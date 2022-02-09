14 звезд, о которых мы бы никогда не узнали, если бы они прислушивались ко всем «нет» в свой адрес

Сложно представить, что в начале своей карьеры многие известные сегодня люди слышали в свой адрес критику и слова вроде «Вы недостаточно красивы для Голливуда». Например, Джессику Честейн называли непривлекательной, Гвинет Пэлтроу — слишком простой, а Пинк — мужественной.

Мы в AdMe.ru вспомнили 14 знаменитостей, которые не сдавались, когда в них никто не верил, и обрели любовь миллионов.

Джессика Честейн

Джессика Честейн считает, что ее актерские способности часто оценивали через призму ее внешности. Актриса призналась, что лишь последние 5 лет ей говорят, что она привлекательна. До этого Честейн не давали роли, объясняя отказы тем, что она «недостаточно красива».

Майкл Джексон

Хиту Майкла Джексона «Billie Jean» почти 40 лет. Сейчас сложно поверить в то, что его легендарная песня, один из самых продаваемых синглов всех времен, когда-то не понравилась продюсеру. Он не оценил длительное вступление и партию баса и счел песню слишком слабой для альбома Thriller (позже продюсер это отрицал). В ходе длительных споров Джексон добился своего, и песню включили в пластинку, хоть и в сокращенном варианте.

Анна Винтур

Анна Винтур проработала младшим модным редактором журнала Harper’s Bazaar 9 месяцев. Ее уволили, поскольку сочли съемки, которые она провела, слишком провокационными для издания. Винтур не опустила руки и позже заняла пост главного редактора журнала Vogue.

Джиджи Хадид

Модель вспоминает, что после школы ее фигура была довольно спортивной из-за увлечения волейболом. Дизайнеры, которые сотрудничали с моделью в начале ее карьеры, посчитали ее чересчур мускулистой и старались одевать девушку так, чтобы изгибы ее тела не были видны. Жан-Поль Готье стал первым модельером, который помог Хадид блистать на подиуме, оставаясь собой. В начале пути это стало огромной поддержкой для будущей супермодели.

Гвинет Пэлтроу

На первых прослушиваниях Гвинет Пэлтроу приходилось непросто. Например, продюсеры фильма «Золотые ворота» отказали Пэлтроу в роли только потому, что актриса показалась им «слишком простой». Критики и сейчас отпускают комментарии в адрес внешности Пэлтроу. Но актриса не обращает на них внимания и продолжает наслаждаться своей жизнью и успешной карьерой.

Пинк

На премии MTV «Video Music Awards» 2017 года Пинк произнесла трогательную речь. В ней она обратилась к своей шестилетней дочери, которая рассказала маме, что считает себя некрасивой. Пинк призналась, что и ее саму часто критиковали, однако это не помешало ей оставаться уверенной в себе и гордиться своей красотой.

Крисси Тайген

Крисси Тайген призналась, что когда-то один бренд прервал сотрудничество с ней из-за «лишнего веса». Представители компании захотели снять с модели мерки, потому что, на их взгляд, Тайген была недостаточно худой. Стоит ли говорить, что Крисси не стала меняться в угоду другим и прославилась, оставаясь самой собой.

Опра Уинфри

В начале своего журналистского пути Опра Уинфри была репортером вечерних новостей. Ее уволили, вероятно, потому, что Уинфри была чересчур эмоциональна для новостного формата. Это не остановило девушку, и спустя годы она создала собственную программу — «Шоу Опры Уинфри». Сегодня Уинфри — успешный медиамагнат, она владеет собственной киностудией, журналом, радиосетью и именным кабельным телеканалом.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен долгое время была самой высокооплачиваемой супермоделью в мире. Поэтому сложно представить, что в начале карьеры ее нос постоянно критиковали за размер и форму. Два десятилетия упорного труда, захватывающих дух фотосессий и показов — и Бюндхен доказала всему миру, что настоящая красота неподвластна стандартам.

Селена Гомес

Девушка призналась, что ей до сих пор часто говорят, что она недостаточно привлекательна и что ей нужно что-то в себе изменить. Однако Гомес считает, что действительно привлекательны наличие вкуса и умение быть собой. Так певица и актриса вселяет уверенность в себя и своих поклонников.

Ниа Вардалос

Много лет назад внешность Ниа Вардалос раскритиковали в пух и прах. Актриса выслушала от своего агента продолжительную речь о том, почему ей ничего не светит в Голливуде. «Ты недостаточно полная, чтобы быть характерной актрисой, — сказал ее агент, — и ты недостаточно привлекательна, чтобы быть главной красоткой. Плюс греческих ролей в Голливуде нет». Сказав это, агент прекратил сотрудничество с Вардалос. Тогда актриса написала роль специально для себя. Так появился фильм «Моя большая греческая свадьба», главной идей которого стало принятие себя и отказ соответствовать чужим ожиданиям.

Кейт Бекинсейл

Режиссер Майкл Бэй был обеспокоен выбором на главную роль в фильме «Перл-Харбор» актрисы, которая не казалась ему хоть немного привлекательной. Кейт Бекинсейл и сейчас вспоминает этот момент, предполагая, что режиссеру не понравились ее темный цвет волос и миниатюрная фигура. Тогда Бекинсейл решила не воспринимать это на свой счет, а просто продолжила работать. «Перл-Харбор» стал одной из ее лучших работ.

Меган Маркл

Начиная свою карьеру в кинематографе, Меган Маркл часто сталкивалась с отказами. Ей говорили, что она недостаточно худая, недостаточно красивая или, напротив, слишком худая и слишком красивая. По словам Маркл, она слушала такие высказывания постоянно. Но чужая критика не помешала ей построить карьеру и быть счастливой.

Мэрилин Монро

В начале карьеры Мэрилин посоветовали оставить свои попытки стать актрисой и пойти в секретари. Но Монро не придавала значения подобным критическим замечаниям и шла к своей цели. В итоге экранный образ Мерилин Монро стал культовым, а саму девушку знали как одну из самых ярких актрис своего времени и любили зрители по всему миру.