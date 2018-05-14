14 знаменитостей, которые стали намного привлекательнее в зрелом возрасте

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Скорее всего, вы слышали о том, что пик красоты приходится на годы юности. Читая подобные утверждения, невольно приходишь в уныние. Однако к всеобщему удовольствию тенденция стремительно меняется. Что и доказывают эти знаменитые мужчины и женщины. Откиньте сомнения, думая о деньгах и чудесах пластической хирургии, доступных звездам. Ведь, как правило, нам нужно много времени, чтобы перестать экспериментировать и найти свой стиль.