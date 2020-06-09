15 зрителей заметили, кто из актеров играет одни и те же роли почти в каждом своем фильме

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Не все актеры любят экспериментировать со своими ролями. Похоже, что некоторые точно знают, какая формула выбора персонажа работает именно для них, и активно пользуются этим. А кто-то, вероятно, является просто заложником своей внешности, из-за чего приходится снова и снова возвращаться к уже привычному амплуа.

AdMe.ru обратился за помощью к пользователям сети, которые рассказали, какие актеры, по их мнению, играют из раза в раз одного и того же героя. Но при этом они выделили одного, кого никто никогда не обойдет в стабильности. Его мы поместили в бонус в конце статьи.

1. «Дженнифер Энистон. Она Рэйчел из „Друзей“ почти везде, где снимается. Я не могу представить фильм, где она не причудливая женщина с проблемами в отношениях»

2. «Леонардо Ди Каприо. Он всегда играет высокомерного, несносного и строптивого парня»

3. «Хелена Бонем Картер. У нее есть талант играть странных, мрачных и жутких психопаток»

4. «Джесси Айзенберг. Заносчивый нарциссический парень, который думает, что он бог»

5. «Зоуи Дешанель. Если бы персонажи вроде девушек мечты сформировали свою собственную страну, она была бы их императрицей»

6. «Брюс Уиллис. В 80-е годы он был самоуверенным и пробивным. Затем он превратился в более дерзкую и язвительную версию того же персонажа»

7. «Мишель Родригес. Всегда играет жесткую боевую цыпочку»

8. «Как бы я его ни любил, но Майкл Сера никогда не играл никого кроме очаровательного неуклюжего подростка, влюбленного в крутую нонконформистскую девушку»

9. «Морган Фримен. В большинстве фильмов он спокойный и мудрый персонаж, который дает необходимую поддержку колеблющемуся герою»

10. «Кэтрин Хайгл. Скованный, контролирующий все трудоголик, который к концу фильма становится спокойнее и расслабленнее»

11. «Хью Грант. Очаровательный англичанин, который всегда влюблен и не способен ясно мыслить»

12. «Анна Фэрис. Ее персонажи, как правило, являются наивными, бестолковыми, комичными и рассеянными девушками»

13. «Джейсон Стейтем. Большинство ролей включают сумасшедшее вождение, костюм, боевые сцены, месть и розыск чего-то или кого-то»

14. «Дуэйн Джонсон не только играет одного и того же персонажа в каждом фильме, но и носит похожую одежду, и снимается в одинаковых локациях»

15. «Кира Найтли. Она, кажется, всегда играет в исторической драме энергичную молодую леди, которая родилась не в том веке»

Бонус: «Ноэль Гульеми. Вот кто действительно играет буквально одного и того же персонажа в каждом фильме»