14 знаменитостей, которые стали намного привлекательнее в зрелом возрасте
Скорее всего, вы слышали о том, что пик красоты приходится на годы юности. Читая подобные утверждения, невольно приходишь в уныние. Однако к всеобщему удовольствию тенденция стремительно меняется. Что и доказывают эти знаменитые мужчины и женщины. Откиньте сомнения, думая о деньгах и чудесах пластической хирургии, доступных звездам. Ведь, как правило, нам нужно много времени, чтобы перестать экспериментировать и найти свой стиль.
Мы в AdMe.ru решили на конкретных примерах развеять главный страх большинства людей, что с возрастом поддерживать свою физическую красоту становится тяжело.
Дженнифер Лопес
Дэвид Бекхэм
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
Анджелина Джоли
Гвен Стефани
Зак Эфрон
Николь Ричи
Джастин Тимберлейк
Хэлли Берри
Роберт Дауни — младший
Майли Сайрус
Сальма Хайек
Келли Осборн
Бонус: Бритни Спирс
Какой возраст, как вам кажется, можно считать расцветом красоты и привлекательности? Делитесь своим мнением! А если есть собственные примеры метаморфоз, мы будем рады увидеть их в комментариях.