14 знаменитых женщин, которые носят антитренды и выглядят роскошно

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Мода быстротечна, стиль вечен. Многие знаменитости придерживаются этой аксиомы и выбирают наряды наперекор тенденциям. Они игнорируют советы стилистов убрать подальше джинсы скинни, велосипедки и трикотажные платья.

Мы в AdMe.ru вспомнили звезд, которые в выборе одежды ориентируются прежде всего на собственные предпочтения, и еще сильнее их зауважали.

Дженнифер Лопес — джинсы скинни

Сара Джессика Паркер — приталенный жакет

Сандра Буллок — рюши

Риз Уизерспун — обувь на тонкой плоской подошве

Джиджи Хадид — рваные джинсы

Леди Гага — трикотажное платье

Кара Делевинь — баска

Оливия Калпо — ультракороткое платье

Тина Кунаки — натуральный мех

Белла Хадид — серьги-кольца

Зендая — приталенный блейзер

Леди Гага — леопардовый принт

Лили Джеймс — кружево

Эмили Ратаковски — ковбойские сапоги

Хилари Суэнк — нарядная блузка