14 знаменитых мужчин, которые отказались от роскошной шевелюры в пользу лысины. И попали в яблочко

Один из самых распространенных страхов мужчин — потерять густую шевелюру. На самом же деле социологические опросы показывают, что в глазах женщин лысые мужчины выглядят привлекательнее и умнее. Знаменитости на своем примере доказывают, что, потеряв волосы, можно обрести нечто большее — мужественность и харизму. Только единицы вспомнят, как некоторые из этих мужчин выглядели в начале карьеры, ведь все мы привыкли видеть их такими, как сейчас — без волос.

Мы в AdMe.ru проследили, насколько возмужали известные мужчины, стоило им только отказаться от волос. А в бонусе покажем, что не всем знаменитостям понравились образы с бритой головой, поэтому они вернули себе привычный облик.

Дмитрий Хрусталев

Кристофер Мелони

Никита Панфилов

Андре Агасси

Федор Бондарчук

Эд Харрис

Майк Тайсон

Дмитрий Нагиев

Хоуи Мэндел

Алексей Климушкин

Билли Джоэл

Майкл Джордан

Ченнинг Тейтум

Иосиф Пригожин

Бонус № 1: Дэвид Бекхэм

Бонус № 2: Павел Прилучный

Бонус № 3: Иван Ургант

В каком образе герои статьи вам нравятся больше?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.