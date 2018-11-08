14 звезд, чей сценический образ не имеет ничего общего с реальной жизнью
Большинство знаменитостей разграничивают сценическую и реальную жизнь. Появляясь на публике в ярких образах, они привлекают всеобщее внимание и подогревают интерес к своей персоне. Чаще всего только самые преданные поклонники знают, как на самом деле выглядят их кумиры в реальности. Чтобы не проморгать возможную встречу со знаменитостью, предлагаем посмотреть, насколько сценический образ отличается от действительного.
AdMe.ru выбрал 14 знаменитостей, которые ограждают свою частную жизнь от публичной с помощью яркой внешности.
1. Ники Минаж
Известная американская хип-хоп-исполнительница
2. Мэрилин Мэнсон
В 1989 году
3. Кэти Перри
Кэти Перри считается одной из самых популярных поп-певиц. Мировую известность ей принесли легкие танцевальные песни, которые она исполняет в образе миловидной девушки в немыслимых сказочных нарядах. Со временем Перри стала более сдержанной в выборе сценических костюмов, но они все так же остаются яркими и приковывают взгляды публики. В обычной жизни певица отдает предпочтение практичным вещам и не боится показываться без макияжа.
4. Тилль Линдеманн
Рокеры любят устраивать грандиозные шоу на своих концертах. Фронтмен группы
5. Леди Гага
В 2008 году слово «эпатаж» у всех ассоциировалось в первую очередь с певицей
6. Майли Сайрус
В рамках своих двух последних турне в 2014 и 2015 годах
7. Тэрин Мэннинг
В сериале «Оранжевый — хит сезона» Тэрин Мэннинг сыграла роль Тиффани
8. Элтон Джон
9. Джейсон Момоа
Джейсон Момоа, исполнивший роль кхала Дрого в сериале «
10. Мадонна
11. Саша Барон Коэн
12. Кеша
На всех концертах популярная поп-исполнительница Кеша буквально блистает на сцене, сменяя яркие костюмы один за другим. В обычные дни певица предпочитает спортивный стиль в одежде. Образы она разбавляет какими-нибудь яркими аксессуарами типа кошачьих ушек на голове.
13.
Шер
Карьера Шер длится уже более 50 лет. На протяжении всего этого времени поп-дива остается одной из самых эффектных исполнительниц, публика буквально боготворит ее. Несмотря на весь эпатаж на сцене, в обычной жизни певица выглядит куда более скромно. Часто ее можно увидеть в больших вязаных шапках и с двумя косичками.
14. Джонни Галэки
Джонни Галэки — исполнитель роли
Чья смена образа показалась вам наиболее эффектной?
Фото на превью ladygaga / instagram, ladygaga / instagram