14 звезд, которые решились на смелый эксперимент с внешностью (Актрис «Игры престолов» уже не узнать)
Решение кардинально изменить цвет волос или их длину многим из нас дается нелегко. Кажется, что потом вернуться к привычному образу будет сложно и проще оставить все как есть. А знаменитости, напротив, привыкли примерять на себя новые роли. Может быть, поэтому они так легко соглашаются на ультракороткие стрижки и экспериментируют с самыми разными яркими оттенками?
Мы в AdMe.ru считаем, что у звезд есть чему поучиться, когда дело касается стиля. Кстати, мы сейчас не только о девушках. Одного известного мужчину, кардинально сменившего имидж, мы приберегли для вас напоследок.
1. Софи Тернер
2. Мэйси Уильямс
3. Кейт Бланшетт
4. Наоми Кэмпбелл
5. Белла Хадид
6. Хелен Миррен
7. Марион Котийяр
8. Кэти Перри
9. Серена Уильямс
10. Люси Лью
11. Джада Пинкетт-Смит
12. Келли Осборн
13. Джованна Антонелли
Бонус: знаменитый мужчина, который не боится меняться, — Джона Хилл
А вы часто экспериментируете со стрижками?
Фото на превью giovannaantonelli / Instagram, giovannaantonelli / Instagram