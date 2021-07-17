14 знаменитостей, у которых неожиданно нашлись двойники в прошлом
Все мы встречали людей, чем-то похожих на нас, или слышали, что сами напоминаем кого-то из знаменитостей. Но иногда складывается впечатление, будто природа устала придумывать лица и включила ксерокс: настолько некоторые люди схожи внешне, хотя их разделяют многие годы и не связывают родственные узы.
Мы в AdMe.ru, конечно, не верим во всякие там путешествия во времени. Но посмотрели на двойника Тома Хиддлстона и теперь не исключаем, что Том способен на все. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — портрет кисти Василия Сурикова, для которого как будто позировала Риз Уизерспун, и доказательство того, что Оскар Уайльд и Валерий Золотухин — один и тот же человек. Шутка, но они и правда очень похожи.
Император Калигула и Джек Глисон
Ювелир Пол Ревир и Джек Блэк
Активистка мисс Люси Льюис и Кейт Уинслет
Император Наполеон Бонапарт и музыкант Трент Резнор
Греческий военачальник Одиссей Андруцос и Уилл Феррелл
Датский бизнесмен Карл Адольф Фейлберг и Джон Красински
Социолог Макс Вебер и Брайан Крэнстон
Актриса Хеди Ламарр (она была популярна в 1930–40-е годы) и актриса Роуз Макгоуэн
Бедуинская женщина и Элайджа Вуд
Мужчина с книгой на портрете Пармиджанино и Колин Ферт
Философ Артур Шопенгауэр и Мадс Миккельсен
Антуан де Сент-Экзюпери и Роуэн Аткинсон
Кейт Хадсон и «Портрет мальчика» из Хьюстонского музея изящных искусств
Актер XIX века Герберт Бирбом Три и Том Хиддлстон
- Вот доказательство того, что Том Хиддлстон бессмертен. © baconnoodles / Reddit
- Этот актер XIX века — вылитый Том Хиддлстон. Кажется, он путешественник во времени. © hiddlesfilm / Twitter
- Или вампир. © 90sBellaDonna / Twitter
Бонус № 1: Княгиня П. И. Щербатова и Риз Уизерспун
Бонус № 2: Оскар Уайльд и Валерий Золотухин
А вы встречали в интернете или в реальности людей, похожих на вас?