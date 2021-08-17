14 знаменитостей, которые сыграли настолько разных персонажей, что хочется спросить: «Это один и тот же человек?»

Вжиться в роль так, чтобы все зрители поверили в происходящее на экране, довольно трудно. Однако некоторым актерам удается не только точно сыграть нужного героя, но и не застрять в его образе, а переключиться на совершенно другого персонажа в следующей картине.

Мы в AdMe.ru вспомнили звезд, которые смогли воплотить на экране противоположные роли и доказали, что их актерские способности намного шире, чем мы могли себе представить. А в бонусе мы показали актрису и актера, которые смогли трансформироваться в нестандартных персонажей в грядущих проектах.

Тильда Суинтон

Стилисты и визажисты фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» изменили внешность Тильды и превратили ее в холодную леди с естественным макияжем. А для роли в киноленте «Девушка без комплексов» ее загримировали до неузнаваемости, визуально преобразили — и получилась горячая штучка.

Дакота Джонсон

В образе забавной девушки Дакота появилась в картине «В активном поиске». А свою первую злодейскую роль актриса исполнила в фильме «Суспирия».

Николь Кидман

В роли эффектной дамы Николь можно увидеть в киноленте «Газетчик». А в образе расставшейся с мужем и отдалившейся от дочери женщины она появляется во 2-м сезоне сериала «Вершина озера».

Розамунд Пайк

Роль ученой-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри актриса исполнила в биографической картине «Опасный элемент». А для роли в фильме «Аферистка» ей удалось перевоплотиться в циничную мошенницу.

Том Холланд

Тому удалось прославиться благодаря роли дружелюбного Питера Паркера в серии фильмов о Человеке-пауке. А удивить он смог преображением для картины «По наклонной» в совершенно иного героя — отставного медика с посттравматическим расстройством и вредными привычками.

Кейт Бланшетт

Могущественную эльфийскую женщину Галадриэль актриса сыграла в трилогии «Властелин колец». Она же смогла перевоплотиться в противоположного персонажа, злодейку Хелу, в картине «Тор: Рагнарек».

Риз Уизерспун

Образ мотоциклистки Риз исполнила в картине «Пенелопа». А в роли певицы Джун Картер она появилась в биографической ленте «Переступить черту».

Том Эллис

Талантливый актер сыграл милого и отзывчивого, но слегка застенчивого повара в «Миранде». А позже поразил всех успешным перевоплощением в соблазнительного и весьма уверенного в себе Люцифера в одноименном сериале.

Сара Полсон

В 5-м сезоне «Американской истории ужасов» Сара перевоплотилась в бунтарку с психологическими проблемами. А для фильма «Стекло» она вжилась в роль уравновешенного психотерапевта.

Ана де Армас

Роль голографической красотки Ана исполнила в футуристическом фильме «Бегущий по лезвию 2049». Спустя 2 года она смогла воплотить на экране образ запуганной сиделки в детективе «Достать ножи».

Роберт Паттинсон

Многогранность таланта Роберта еще раз доказывают эти 2 противоположные роли. Так, актер перевоплотился в молодого человека из высшего общества для картины «Милый друг». А позже продемонстрировал свою игру в образе человека, имеющего проблемы с законом, в фильме «Хорошее время».

Ванесса Хадженс

В образе прилежной ученицы и талантливой певицы Ванесса предстала в киноленте «Классный мюзикл». А героиню-бунтарку она смогла показать в картине «Подари мне убежище».

Бонус № 1: Лили Джеймс

Актрисе удается перевоплощаться в самых разных героинь. Так, она сыграла Золушку в одноименной киносказке 2015 года. В биографическом фильме «Темные времена» она воплотила на экране образ Элизабет Лейтон, секретаря Черчилля. А в предстоящем мини-сериале «Пэм и Томми» она появится в роли отвязной Памелы Андерсон в компании с Себастианом Стэном, который сыграет ее мужа, музыканта Томми Ли.

Бонус № 2: Джаред Лето

Джаред уже успел поразить поклонников «Отряда самоубийц» своей трансформацией в Джокера. В этом году он перевоплотился в совершенно иного персонажа — внука основателя модного дома Gucci. А оценить его игру можно будет в грядущем фильме «Дом Гуччи», в котором главные роли сыграют Леди Гага и Адам Драйвер.