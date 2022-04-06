14 знаменитых женщин, которые носят антитренды и выглядят роскошно
Мода быстротечна, стиль вечен. Многие знаменитости придерживаются этой аксиомы и выбирают наряды наперекор тенденциям. Они игнорируют советы стилистов убрать подальше джинсы скинни, велосипедки и трикотажные платья.
Мы в AdMe.ru вспомнили звезд, которые в выборе одежды ориентируются прежде всего на собственные предпочтения, и еще сильнее их зауважали.
Дженнифер Лопес — джинсы скинни
Сара Джессика Паркер — приталенный жакет
Сандра Буллок — рюши
Риз Уизерспун — обувь на тонкой плоской подошве
Джиджи Хадид — рваные джинсы
Леди Гага — трикотажное платье
Кара Делевинь — баска
Оливия Калпо — ультракороткое платье
Тина Кунаки — натуральный мех
Белла Хадид — серьги-кольца
Зендая — приталенный блейзер
Леди Гага — леопардовый принт
Лили Джеймс — кружево
Эмили Ратаковски — ковбойские сапоги
Хилари Суэнк — нарядная блузка
А вы согласны с тем, что мода быстротечна, а стиль вечен?
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