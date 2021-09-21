14 звезд, которые нашли свой идеальный фасон одежды и схватились за него руками и ногами

При выборе одежды одни люди охотно идут на эксперименты, пробуя новые стили и сочетания, другие же консервативно тянутся к уже привычным фасонам. Представители второй категории есть и среди звезд. Облюбовав некоторые вещи или детали образа, они раз за разом к ним прибегают.

Мы в AdMe.ru выяснили, наряды какого типа предпочитают надевать наши любимые знаменитости чаще всего.

Рейчел Макадамс: платье-футляр без бретелей

Рейчел Макадамс — обладательница идеальной фигуры, потому она смело носит облегающие наряды. Светские фотографии актрисы свидетельствуют о том, что она предпочитает платья фасона «футляр» с открытыми плечами. Также на ее нарядах можно увидеть сборки: как в зоне талии, так и по всей поверхности платья.

Эль Фэннинг: романтичное платье, декорированное цветами

Внешность Эль Фэннинг соответствует образу диснеевской принцессы, и создатели фильма «Малефисента» не прогадали, когда взяли ее на роль Авроры. Неудивительно, что и на красной дорожке актриса предпочитает появляться в нарядах, которые могла бы носить ее героиня. Эль предпочитает платья из легких тканей, декорированные бутонами цветов.

Ева Лонгория: белый брючный костюм

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» нередко появляется на публике в белых нарядах. И в этом явно есть умысел: у актрисы смуглая кожа и темные волосы, которые эффектно контрастируют с этим цветом. А белый брючный костюм или комбинезон на светских мероприятиях выглядит не менее нарядно, чем вечернее платье.

Кейт Бланшетт: черный жакет

Когда актриса выходит в свет, она всегда выглядит представительно и солидно. В этом ей помогает жакет, которым Кейт Бланшетт дополняет как нарядное платье, так и образ с брюками. Знаменитость умело экспериментирует с этим элементом гардероба, выбирая то удлиненную, то укороченную его версию.

Гвендолин Кристи: брючный комплект из струящейся ткани

Звезда «Игры престолов» отличается высоким ростом и атлетическим телосложением. Благодаря своим внешним данным она смогла воплотить на экране женщину-рыцаря Бриенну. Но в свет Гвендолин предпочитает выходить в женственных нарядах. Актриса умело создает легкий образ с помощью костюмов из струящихся тканей, среди которых и комплекты в пижамном стиле.

Ким Кардашьян: кожаные брюки

Базовая вещь в гардеробе Ким Кардашьян — это кожаные брюки. С ними она составляет как повседневные, так и выходные образы, меняя лишь верхнюю часть наряда. Возможно, знаменитость стремится сделать акцент на своих роскошных бедрах, и переливающаяся кожа отлично справляется с этой задачей.

Пэрис Хилтон: перчатки с открытыми пальцами

Перчатки с открытыми пальцами стали неотъемлемым атрибутом уникального стиля светской львицы. Пользователи сети гадают, почему Пэрис Хилтон регулярно их надевает, и не находят окончательного ответа на этот вопрос. Как бы то ни было, но с помощью этой детали Пэрис создает по-настоящему оригинальные образы, дополняя ими наряды разных фасонов и стилей.

Дженнифер Лоуренс: платье-пиджак

Дженнифер Лоуренс в разные годы радовала поклонников самыми разнообразными нарядами. Но, судя по всему, актриса облюбовала платья-пиджаки, раз надевала их далеко не единожды. Название наряда говорит само за себя: оно отличается характерным воротником и застегивается спереди. Знаменитость позировала фотографам в платьях-пиджаках разных расцветок, с рукавами и без.

Эмили Блант: накидка до пола

На торжественных мероприятиях Эмили Блант предпочитает появляться в нарядах, достойных королевы. Ее образы часто дополняет длинная накидка, которая может являться как деталью платья, так и автономным атрибутом. С таким элементом просто невозможно не держать осанку, а потому образ выглядит чинно и благородно.

Кристен Стюарт: твидовый жакет + шорты

Если вспомнить, в чем актриса появлялась на публике в период с 2019 по 2021 год, то можно отметить, что особенно полюбились Кристен образы, состоящие из твидовых жакетов и коротких шорт. А недавний наряд актрисы будто объединил в себе обе эти вещи: она красовалась в свете софитов в твидовом комбинезоне, который подчеркивал ее стройные ноги.

Риз Уизерспун: платье А-силуэта

Риз Уизерспун — миниатюрная девушка. Ее рост составляет около 156 см. Потому платья А-силуэта, которые она часто надевает, подчеркивают ее хрупкую фигуру, а также в сочетании со светлыми локонами создают романтичный кукольный образ. В платьях такого фасон Риз можно увидеть на премии, на кинопремьере, на прогулке.

Эми Адамс: декор в зоне груди

Если изучить наряды, в которых Эми Адамс появлялась в свете софитов, то среди них можно увидеть немало платьев с декором в верхней части изделия. Это может быть аппликация или вышивка. Декор дополняет украшения актрисы и гармонирует с ее серьгами. Когда на Эми надето платье с такой деталью, на ее шее отсутствуют цепочки и ожерелья.

Марион Котийяр: широкая спинка платья

Марион Котийяр облюбовала платья с довольно оригинальным кроем: спадающая широкая спинка собирается внизу, образуя своеобразный «баллон». Такой силуэт нельзя назвать универсальным для любого типа фигуры, и далеко не каждая женщина будет выглядеть в подобном платье эффектно. Но это случай не Марион. Знаменитость может похвастаться великолепным сложением, а потому такие наряды ей к лицу.

Кира Найтли: прозрачные рукава

Кира Найтли нередко появляется в свете софитов в длинных закрытых платьях. Но при этом ее образ не выглядит чопорно и скучно. Во многом благодаря рукавам, которые выполнены из прозрачных тканей, в том числе и из кружева. Они подчеркивают изящные плечи и тонкие руки актрисы.