14 знаменитостей, которые стали намного привлекательнее в зрелом возрасте

Скорее всего, вы слышали о том, что пик красоты приходится на годы юности. Читая подобные утверждения, невольно приходишь в уныние. Однако к всеобщему удовольствию тенденция стремительно меняется. Что и доказывают эти знаменитые мужчины и женщины. Откиньте сомнения, думая о деньгах и чудесах пластической хирургии, доступных звездам. Ведь, как правило, нам нужно много времени, чтобы перестать экспериментировать и найти свой стиль.

Мы в AdMe.ru решили на конкретных примерах развеять главный страх большинства людей, что с возрастом поддерживать свою физическую красоту становится тяжело.

Дженнифер Лопес

Дэвид Бекхэм

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Анджелина Джоли

Гвен Стефани

Зак Эфрон

Николь Ричи

Джастин Тимберлейк

Хэлли Берри

Роберт Дауни — младший

Майли Сайрус

Сальма Хайек

Келли Осборн

Бонус: Бритни Спирс

Какой возраст, как вам кажется, можно считать расцветом красоты и привлекательности? Делитесь своим мнением! А если есть собственные примеры метаморфоз, мы будем рады увидеть их в комментариях.

Фото на превью eastnews, eastnews

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