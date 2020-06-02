14 знаменитостей, которые забыли, что им нужно стареть. И правильно сделали

61 5 31 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Только поверхностные люди не судят по внешности. Настоящая тайна мира в видимом, а не в невидимом», — писал классик английской литературы Оскар Уайльд, имея в виду, что на лице неизбежно отражаются все наши страсти и печали, отношение к миру. И судя по всему, героини нашей статьи прекрасны не только внешне, но и внутренне. А еще, без сомнения, за идеальной внешностью в 45+ стоит огромная работа и самодисциплина.

AdMe.ru с интересом и восхищением рассматривает фотографии знаменитых дам, которые, похоже, знают адреса мест, где растут молодильные яблоки.

14. Элизабет Бэнкс, 46 лет

После вечеринки журнала Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар» в 2020 году мир облетело фото, на котором Элизабет Бэнкс позирует в том же самом алом платье, в котором приходила на это мероприятие 16 лет назад. Поклонники актрисы сошлись во мнении, что с годами Бэнкс не меняется. В чем еще раз можно убедиться, взглянув на живые снимки в инстаграме кинодивы.

13. Хайди Клум, 47 лет

Надо признать, что немецкая модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret находится в прекрасной форме. То, что Хайди является многодетной мамой (у нее 4 детей), судя по всему, никак не отразилось на ее фигуре.

12. Дита фон Тиз, 47 лет

У королевы бурлеска, модели и певицы Диты фон Тиз десятилетиями не меняется не только стиль, но и внешность. Годы идут, а у нее все такая же идеальная фарфоровая кожа и фигура безупречных параметров с осиной талией.

11. Падма Лакшми, 49 лет

В свое время Падма Лакшми стала первой моделью индийского происхождения на главных подиумах мира — в Париже, Нью-Йорке и Милане. И кажется, что прекрасная индианка — бывшая модель, а ныне телеведущая и актриса — знает секрет вечной молодости и красоты.

10. Дженнифер Лопес, 50 лет

Дженнифер Лопес может позволить себе (и позволяет) любые наряды: не так давно она прошлась по подиуму в таком же платье Versace, в каком появлялась на церемонии «Грэмми» 20 лет назад. А в фильме «Стриптизерши», премьера которого состоялась в сентябре 2019 года, кинодива садится на шпагат и лихо крутится на пилоне.

9. Наоми Кэмпбелл, 50 лет

Кэмпбелл входила в число легендарных топ-моделей 90-х. Годы идут, но над прекрасной Наоми они явно не властны: Черная Пантера все так же хороша и по-прежнему дефилирует по подиуму, совершенно не уступая своим более молодым коллегам.

8. Хэлли Берри, 53 года

Актриса на «ты» со спортом и регулярно выкладывает фото и видео своих тренировок в инстаграме. Упругие мышцы, тонкая талия, прекрасная кожа — за всем этим стоит огромный труд. Остается только восхищаться и, конечно же, брать с нее пример.

7. Сальма Хайек, 53 года

Мексиканская кинодива не смущается выкладывать в инстаграме селфи без макияжа и укладки. А чего смущаться, если в 50 выглядишь как минимум на 10, а то и на все 20 лет моложе?

6. Брук Шилдс, 54 года

Брук Шилдс покорила зрителей всего мира еще в возрасте 15 лет, когда сыграла в фильме «Голубая лагуна» (1980). Сейчас глаза актрисы все так же прекрасны, а фигура позволяет смело публиковать фото в раздельном купальнике.

4. Кортни Кокс, 55 лет

Когда смотришь на снимки Кортни Кокс, понимаешь, что Моника из незабвенных «Друзей» практически не меняется с годами и все так же прекрасна. А ведь с момента премьеры любимого многими сериала прошло ни много ни мало 26 лет.

3. Эль Макферсон, 56 лет

У супермодели 90-х было прозвище The Body (Тело). Она его получила, появившись на 5 обложках журнала Sports Illustrated в купальниках. Глядя на свежие снимки прекрасной австралийки, понимаешь, что прозвище применимо к ней и сегодня: такой фигуре позавидует любая девушка.

2. Иоланда Хадид, 56 лет

Одного взгляда на фотографии Иоланды Хадид достаточно, чтобы понять, в кого пошли ее знаменитые дочери Джиджи и Белла Хадид. В молодости Иоланда сама была востребованной моделью и блистала на подиумах мира.

1. Вера Вонг, 70 лет

Модельер Вера Вонг поразила подписчиков, выложив в своем инстаграме снимок в кроп-топе и коротких шортах. Надо признать, что женщина находится в роскошной физической форме.