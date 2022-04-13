14 знаменитостей, которые выглядят уже совсем не так, как мы помним
Однажды момент славы любой звезды проходит: артист все реже мелькает на телеэкранах, нечасто становится гостем светских вечеринок. Но внешний вид кумира на пике его карьеры прочно закрепляется в памяти фанатов и вряд ли уступит место в памяти поклонников его современному обличию.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же сейчас выглядят знаменитости, которых мы помним на пике их славы. А в бонусе покажем, как изменилась культовая голливудская актриса XX века спустя 27 лет с момента выхода в свет популярного кинофильма с ее участием.
Том Круз
Джо Пеши
Мэнди Мур
Селин Дион
Хилари Дафф
Ребел Уилсон
Джона Хилл
Иэн Сомерхолдер
Джессика Симпсон
Кеша
Тейлор Момсен
Бритни Спирс
Кёрсти Элли
Бонус: Энди Макдауэлл в фильме «Плохие девчонки» 1994 года и сейчас
Кого из знаменитостей в нашей подборке вы точно не признали бы сейчас?
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