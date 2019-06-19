14 звезд, которые решились на смелый эксперимент с внешностью (Актрис «Игры престолов» уже не узнать)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Решение кардинально изменить цвет волос или их длину многим из нас дается нелегко. Кажется, что потом вернуться к привычному образу будет сложно и проще оставить все как есть. А знаменитости, напротив, привыкли примерять на себя новые роли. Может быть, поэтому они так легко соглашаются на ультракороткие стрижки и экспериментируют с самыми разными яркими оттенками?