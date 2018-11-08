14 звезд, чей сценический образ не имеет ничего общего с реальной жизнью

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Большинство знаменитостей разграничивают сценическую и реальную жизнь. Появляясь на публике в ярких образах, они привлекают всеобщее внимание и подогревают интерес к своей персоне. Чаще всего только самые преданные поклонники знают, как на самом деле выглядят их кумиры в реальности. Чтобы не проморгать возможную встречу со знаменитостью, предлагаем посмотреть, насколько сценический образ отличается от действительного.

AdMe.ru выбрал 14 знаменитостей, которые ограждают свою частную жизнь от публичной с помощью яркой внешности.

1. Ники Минаж

Известная американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж всегда тщательно продумывает костюмы для выступлений и любит эпатировать публику откровенными нарядами. В реальной жизни рэперша хоть и предпочитает более скромные наряды, но также способна привлечь внимание окружающих своей яркой внешностью.

2. Мэрилин Мэнсон

В 1989 году Брайан Хью Уорнер взял себе музыкальный псевдоним Мэрилин Мэнсон. Это сочетание имени секс-символа 60-х годов Мэрилин Монро и фамилии осужденного за убийство Чарльза Мэнсона . Так и появился готический образ, который знаком даже тем, кто не слушает рок-музыку. В свободное от выступлений время артист выглядит вполне обыденно и ничем не выделяется среди других людей.

3. Кэти Перри

Кэти Перри считается одной из самых популярных поп-певиц. Мировую известность ей принесли легкие танцевальные песни, которые она исполняет в образе миловидной девушки в немыслимых сказочных нарядах. Со временем Перри стала более сдержанной в выборе сценических костюмов, но они все так же остаются яркими и приковывают взгляды публики. В обычной жизни певица отдает предпочтение практичным вещам и не боится показываться без макияжа.

4. Тилль Линдеманн

Рокеры любят устраивать грандиозные шоу на своих концертах. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн не является исключением. В его арсенале уже есть культовые образы, которые поклонники с нетерпением ждут на каждом выступлении. В обычной жизни отвязного рокера в Линдеманне ничего не выдает, разве что пирсинг был в ранние годы, но и того уже нет.

5. Леди Гага

В 2008 году слово «эпатаж» у всех ассоциировалось в первую очередь с певицей Леди Гага . Каждый ее новый выход поражал фантазией и только лишь вызывал вопрос: как до такого можно было додуматься? Сейчас образ артистки стал более утонченным. Однако в обычной жизни певицу будет трудно заметить в толпе. В дни, не отягощенные светскими выходами, она предпочитает одежду в спортивном стиле.

6. Майли Сайрус

В рамках своих двух последних турне в 2014 и 2015 годах Майли Сайрус смогла по-настоящему удивить своими костюмами всех, кто побывал на ее концертах. Кто-то был в восторге от креативности идей, а кому-то они показались слишком вульгарными и чересчур эпатажными. Как бы там ни было, в обычной жизни Майли выглядит совсем по-другому, чаще предпочитая спортивный стиль или casual.

7. Тэрин Мэннинг

В сериале «Оранжевый — хит сезона» Тэрин Мэннинг сыграла роль Тиффани Доггетт. В 1-м сезоне у нее весьма отталкивающая внешность, отличительной особенностью которой стали ужасные зубы. В жизни актриса выглядит гораздо привлекательнее своего персонажа и относится к людям более приветливо.

8. Элтон Джон

Британский певец Элтон Джон , ставший уже культовым музыкантом, на концертах всегда появляется в костюмах, расшитых стразами и всевозможными блестками. В дни, когда нет выступлений, артиста чаще всего можно увидеть в спортивном костюме. Единственное, что остается неизменным, — яркие солнцезащитные очки.

9. Джейсон Момоа

Джейсон Момоа, исполнивший роль кхала Дрого в сериале « Игра престолов », на экране выглядит грозным и строгим. На самом деле Момоа — очень мягкий и добрый человек. Он является приверженцем буддизма и часто уезжает в различные поездки для получения духовных знаний.

10. Мадонна

Мадонна получила большую популярность не только за талант, но и за выбор вызывающих сценических костюмов. В 2018 году она появилась на балу Met Gala, темой которого стало «Католическое воображение». Певица выглядела эффектно с короной на голове и черной вуалью, закрывающей лицо. Вне публичной жизни Мадонна придерживается инди-стиля в одежде и редко наносит макияж.

11. Саша Барон Коэн

Саша Барон Коэн — один из самых неоднозначных актеров современности. Он эпатирует общественность персонажами, которых играет в своих фильмах. В этих кинообразах Коэн появляется на публичных мероприятиях, всегда устраивая настоящие шоу на красных дорожках. Однако как только актер возвращается к реальной жизни, то тут же становится примерным мужем и заботливым отцом.

12. Кеша

На всех концертах популярная поп-исполнительница Кеша буквально блистает на сцене, сменяя яркие костюмы один за другим. В обычные дни певица предпочитает спортивный стиль в одежде. Образы она разбавляет какими-нибудь яркими аксессуарами типа кошачьих ушек на голове.

13. Шер

Карьера Шер длится уже более 50 лет. На протяжении всего этого времени поп-дива остается одной из самых эффектных исполнительниц, публика буквально боготворит ее. Несмотря на весь эпатаж на сцене, в обычной жизни певица выглядит куда более скромно. Часто ее можно увидеть в больших вязаных шапках и с двумя косичками.

14. Джонни Галэки

Джонни Галэки — исполнитель роли Леонарда в популярном сериале «Теория Большого взрыва». На экране он выглядит как неуверенный в себе ученый, который с трудом подбирает слова при общении с красивыми девушками. После окончания съемок от этого персонажа не остается и следа. На смену приходит образ брутального мужчины, способного покорить сердце любой дамы.