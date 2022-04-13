14 знаменитостей, которые выглядят уже совсем не так, как мы помним

Однажды момент славы любой звезды проходит: артист все реже мелькает на телеэкранах, нечасто становится гостем светских вечеринок. Но внешний вид кумира на пике его карьеры прочно закрепляется в памяти фанатов и вряд ли уступит место в памяти поклонников его современному обличию.



Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же сейчас выглядят знаменитости, которых мы помним на пике их славы. А в бонусе покажем, как изменилась культовая голливудская актриса XX века спустя 27 лет с момента выхода в свет популярного кинофильма с ее участием.

Том Круз

Джо Пеши

Мэнди Мур

Селин Дион

Хилари Дафф

Ребел Уилсон

Джона Хилл

Иэн Сомерхолдер

Джессика Симпсон

Кеша

Тейлор Момсен

Бритни Спирс

Кёрсти Элли

Бонус: Энди Макдауэлл в фильме «Плохие девчонки» 1994 года и сейчас