14 звездных детей, чья красота может переплюнуть славу их родителей

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За каждым шагом звезд пристально следят миллионы людей: всем интересно, как им удается совмещать родительство и карьеру, какие у них отношения с детьми. Не все знаменитости готовы регулярно делиться подробностями семейной жизни, но иногда даже самые скрытные публикуют фото своих наследников в инстаграме. И, как мы можем убедиться, вместе с талантами обладатели звучных фамилий получили и яркую, неординарную внешность.

Мы в AdMe.ru с интересом наблюдаем за звездными семьями, и в нашей подборке — фото их детей, которые по красоте не уступают своим родителям.

Дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе — Эрика

У Натальи Кикнадзе и Ивана Урганта четверо детей: двое от первого брака Натальи (Эрика и Нико) и двое общих (Валерия и Нина). 19-летняя Эрика учится в школе дизайна Parsons в США. До этого девушка жила какое-то время в Лондоне.

Дочь Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова — Ольга

У заслуженной артистки РФ двое детей: сын Георгий и дочь Ольга. Игорь Бухаров и Лариса Гузеева были знакомы более 20 лет, прежде чем зарегистрировали брак. Ольга не так активно пользуется инстаграмом, как ее мама, но даже немногие ее фото, представленные в сети, завораживают.

Дочь Валерии и Александра Шульгина — Анна

Анна Шульгина пошла по стопам мамы и стала певицей. Выступает под псевдонимом SHENA?, собирается выпустить второй альбом. Режиссером клипов и автором текстов для песен выступает сама Анна.

Дочь Валерия и Виолетты Сюткиных — Виола

Виола Сюткина, младшая дочь певца, родилась в 1996 году. Девушка училась в Женеве и Сорбонне, получила специальность историка искусств — театроведа. Сейчас живет в Париже.

Дочь Олега Газманова и Марины Муравьевой — Марианна

У певца Олега Газманова два сына и одна дочь, Марианна. Именно ей он посвятил песню «Доча». Мама 15-летней девушки говорит, что та «придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом».

Сын Олега Газманова и Марины Муравьевой — Филипп

Филипп Газманов строит модельную карьеру: рост 180 см и любовь к спорту этому способствуют. Парень учится в Великобритании. У него есть брат и сестра — Родион и Марианна.

Дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина — Ариадна

У балерины Анастасии Волочковой один ребенок — это дочь от бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна. Девочка занимается конным спортом, танцует и поет.

Дочь Мурата Насырова и Натальи Бойко — Лия

Мурат Насыров известен, наверное, практически каждому своими песнями «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты». К сожалению, певец ушел из жизни в 2007 году. Его дочка Лия окончила Плехановский университет, освоив специальность экономиста-международника, и сейчас работает в крупной компании.

Дочь Анны Седоковой — Алина

Певица и телеведущая Анна Седокова, некогда солистка группы «ВИА Гра», многодетная мама: у нее есть дочери Алина и Моника, а также сын Гектор. Алина — старшая, родилась в 2004 году, и ее фото все больше выдают сходство с мамой.

Дочь Леонида и Марины Якубович — Варвара

Варвара, второй ребенок ведущего, родилась в 1998 году. Девушка учится в МГИМО, ее специализация — международные отношения. Также пробует свои силы в журналистике.

Дочь Юлии Волковой — Виктория

Юлия Волкова, широко известная как солистка группы «Тату», родила дочку Викторию в 2004 году. После распада группы (2009 год) Юлия начала строить сольную карьеру. Дочка певицы также проявляет интерес к вокалу.

Дочь Сергея Жукова и Елены Добындо — Александра

Александра — дочь Сергея Жукова от первого брака с Еленой Добындой. Семья просуществовала всего 4 года, инициатором развода выступила Елена. Дочку она увезла с собой в США. У певца также есть 3 детей от второго брака с бывшей солисткой «ВИА Сливки» Региной Бурд.

Дочь Тины Канделаки и Андрея Кондрахина — Мелания

Мелания — дочь известной телеведущей Тины Канделаки и бизнесмена Андрея Кондрахина. В 2019 году Мелания отпраздновала свое 19-летие. Девушка учится в МГУ на факультете искусств. Несмотря на обворожительную внешность, ее фото не так часто появляются в инстаграме. По словам Тины, ее дочь «очень редко разрешает себя выкладывать».

Дочь Григория Лепса и Анны Шаплыковой — Ева

Григорий Лепс — многодетный отец, у него три дочери и сын. О старшей из них, Инге, от первого брака со Светланой Дубинской мы уже писали в одной из наших статей. Ева — дочка от второго брака с балериной Анной Шаплыковой. Девушка поет, у нее есть собственная музыкальная группа.