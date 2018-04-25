15 абсурдных вопросов от учеников, которые поставили преподавателей в тупик

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Чего только не слышат преподаватели от своих учеников во время уроков! Из этих нелепостей наверняка можно было бы составить настоящую издательскую бомбу. Ведь в процессе обучения несуразные вопросы неизбежны. Но ничего не поделаешь — они важная часть познания мира. В этой статье вы увидите, как выкручивались педагоги, которых ученики сумели огорошить очень-очень странными вопросами.

AdMe.ru собрал для вас лучшие (если, конечно, так можно выразиться) вопросы учеников, которыми преподаватели поделились на AskReddit .

Это продолжалось около месяца в течение учебного года. Ученик постоянно терял карандаш на уроке, и ему нечем было писать. Я был в замешательстве. А так как он их не ронял на пол, то вопрос был в том, куда же они девались. Однажды я увидел, как ученик выбрасывал в мусорную корзину совершенно хороший, но тупой карандаш. Я сразу же поспешил к нему и спросил:

Я: Ого, приятель, почему ты его выбрасываешь? Он же не плохой!

Он (глядя на меня): Хм, он кончился.

Я: ?????

Он: Я же больше не могу им писать, верно? Поэтому мне нужно выбросить его. Разве вы не поступаете так же, когда он перестает писать?

Я: ?????

Затем я вынул карандаш из мусорной корзины (там были просто бумаги, к счастью), заточил его прямо перед учеником и показал ему. Я сказал: «С ним все в порядке. Ты можешь писать им дальше». Он посмотрел на меня, как будто я только что вылечил рак, это было весело. В качестве оправдания: ему было всего 7. Мне все еще кажется забавным, что он думал, что нужно просто выбрасывать тупые карандаши. @lavendercoffee