3 детей (в том числе 1 удочеренная девочка)

Кэти Холмс — 43 года, 1 ребенок

Шакира — 44 года, 2 детей

Николь Кидман — 54 года, 4 детей (в том числе 1 рожденный суррогатной матерью и 2 усыновленных)

Селин Дион — 53 года, 3 детей

Кэтрин Зета-Джонс — 52 года, 2 детей

Миранда Керр — 38 лет, 3 детей

Аманда Сейфрид — 36 лет, 2 детей

Пенелопа Крус — 47 лет, 2 детей

Энн Хэтэуэй — 39 лет, 2 детей

Как вы считаете, возможно ли после родов сохранить фигуру? Или для этого нужны дорогостоящие процедуры, которые доступны, пожалуй, лишь звездам?

Фото на превью RW / MediaPunch / East News, mingey / Instagram
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