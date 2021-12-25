15 голливудских актрис, которые после родов зацвели, как подснежники по весне

Вероятно, вы встречали девушек, которые после родов переставали за собой ухаживать, и их былая красота канула в Лету. Возможно, в вашей жизни или в жизни ваших знакомых был такой непростой период. Да, с маленькими детьми о себе думать становиться сложнее. Но не только сохранить внешность, но и стать еще прекраснее после появления малышей реально. Звезды тому доказательство.