15 абсурдных вопросов от учеников, которые поставили преподавателей в тупик
Чего только не слышат преподаватели от своих учеников во время уроков! Из этих нелепостей наверняка можно было бы составить настоящую издательскую бомбу. Ведь в процессе обучения несуразные вопросы неизбежны. Но ничего не поделаешь — они важная часть познания мира. В этой статье вы увидите, как выкручивались педагоги, которых ученики сумели огорошить очень-очень странными вопросами.
AdMe.ru собрал для вас лучшие (если, конечно, так можно выразиться) вопросы учеников, которыми преподаватели поделились на AskReddit.
- Это продолжалось около месяца в течение учебного года. Ученик постоянно терял карандаш на уроке, и ему нечем было писать. Я был в замешательстве. А так как он их не ронял на пол, то вопрос был в том, куда же они девались. Однажды я увидел, как ученик выбрасывал в мусорную корзину совершенно хороший, но тупой карандаш. Я сразу же поспешил к нему и спросил:
Я: Ого, приятель, почему ты его выбрасываешь? Он же не плохой!
Он (глядя на меня): Хм, он кончился.
Я: ?????
Он: Я же больше не могу им писать, верно? Поэтому мне нужно выбросить его. Разве вы не поступаете так же, когда он перестает писать?
Я: ?????
Затем я вынул карандаш из мусорной корзины (там были просто бумаги, к счастью), заточил его прямо перед учеником и показал ему. Я сказал: «С ним все в порядке. Ты можешь писать им дальше». Он посмотрел на меня, как будто я только что вылечил рак, это было весело. В качестве оправдания: ему было всего 7. Мне все еще кажется забавным, что он думал, что нужно просто выбрасывать тупые карандаши. @lavendercoffee
- Кто-то однажды спросил моего профессора из колледжа, который раньше преподавал прыжки с парашютом: «Вам доводилось умирать во время прыжков с парашютом?» @Escalus_Hamaya
- Я колеблюсь между такими вопросами: «Есть ли в Африке ночь?» или «Шекспир написал „Титаник“?» @TheSuperCactus
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Однажды у меня был студент, который сдал фотографии домашней работы другого ученика. Он даже не переписал их, просто добавил фотки. После я получил письмо от него по электронке: «Почему я получил ноль по этому предмету?» @starfish31
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На прошлой неделе невеста прислала мне сообщение о том, что одна из ее учениц на географии спросила: «В каком штате находится Северная Америка?» @Economy_Cactus
- У меня кто-то всерьез спросил: «Все египтяне вымерли?» Парень, сидящий позади, был египтянином, он просто опустил голову на стол. @DoTheLaLaLaLaLa
- На математике в 7-м классе: «Были ли кубы открыты на Кубе?» @bp1108
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«Правда ли, что русалки эволюционировали в дельфинов?» @HighTopsLowStandards
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Когда я гулял по Берлину, кто-то спросил гида: «Какой самый худший вопрос, который вам задавали?» Он сказал, что это был парень из Австралии. После того как закончился 3-часовой тур, он спросил: «Хорошо, а как Гитлер приехал сюда из Австралии?» Гид поколебался и сказал: «Гитлер был из Австрии». Чувак смутился: «Да, как и я, поэтому мне интересно, почему он приехал в Европу, чтобы делать все то, что он сделал». Тогда гиду чуть не поплохело, но он попытался объяснить: «АВСТРАЛИЯ — это страна, из которой вы приехали, АВСТРИЯ — европейская страна, расположенная рядом с Германией». @somedude456
- Одноклассник спросил нашего учителя, у которого отсутствуют вкусовые рецепторы: «Если вы не можете ощутить вкус еды, то зачем вы едите?» @evilstuperhero
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Я не учитель, но мой одноклассник в старшей школе задал такой вопрос: «Как астронавты могут приземлиться на Луну, если она плоская и не имеет гравитации?» Даже не колеблясь, мой учитель объяснил, что они сначала стреляют из гарпунной пушки в Луну и обвивают ее веревками. А чтобы ходить по Луне, у них гарпун был в каждой руке. До сих пор я не знаю, как он объяснил это, не смеясь. @NullTerminator0
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«Зимбабве — это столица Африки?» Спустя пару секунд кто-то еще спросил: «А какая столица Африки?» @Dazza1910
- За 9 лет моей педагогической карьеры ни один вопрос не был настолько тупым. Вот этот случай: мы со студентами смотрели фильм «Аполлон-13». Там было несколько сцен, в которых говорили: «Хьюстон, у нас проблема». Так вот одна студентка спросила: «Там что, всех парней зовут Хьюстон?» Во-первых, сколько парней с именем Хьюстон вы встречали? А во-вторых, каковы шансы, что их 40 в одной комнате?! @LivingLosDream
- Один из моих одноклассников спросил: «Почему острова не уплывают?» Учитель сказал: «Потому что у них большие якоря». Тот так и записал. @DerkyDerpyDerk
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«Почему ученые назвали галактику в честь шоколадного батончика*? Это же глупо». @CobraCustomerService
* Имеется в виду Milky Way — «Млечный Путь» в переводе с английского.
Есть ли среди вас учителя, уважаемые читатели? Какие несуразные вопросы приходилось слышать вам?