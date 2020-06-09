15 зрителей заметили, кто из актеров играет одни и те же роли почти в каждом своем фильме
Не все актеры любят экспериментировать со своими ролями. Похоже, что некоторые точно знают, какая формула выбора персонажа работает именно для них, и активно пользуются этим. А кто-то, вероятно, является просто заложником своей внешности, из-за чего приходится снова и снова возвращаться к уже привычному амплуа.
AdMe.ru обратился за помощью к пользователям сети, которые рассказали, какие актеры, по их мнению, играют из раза в раз одного и того же героя. Но при этом они выделили одного, кого никто никогда не обойдет в стабильности. Его мы поместили в бонус в конце статьи.
1. «Дженнифер Энистон. Она Рэйчел из „Друзей“ почти везде, где снимается. Я не могу представить фильм, где она не причудливая женщина с проблемами в отношениях»
© He's Just Not That Into You / Warner Bros. © Just Go with It / Columbia Pictures © We're the Millers / New Line Cinema
- «Обещать — не значит жениться» (2009)
- «Притворись моей женой» (2011)
- «Мы — Миллеры» (2013)
2. «Леонардо Ди Каприо. Он всегда играет высокомерного, несносного и строптивого парня»
© The Aviator / Miramax Films © J. Edgar / Warner Bros. © The Wolf of Wall Street / Paramount Pictures
- «Авиатор» (2004)
- «Дж. Эдгар» (2011)
- «Волк с Уолл-стрит» (2013)
3. «Хелена Бонем Картер. У нее есть талант играть странных, мрачных и жутких психопаток»
© Fight Club / 20th Century Studios © Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / DreamWorks Pictures © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros.
4. «Джесси Айзенберг. Заносчивый нарциссический парень, который думает, что он бог»
© Zombieland / Columbia Pictures © The Social Network / Columbia Pictures © Now You See Me / Summit Entertainment
- «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)
- «Социальная сеть» (2010)
- «Иллюзия обмана» (2013)
5. «Зоуи Дешанель. Если бы персонажи вроде девушек мечты сформировали свою собственную страну, она была бы их императрицей»
- «Всегда говори „да“» (2008)
- «500 дней лета» (2009)
- «Новенькая» (2011–2018)
6. «Брюс Уиллис. В 80-е годы он был самоуверенным и пробивным. Затем он превратился в более дерзкую и язвительную версию того же персонажа»
- «Детективное агентство „Лунный свет“» (1985–1989)
- «Криминальное чтиво» (1994)
- «Пятый элемент» (1997)
7. «Мишель Родригес. Всегда играет жесткую боевую цыпочку»
- «Женский бой» (2000)
- «Бладрейн» (2006)
- «Обитель зла: Возмездие» (2012)
8. «Как бы я его ни любил, но Майкл Сера никогда не играл никого кроме очаровательного неуклюжего подростка, влюбленного в крутую нонконформистскую девушку»
© Juno / Searchlight Pictures © Paper Heart / Anchor Bay Entertainment © Scott Pilgrim vs. the World / Universal Pictures
- «Джуно» (2007)
- «Бумажное сердце» (2009)
- «Скотт Пилигрим против всех» (2010)
9. «Морган Фримен. В большинстве фильмов он спокойный и мудрый персонаж, который дает необходимую поддержку колеблющемуся герою»
© The Shawshank Redemption / Warner Bros. © Million Dollar Baby / Warner Bros. © Batman Begins / Warner Bros.
- «Побег из Шоушенка» (1994)
- «Малышка на миллион» (2004)
- «Бэтмен: Начало» (2005)
10. «Кэтрин Хайгл. Скованный, контролирующий все трудоголик, который к концу фильма становится спокойнее и расслабленнее»
© Knocked Up / Universal Pictures © The Ugly Truth / Columbia Pictures © Life as We Know It / Warner Bros.
- «Немножко беременна» (2007)
- «Голая правда» (2009)
- «Жизнь как она есть» (2010)
11. «Хью Грант. Очаровательный англичанин, который всегда влюблен и не способен ясно мыслить»
© Notting Hill / Universal Pictures © Two Weeks Notice / Castle Rock Entertainment © Love Actually / Universal Pictures
- «Ноттинг-Хилл» (1999)
- «Любовь с уведомлением» (2002)
- «Реальная любовь» (2003)
12. «Анна Фэрис. Ее персонажи, как правило, являются наивными, бестолковыми, комичными и рассеянными девушками»
© The Hot Chick / Touchstone Pictures © Scary Movie 3 / Lantern Entertainment © My Super Ex-Girlfriend / 20th Century Studios
- «Цыпочка» (2002)
- «Очень страшное кино — 3» (2003)
- «Моя супербывшая» (2006)
13. «Джейсон Стейтем. Большинство ролей включают сумасшедшее вождение, костюм, боевые сцены, месть и розыск чего-то или кого-то»
- «Защитник» (2012)
- «Паркер» (2013)
- «Эффект колибри» (2013)
14. «Дуэйн Джонсон не только играет одного и того же персонажа в каждом фильме, но и носит похожую одежду, и снимается в одинаковых локациях»
© Journey 2: The Mysterious Island / Warner Bros. © Jumanji: Welcome to the Jungle / Columbia Pictures © Rampage / Warner Bros.
- «Путешествие-2: Таинственный остров» (2012)
- «Джуманджи: Зов джунглей» (2017)
- «Рэмпейдж» (2018)
15. «Кира Найтли. Она, кажется, всегда играет в исторической драме энергичную молодую леди, которая родилась не в том веке»
© Pride & Prejudice / Focus Features © Atonement / Universal Pictures © The Duchess / Paramount Pictures
- «Гордость и предубеждение» (2005)
- «Искупление» (2007)
- «Герцогиня» (2008)
Бонус: «Ноэль Гульеми. Вот кто действительно играет буквально одного и того же персонажа в каждом фильме»
От каких повторяющихся ролей актеров вы устали? А может, вам, наоборот, нравится, как кто-то из раза в раз играет героев одного и того же типажа?