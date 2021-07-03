14 знаменитостей, которые оказались в родстве с королевскими особами

Генеалогическое древо порой хранит такие тайны, сколько не в каждой египетской пирамиде найдется. И иногда люди даже не подозревают, что они состоят в родстве с Елизаветой II, Эдуардом III или Николаем II. В том же мире шоу-бизнеса найдется более десятка знаменитостей голубых кровей.

Мы в AdMe.ru решили навести справки о звездах кино и музыки, которые могут похвастаться реальными родственными связями с монаршими семьями.

Хилари Дафф является ближайшей родственницей Елизаветы II среди всех американских звезд

Благодаря этому актрису и певицу часто называют «самой королевской» знаменитостью США. Дафф приходится Елизавете II внучатой племянницей в 18-м колене. Одним из предков Хилари был английский офицер Александр Спотсвуд, потомок короля Эдуарда III Виндзорского.

Рок-музыкант Оззи Осборн оказался дальним родственником Николая II

Бывший лидер группы Black Sabbath состоит в дальнем родстве с российским императором Николаем II и королем Великобритании Георгом I. Установить это удалось в ходе исследования учеными образцов его крови.

Тэндиве Ньютон является дочерью зимбабвийской принцессы

По словам английской актрисы, известной зрителям своими ролями в фильмах «Миссия невыполнима — 2», «Столкновение» и в «В погоне за счастьем», ее мать является принцессой народа Шона, живущего преимущественно в Зимбабве.

Гай Ричи приходится шестиюродным кузеном герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон

Мастер криминальной комедии Гай Ричи был даже приглашен на свадьбу принца Уильяма и Кейт в 2011 году.

Мадонна и герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз кузины

Было бы даже странно, если бы королева поп-музыки Мадонна не состояла в родстве с британской монархией. Мадонна — потомок франко-канадцев Мэделин Эрнард и Закари Клотье, она приходится дальней кузиной супруге принца Чарльза, герцогине Корнуолльской Камилле Паркер-Боулз. Еще одной их кузиной считается другая поп-дива — Селин Дион.

Предок Тильды Суинтон — шотландский король Роберт I Брюс

Актриса принадлежит к именитому британскому роду Суинтонов, чьи корни уходят в Средневековье. Она является прямым потомком шотландского короля Роберта I Брюса. Тильда училась в закрытой частной школе, где ее одноклассницей была Диана Спенсер, будущая принцесса Диана.

Мама актрисы Кэтрин Оксенберг — Елизавета, принцесса Югославии

Кэтрин Оксенберг — американская актриса сербско-еврейского происхождения, наиболее известная своей ролью Аманды Кэррингтон в сериале 1980-х годов «Династия». Она является дочерью принцессы Елизаветы Югославской и потомком сербской династии Карагеоргиевичей. Кэтрин дважды играла принцессу Диану на экране (в фильмах «Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982) и «Чарльз и Диана: вечно несчастны» (1992)).

Рэйф Файнс и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз кузены

Рэйф Файнс может отследить свое происхождение вплоть до короля Шотландии Якова II из династии Стюартов, который правил страной в 1437–1460 гг. Этот факт делает актера восьмиюродным кузеном принца Чарльза.

Дакота и Эль Фаннинг — прямые потомки английского короля Эдуарда III

Звездные сестры — далекие праправнучки короля Эдуарда III. А кузиной им приходится сама Кейт Миддлтон, которая по материнской линии также является праправнучкой этого монарха.

Бейонсе и королева Елизавета II приходятся друг другу кузинами

Бейонсе, или, как она сама себя величает, королева Би, является двадцатипятиюродной кузиной царствующей в настоящее время королевы Великобритании Елизаветы II. Их общий предок — английский король Генрих II Плантагенет.

Актриса Акошуа Бусиа — ганская принцесса

Кинорежиссер, сценаристка и актриса Акошуа Бусиа, наиболее известная своей ролью в фильме 1985 года «Цветы лиловые полей», является принцессой королевской семьи из Венчи.

Кит Харингтон — потомок Карла II в десятом поколении

Британский актер Кит Харингтон связан родственными узами с английским королем Карлом II, правившим в конце XVII века. Связь идет через бабушку по отцовской линии — Лэвендер Сесилию Денни.

Жена Кита Харингтона, актриса Роуз Лесли, тоже состоит в родстве с Карлом II

Актриса Роуз Лесли происходит из древнего шотландского клана Лесли. Мать Роуз — правнучка лорда Симона Фрейзера, потомка короля Карла II. Детство актриса провела в родовом замке Ликлихед, построенном в XV веке на северо-востоке Шотландии. Там же прошла ее свадьба с актером Китом Харингтоном, который, к слову, приходится ей дальним кузеном.